GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)と株式会社クリエイティブマンプロダクション(代表取締役:清水 直樹)は、さいたまスーパーアリーナにて2024年1月27日・28日に開催する国内最大規模のダンスミュージックフェスティバル「GMO SONIC 2024」のアーリーバード抽選先行チケット受付を本日2023年6月27日(火)12:00から8月10日(木)23:59まで実施します。

アーリーバード抽選先行チケットは、アーティスト発表に先んじて購入できるお得なチケットです。また、今年は中学生以上20歳未満のU19チケットも特別料金で販売いたします。

「GMO SONIC 2024」の詳細・最新情報につきましては、今後もオフィシャルサイトや公式SNSにて発表していきます。(オフィシャルサイト: https://sonic.gmo/)







「GMO SONIC 2024」では、国内外のダンスミュージックシーンを代表するトップアーティストたちが、楽曲やパフォーマンスで2日間にわたり皆様を魅了します。2024年も日本発の大型音楽イベントとして「和」をキーワードに様々な趣向を取り入れ、日本文化とエンターテインメントが融合したこれまでにないフェスティバルを世界中のお客様にお届けします。

また、今年は新たなステージデザインとして客席へと続く「花道」を設置しました。アーティストのパフォーマンスをより身近に感じながら、一体感あふれるステージをお楽しみいただけます。



GMOインターネットグループは、「GMO SONIC 2024」を日本が世界に誇れる音楽フェスティバルとして更なるバージョンアップをはかり、より多くの人々に「笑顔」と「感動」を届けてまいります。



【「GMO SONIC 2024」公演概要】





■公演名:GMO SONIC 2024

■日程:2024年1月27日(土)・28日(日)

■会場:さいたまスーパーアリーナ

■オフィシャルサイト: https://sonic.gmo/

■出演アーティスト:後日発表

■チケット:



・PLATINUM STANDING:¥24,000-(税込)

・GA(一般/全自由): ¥13,500-(税込)

・U19(中学生以上20歳未満):¥9,500-(税込)

※U19は、アリーナエリア入場不可

※アーリーバード抽選チケットは、PLATINUM STANDINGは¥1,000引き、GAとU19は¥500引きとなります。



・アーリーバード抽選先行チケット受付期間:

2023年6月27日(火)12:00~8月10日(木)23:59まで

・当落発表日:2023年8月16日(水)13:00~

・チケット販売URL:https://sonic.gmo/tickets/



≪PLATINUM STANDING特典≫

・専用特製ラミネートPASS

・専用Viewing Area:ステージ前方に専用エリアを設置

・専用Lounge:ご利用時間、エリアの詳細は後日発表致します

・グッズ売場専用レーン:グッズ売り場に専用ファストレーンを設置

・専用クローク:無料でご利用いただける専用のクローク窓口を設置

・ウェルカムドリンク:プラチナリストバンド交換の際、ドリンク・チケットをお渡しします

※集中した場合は、ご入場を規制させて頂く場合がございます。予めご了承ください。



■公式SNS

Twitter :https://twitter.com/gmosonic

Instagram :https://www.instagram.com/gmosonic/

Facebook :https://www.facebook.com/gmosonic

YouTube :https://www.youtube.com/@gmosonic299

LINE :https://line.me/R/ti/p/@636dyovd

TikTok : https://www.tiktok.com/@gmosonic



■主催・企画:GMOインターネットグループ株式会社/株式会社クリエイティブマンプロダクション

■制作・運営・招聘:クリエイティブマンプロダクション

■協力:さいたまスーパーアリーナ

■問い合わせ:クリエイティブマン TEL:03-3499-6669(月水金12:00~16:00)





以上





