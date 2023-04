[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)は4月18日(火)メンテナンス後より、『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』(http://games.dmm.com/detail/deepone/)で『金色ラブリッチェ』とのコラボイベントを開始しました。







▼『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』とは

ネクストンが2018年に発売した新本格バトルビジュアルノベル「Deep One」のスピンオフ作品として展開されているオンラインゲームです。



『――許すことなど出来ない――』

黎(くら)く淵(ふか)い水底に目覚めた空虚(ゼロ)から、全てが始まる。



▼Deep One 虚無と夢幻のフラグメント『金色ラブリッチェ』コラボイベントが開催!

4月18日(火)のメンテナンス後より、コラボイベントが開催されます!

ガチャではコラボキャラクターのシルヴィア、理亜、玲奈の3人が登場します!



▼新たに登場する少女たちのご紹介!

コラボでのキャラクターたちが登場します。



[金色ラブリッチェ] シルヴィア





[金色ラブリッチェ] 僧間理亜





[金色ラブリッチェ] 妃玲奈



※上記のキャラクターはコラボイベント「夢想い耀う金色」と連動して公開されるガチャより期間限定で排出されます。

※ガチャ開催予定期間:4月18日(火)17:00 ~ 4月25日(火)14:00



▼スキンとして「城ヶ崎絢華」「マリア・ビショップ」「エロイナ」も登場!

イベント報酬として、スキンのうち1人を獲得可能ですので、ぜひイベントに参加してください!







▼「超!!育成パック」&「チケットパック」販売!

「超育成パック」は強化素材などが手に入る商品で、中には入手が難しい限界突破用アイテムも含まれているため、お得な商品となっています!「チケットパック」は特定のユニットがピックアップされたガチャチケットが入っている商品であり、欲しいユニットを手に入れるためにおすすめです!

期間:4月18日(火)17:00 ~ 4月25日(火)14:00



※掲載しているキャンペーンやイベントの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



■製品概要

タイトル:『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』

プラットフォーム:PC(ブラウザ版)/ スマートフォン(ブラウザ版)/ DMM GAMESストア

利用料金:基本無料プレイ(ゲーム内課金あり)

権利表記:(C)EXNOA LLC / Nameless

Deep One 虚無と夢幻のフラグメント:http://games.dmm.com/detail/deepone/

Deep One 虚無と夢幻のフラグメント公式Twitter:https://twitter.com/tonofura

DMM GAMES公式サイト:https://games.dmm.com/



