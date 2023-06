[GMOインターネットグループ]

GBP運用業務の負荷軽減と顧客満足度向上を実現



GMOインターネットグループでインターネット上の集客サービスを展開するGMO TECH株式会社(代表取締役社長CEO:鈴木 明人 以下、GMO TECH)は、MEO(※1)総合管理ツール「MEO Dashboard byGMO」において、OpenAI(※2)が提供するGPT-3.5(※3)を搭載した『多店舗向けクチコミAI返信アシスタント機能 Powered by ChatGPT API』の提供を、2023年6月20日(火)より開始しました。

本機能は、Googleビジネスプロフィール(以下、GBP)に投稿されたクチコミへの返信文を、グルーピングした店舗ごとに一括で生成できるため、複数の店舗に対するクチコミに一括して返信することができるようになります。これにより、導入企業のGBP運用業務の負荷を軽減しつつ、クチコミへの返信が促進され、顧客満足度の向上が期待できます。







(※1)Googleマップ上で店舗ページの検索順位を上げる施策のことで「Map Engine Optimization」の略称です。Googleでキーワード検索した時に、Google検索結果画面とGoogleマップ上での検索結果で上位表示を目指して対策することを言います。

(※2)OpenAIはAIの研究・開発企業です。

(※3)GPT-3.5は、OpenAIが開発した自然言語処理のための大規模な深層学習モデルの一種です。GPT-3と同様にトランスフォーマーと呼ばれるニューラルネットワークアーキテクチャを使用していますが、より高い性能と効率性を実現するためにいくつかの最適化が施されています。





【『多店舗向けクチコミAI返信アシスタント機能 Powered by ChatGPT API』概要】





『多店舗向けクチコミAI返信アシスタント機能 Powered by ChatGPT API』は、Googleマップ上で店舗ページの検索順位を上げる施策を管理するサービス「MEO Dashboard byGMO」で管理する複数の店舗のGBPクチコミへの返信を、内容に関する条件を指定するだけで、ワンクリックで自動生成する機能です。

複数店舗のクチコミへの返信をまとめて処理するため、「MEO Dashboard byGMO」のワークフロー承認機能を活用し、クチコミ返信内容を承認者がワークフロー申請一覧画面でチェックしてから投稿できるようになっています。

これにより、経営者やグループ本部の担当者は、従来のGBP運用業務におけるクチコミ返信作業の負担を軽減し、一度の承認作業で、効率よく多くのクチコミ返信を処理できるようになります。





【開発の背景】





店舗の集客において、Googleマップに書き込まれたクチコミへの返信は、お客様との信頼関係を構築する上でも非常に重要な要素です。しかし、ひとつひとつのクチコミへ返信するには時間がかかるため、多くの店舗オーナー様の手が回らない状況にあります。

GMO TECHは、2023年5月には、OpenAIのAIシステムChatGPT-3.5を搭載したクチコミ返信機能『クチコミAI返信アシスタント機能 β版 Powered by ChatGPT API』(https://www.gmo.jp/news/article/8389/)をリリースしました。今回のリリースは、このβ版に複数の店舗に同時にクチコミを返信する機能を追加した、『クチコミAI返信アシスタント機能』の正式版です。β版と比べてチェーン展開をするオーナー様など、複数店舗を管理するお客様によりご利用していただきやすくなりました。

自動生成されたクチコミ返信文は、既存のワークフロー承認機能を使用してクチコミ返信文をチェックしてから投稿できるため、返信文のクオリティを担保することでき、安心してご利用いただけます。



【『MEO Dashboard byGMO』について】(URL:https://meo-dash.com/)





GMO TECHのローカルSEO施策サービス「MEO Dash! byGMO」が搭載する『MEO Dashboard byGMO』は、GBP運用に必要なあらゆる機能を搭載したMEO順位計測管理ツールです。

検索キーワードの検索地点ごとの自社・競合の順位取得や、商圏エリア内での多地点順位分析、店舗WEBページの構造化マークアップをワンタグでシステム連携させる機能、GBPインサイト機能で得られたデータと順位、GAデータを掛け合わせて実施するクロス分析など様々な機能を搭載しています。

このほか、GBP運用工数を圧縮する複数アカウント一括情報修正、一括投稿機能、クチコミなどあらゆるデータを任意のグルーピングで分析可能なグルーピング機能などもあり、MEO対策に関する作業効率、来店効果向上に貢献します。



・主な機能はこちら(https://meo-dash.com/meo-dashboard/)

・サービス紹介動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=HkERii-n3iQ)





【GMO TECHについて】







GMO TECHは2014年12月に東京証券取引所マザーズ市場(現:東京証券取引所 グロース市場)に上場しました。最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、インターネット広告、MEO、SEOを通じ集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示対策により集客につなげる店舗運営者様向けのサービス「MEO Dash! byGMO」をはじめ、自然検索での検索順位向上とユーザーのCVR向上を行うSEO対策コンサルティングを行う「SEO Dash! byGMO」、アグリゲート型求人広告を中心とした広告運用「Feed Dash! byGMO」、Googleしごと検索への対応をワンタグ設置で可能にした「しごと検索Dash! byGMO」を含むSEO対策事業を展開しています。また、自社開発のスマートフォンアプリ向け広告配信サービス「GMO SmaAD」やWeb向け成果報酬型アフィリエイトサービス「GMO SmaAFFi」など多角的なアプローチによるインターネット集客事業を推進しています。

GMO TECHは各事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、問い合わせ・購入・インストールなどのコンバージョン(成果)に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。





