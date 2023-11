[株式会社カプコン]

『モンスターハンター』コラボコンテンツが登場するタイトルアップデート第3弾配信&シーズン3開始は2024年1月18日(木)に決定!





歴史上最凶の「恐竜大軍勢」を人類最強の「エグゾスーツ」で打破するオンライン専用チーム対戦型マッシヴアクションゲーム『エグゾプライマル』(好評発売中)の最新情報をお知らせ。



【期間限定フリープレイ】Steam『エグゾプライマル』の「無料ウィークエンド」を、2023年11月3日(金・祝)2:00~11月7日(火)2:00まで実施!

『エグゾプライマル』をまだプレイしたことがない方、一度触れてみたい方など、より多くの皆様に向けてお楽しみいただける企画。すでにエグゾファイターの方は、お友達に紹介して一緒にウォーゲームを楽しんではいかがでしょうか。

また、Xbox Game Storeでは11月17日(金)7:00まで、Steam Storeでは11月3日(金・祝)2:00~11月17日(金)1:59まで、『エグゾプライマル』および『エグゾプライマル デラックスエディション』がセール初登場。お買い求め易いこの機会に『エグゾプライマル』の世界へ飛び込もう!

※フリープレイ、セールの開催日時は変更となる場合があります。各デジタルストアでご確認ください。



『エグゾプライマル』は、約3カ月ごとを「シーズン」として展開。「シーズン」が切り替わると、タイトルアップデートによって新たなゲームコンテンツを追加。現在は『ストリートファイター6』コラボコンテンツや、新たなフィールド、ファイナルミッションなどが追加されたシーズン2を楽しめる。2024年1月18日(木)からは、タイトルアップデート第3弾の配信&シーズン3となり、『モンスターハンター』コラボなど、ワクワクするコンテンツが控えている。今回は続報となる『エグゾプライマル』×『モンスターハンター』コラボトレーラーを初公開!



●『エグゾプライマル』×『モンスターハンター』コラボトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=HLwUX-29Q-0



レウス装備やキリン装備、オーグ装備といった「モンスターハンター」シリーズの装備が、エグゾスーツスキンとして登場。さらに、金獅子「ラージャン」になりきれるエグゾスーツスキンも登場。そして、『モンスターハンター』の世界から、火竜「リオレウス」が出現! フィールド上に出現するモンスターの痕跡を集めていくと、リオレウスを狩猟するコラボミッションが発生するかも……!?











※『モンスターハンター』コラボミッションに挑戦できるスケジュールや、リオレウスが登場する条件など、詳細は今後の情報をお待ちください。また、エグゾスーツスキンやエモートなど別途購入が必要なものが含まれています。



タイトルアップデート第3弾は、2024年1月18日(木)に配信決定! 最新ロードマップ情報を公開!







【タイトルアップデート第3弾の主な内容】

・シーズン3開始

・「モンスターハンター」シリーズとのコラボレーションコンテンツ追加

・新フィールド「ジャングル」

・バリアントβシリーズを4体、新リグ、新モジュールなども追加

・10人で協力して戦うボスエネミー「ネオ・トリケラトプス」登場

・新たな期間限定キャンペーン開催

・サバイバルパスの報酬の更新



さらに、タイトルアップデート第4弾が、2024年4月に配信決定!

10人協力で挑む新モード「タイムループリベリオン」に加え、他プラットフォームのプレイヤーを招待し、一緒にストーリーを進められたり、ウォーゲームを自分好みの設定でプレイできたりする「カスタムマッチ」が追加。もちろん、カプコンコラボ第3弾やバリアントβシリーズなども追加予定ですので、今後のアップデート情報にもご期待ください!



※2023年11月時点のものです。



Steam『エグゾプライマル』がフリープレイ可能な「無料ウィークエンド」を期間限定で実施!









Steam『エグゾプライマル』 無料ウィークエンド

2023年11月3日(金・祝)2:00~11月7日(火)2:00

https://store.steampowered.com/app/1286320/



無料ウィークエンド期間中は、ゲーム本編とシーズン2までのコンテンツが体験可能。(サバイバルパスはシーズン2のみ、一部コンテンツはストーリークリアなどゲームを進行していく必要があります)

「ロール」という役割に特化した「エグゾスーツ」を纏い、圧倒的な量で押し寄せる「恐竜大軍勢」とぶつかり合う。5人のプレイヤーが1つのチームとなり、チーム同士で競い合う5人vs5人の「対戦型PvE」で、メインモード「ディノサバイバル」では、どちらのチームが先に新世代AI「リヴァイアサン」から提示される全てのミッションをクリアするかを競う。プレイの度に発生するミッションや出現する敵の内容が変わるため、毎回異なった体験を楽しむことができる。プレイを通じて経験値を入手し、プレイヤーレベル、スーツレベル、サバイバルレベルを上げていこう。レベル上昇によって得られる様々な報酬で、エグゾスーツの見た目や性能のカスタマイズが可能だ。



ファイナルミッションをPvP/PvE/ランダムの3つの種類から選んでマッチングすることができる「ファイナルミッション優先設定」を搭載。一部の例外はありますが、PvEを選んだプレイヤーはファイナルミッションにおいて「プレイヤーが操作するエグゾスーツとの直接的な戦闘が発生せず、ミッションのクリア速度で勝敗を競い合う」内容になる。毎回マッチング時に設定できるので、その時の気分にあったミッションで「ディノサバイバル」を楽しめる!



無料ウィークエンド終了後も、使用されたCAPCOM ID連携済みアカウントでSteam『エグゾプライマル』を購入いただくと、ストーリー進行や各種レベルなど引き継いだ状態でプレイが可能だ。



※このゲームはオンライン専用です。プレイには常時インターネット接続が必要となります。

※このゲームをプレイいただくには、CAPCOM IDと連携されている対象プラットフォームのアカウントのみでプレイ可能です。他のアカウントではプレイできません。一度連携を行なったアカウントは、CAPCOM IDのマイページにて異なる外部アカウントに連携情報を変更することはできません。また、同様に連携を解除した外部アカウントを異なるCAPCOM IDと再度連携することもできませんのでご注意ください。



CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法、利用規約などについて

https://cid.capcom.com/ja/



Xbox Game StoreとSteam Storeで『エグゾプライマル』がセール初登場!





下記の期間、対象プラットフォームのデジタルストアでは『エグゾプライマル』および『エグゾプライマル デラックスエディション』がお買い求め易い価格で登場。



・Xbox Game Store

セール期間:2023年11月17日(金)7:00まで



Xbox Series X|S, Xbox One, Windows『エグゾプライマル』(ゲーム本編)

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/ProductName/9NMFRHJX5JCZ



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【35%OFF!!】 5,193円(税込)



Xbox Series X|S, Xbox One, Windows『エグゾプライマル デラックスエディション』(本編+スタートダッシュキット)

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/ProductName/9N65R2J99915



通常価格:8,990円(税込)

セール価格【35%OFF!!】 5,843円(税込)



Xbox Series X|S, Xbox One, Windows『エグゾプライマル』は、Game Pass(Xbox Game Pass, PC Game Pass)対応タイトル。Game Passに加入されている方は『エグゾプライマル』を遊んでいただけるので、ぜひ一度プレイしてみよう。



・Steam Store

セール期間:2023年11月3日(金・祝)2:00~11月17日(金)1:59まで



Steam『エグゾプライマル』(ゲーム本編)

https://store.steampowered.com/app/1286320/



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【35%OFF!!】 5,193円(税込)



Steam『エグゾプライマル デラックスエディション』(本編+スタートダッシュキット)

https://store.steampowered.com/app/1286320/



通常価格:8,990円(税込)

セール価格【35%OFF!!】 5,843円(税込)



Steam『エグゾプライマル』無料ウィークエンドの期間終了後も、続けてプレイを楽しみたい方はこの機会をお見逃しなく!



※対象プラットフォームによってセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細はカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。



詳細はこちら

https://www.exoprimal.com/ja-jp/



『エグゾプライマル』カプコンタイトルコラボ第2弾「モンスターハンター」シリーズ記念イラスト公開! オリジナルアクリルパネルが当たるキャンペーンも開催!







『エグゾプライマル』カプコンタイトルコラボ記念キャンペーン開催!



『エグゾプライマル』カプコンタイトルコラボ第2弾を記念して、津々巳あや先生による描き下ろしイラストを使った「アクリルパネル」が抽選で当たるキャンペーンを開催。カプコンタイトルコラボ第2弾は、「モンスターハンター」シリーズ! 2024年1月18日(木)のタイトルアップデート第3弾に登場するので、それまではキャンペーンに参加して盛り上がろう!

エグゾプライマル公式アカウントをフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすれば、応募完了! 皆様のご参加をお待ちしています!



・キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20231102/exo-mhcollabo/



・キャンペーン開催期間

2023年11月2日(木)~11月16日(木)13:00



・賞品

『エグゾプライマル』オリジナルアクリルパネル 「モンスターハンター」シリーズコラボVer.(非売品)

抽選で10名様にプレゼント



※画像はイメージです。賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



・応募方法

1.エグゾプライマル公式アカウント( @exoprimal_jp )をフォロー

https://twitter.com/exoprimal_jp

2.キャンペーン対象ポストをリポスト



・イラスト制作

津々巳あや



・津々巳オフィシャルサイト

http://tutumiaya.com/



『エグゾプライマル』に関する様々な情報は公式サイトをチェック

https://www.exoprimal.com/ja-jp/



●『エグゾプライマル』公式X(旧Twitter)で好評連載中の「教えて!リヴァイアサン!」

イラストレーター観虐さんによる 『エグゾプライマル』に登場する新世代AI「リヴァイアサン」がファイナルミッションなどウォーゲームの基礎を教えてくれる。始めたばかりの方やファイターの方も、ゆるーく読みながら学ぼう!

https://twitter.com/exoprimal_jp



商品概要





タイトル:エグゾプライマル

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

プラットフォーム:Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation(R)5, PlayStation(R)4, Steam(R)

好評発売中: 【2023年7月14日(金)発売】 Xbox Game Passに対応

プレイ人数:1-10人

CEROレーティング:D(17歳以上対象)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-11:46)