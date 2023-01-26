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『魔法使いの約束』より、バースデーベア第3弾が登場！6月に誕生日を迎える「フィガロ」「ヒースクリフ」をイメージしたベアで、全国アニメイト・アニメイト通販にて、1/26より予約開始！

［株式会社アニメイトホールディングス］


株式会社アニメイトは、受注生産商品プロジェクト『animate LIMITED SELECTION（通称アニセレ）』より、『魔法使いの約束』の「バースデーベア（フィガロ、ヒースクリフ）」の発売を発表いたしました。

『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』とは、アニメ・コミック・ゲームの専門店「アニメイト」が様々なグッズメーカーと共同で商品を企画、アニメイトでしか手に入らない高品質な受注生産商品をお客様へお届けするプロジェクトです。2023年5月12日頃に発売を予定している『魔法使いの約束』の「バースデーベア」は、作中のキャラクターたちの誕生日をお祝いした商品。6月に誕生日を迎える「フィガロ」「ヒースクリフ」をイメージしたベアで、オリジナルのボックスにブロマイドも封入しております。全国アニメイト・アニメイト通販にて、2023年2月8日まで受注受付を行っております。

『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』では今後も様々なタイトル、グッズメーカーとの商品が登場しますので、ぜひチェックしてみてください。

■商品情報
animate LIMITED SELECTION（アニセレ）
『魔法使いの約束』バースデーベア（フィガロ、ヒースクリフ）
【価格】各3,520円（税込）
【発売日】2023年5月12日頃
【受注期間】2023年1月26日～2月8日
【サイズ】本体：直立時全長約19ｃｍ（関節可動）　箱：縦約16×10×10cm　ブロマイド：約8.9×12.7cm
【仕様】本体：ポリエステル100％　目玉：ABS
フィガロ
フィガロ
ヒースクリフ
ヒースクリフ
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記
(C)coly

■関連URL
animate LIMITED SELECTION（アニセレ）
『魔法使いの約束』バースデーベア（フィガロ、ヒースクリフ）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2208566/

animate LIMITED SELECTION（アニセレ）
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/animate-limitedselection/cd/1858/

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/26-19:46）

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