[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、PlayStation(R)4 / Nintendo Switch / PC(DMM GAME PLAYER版)対応ソフト『アトミクロップス』のダウンロードコンテンツ(以下DLC)と、ゲーム本編+DLCがセットになったバンドル版を本日2023年4月20日(木)に発売いたしました。また、武器ステータス表示の改善やバランス調整を加えた第4弾無料アップデートを同時に実施しております。







育てて、愛して、戦って!?荒廃した世界で農業をしつつ、襲いくる敵から作物を守るファーミングアクションゲーム『アトミクロップス』。不気味かつポップな世界を独特の色彩と魅力的なドット絵で表現した本作に、DLC『Reap What You Crow』が追加発売されました!



『アトミクロップス』公式サイト:https://atomicrops.games.dmm.com



PlayStation(R)4版:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1201-CUSA19434_00-BSTUBCUSA1943400

Nintendo Switch版:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000029079.html

PC(DMM GAME PLAYER版)版:

DLC『Reap What You Crow』: https://dlsoft.dmm.com/detail/dmmgames_0188/

Reap What You Crow バンドル(本編+DLC): https://dlsoft.dmm.com/detail/dmmgames_0191/

トレーラームービー:









■DLC『Reap What You Crow』

価格:660円(税込)

発売日:2023年4月20日(木)



■アトミクロップス Reap What You Crow バンドル(本編+DLC)

価格:3,630円(税込)

発売日:2023年4月20日(木)

※『アトミクロップス』本編とDLC 『Reap What You Crow』のセット商品です。

それぞれ別に購入すると合計3,938円のところ、『アトミクロップス Reap What You Crow バンドル』

は3,630円とお得な価格となっています。

※『アトミクロップス Reap What You Crow バンドル』はDL版のみの販売となります。



■DLC内容について





▲新キャラクター『オレガクロウ』

他キャラクターとは少し違った特殊能力があるオレガクロウで、一味違った農場体験を楽しもう!







オレガクロウが収穫した収穫物で町の釜をいっぱいにすると、様々な能力やアイテム等を獲得できます。







▲新たな収穫物『オレガノ』

新登場の収穫物『オレガノ』は、オレガクロウにとって命の源です。

オレガノで農場の釜をいっぱいにすることで、オレガクロウの体力を回復させることができます。





▲新登場の武器:『鎌』

アトミクロップス初の近接武器、『鎌』が追加されました。抜群の切れ味で敵をバッサリ刈っちゃいます!





▲新登場の武器:『ヒル』

巨大なヒルがついに武器になりました!敵を探してどんどん伸びます!!

取り扱いはちょっぴりピーキー。農作業をしないとエネルギーが切れて使えなくなってしまいます。







▲新しい武器システム

農場から戻った時に銃が壊れなくなり、購入の度にステータスアップ等の効果を得られるようになりました。

追加効果によっては、全く性能が違う武器になる事も?



さらに、今回のDLC配信と同時に武器ステータス表示の改善やバランス調整を加えた第4弾となる無料アップデートが実施されました!



■主なアップデート内容

・情報画面での武器ステータス表示を改善

・スクロール(鳩)がベース地点以外でも使用出来る仕様へ変更

・農作業中、自動で敵を攻撃出来るオプションを追加

・いくつかの武器のバランスを調整、グラフィックを変更

・その他ゲームバランスの調整、不具合、テキストの修正



■アトミクロップスとは…

都会から逃げて、田舎でのんびり農業生活を期待していると…まさかの大爆発!?

何もかも無くなってしまった荒廃した世界での農業ライフが突然スタート!

「農業」「バトル」をしながら、町にいる恋人候補たちとの愛を育みながらゲームを進めよう!

見事、恋愛が実ればゴールイン!結婚するとパートナーも「農業」「バトル」に参加してくれる!

パートナーと協力しながらボスを倒し、荒廃した村を復興しよう!



▼製品概要

アトミクロップス

ジャンル:ファーミングアクション

発売日:2020年9月17日(木)

価格:PlayStation(R)4、Nintendo Switch 3,278円(税込) / PC(DMM GAME PLAYER版)3,218円(税込)

プラットフォーム:PlayStation(R)4 / Nintendo Switch / PC(DMM GAME PLAYER版)

プレイ人数:1人

言語仕様:日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、スペイン語 - ラテンアメリカ、アラビア語、チェコ語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ポルトガル語 - ブラジル、ロシア語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、トルコ語、ウクライナ語

レーティング:CERO B(12才以上対象)

開発/パブリッシャー:Bird Bath Games/Raw Fury



権利表記:Published in Japan by EXNOA LLC 2023 Copyright 2023 Raw Fury AB. All Rights Reserved.



『アトミクロップス』公式サイト:https://atomicrops.games.dmm.com

DMM GAMES公式サイト:https://games.dmm.com/



DMM GAME PLAYER版をご利用の場合、「DMM GAMES」(https://games.dmm.com/)の会員登録(無料)を行い、アカウントを取得する必要があります。



