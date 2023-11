[株式会社カプコン]

あなたの欲しいスヌーピーグッズが当たるチャンス!







パズルゲームアプリ『スヌーピードロップス』にて、貴重なスヌーピーグッズが当たる秋のキャンペーンを開催!



応募はとってもかんたん!アプリをインストールして「お知らせページ」から応募してね。

期間中に開催しているイベントを遊ぶと【当選チャンスがアップ】します♪

さらに!応募者全員にプレゼントもあるよ。



▼キャンペーン詳細はこちら

https://mobile.capcom.com/sd/cp_autumn_presents_2023.html?utm_source=pub



■開催期間

2023年11月2日(木)~11月19日(日)23:59まで



■抽選プレゼント



「スヌーピードロップス オリジナルマルシェバッグ」「クッション」「キッチングッズ」「マグカップ」など魅力的なグッズがたくさん!

プレゼントを選んで応募できるので、あなたの欲しいものが当たるチャンス♪



■【LINEポイントが当たる】キャンペーンも開催中!



「遊んで応募♪プレゼントキャンペーン」

【開催期間】2023年10月31日(火)~11月9日(木)13:00

開催中のイベント「感謝祭ペアマッチ」を遊んで条件を満たすと応募できるよ!

抽選でLINEポイントが当たる!

くわしくはアプリのお知らせからチェック。



■イベント「感謝祭ペアマッチ」を開催

【開催期間】2023年10月31日(火)~11月9日(木)13:00



秋の味覚に囲まれて幸せなそうなスヌーピーがかわいい♪

イベントを遊んでパートナーをゲットしよう!



キャンペーン盛りだくさんのこの機会にぜひ遊んでみてね。

-----------------------------------

■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■公式SNS

X(旧Twitter) https://twitter.com/snoopy_drops

LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム

基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

iOS 12.0以上のiPhone、 iPad、 およびiPod touchに対応。

Android OS 5.0以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

iOS 16.3以上、Android OS 14.0以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.

-----------------------------------

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X(旧Twitter) アカウント「Snoopy Japan」

https://twitter.com/snoopyjapan

-----------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-19:40)