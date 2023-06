[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、グループ横断のAIスタートアップ支援第3弾として、2023年6月7日(水)15時00分から、GMOインターネットグループのドメイン登録サービスである「お名前.com」(提供:GMOインターネットグループ)、「ムームードメインbyGMOペパボ」(提供:GMOペパボ)、「Value Domain byGMO」(提供:GMOデジロック)において、期間限定で「.ai」ドメインが50%OFF、また、ホスティング併用なら無料でご提供するお得なキャンペーンを開始しました。







5月24日発表のハンズオン型CVC「GMO AI&Web3株式会社」によるAIスタートアップ支援拡大を第1弾(※1)と位置づけ、第2弾(※1)として6月5日には『NVIDIA H100 およびNVIDIA L4』搭載AIスタートアップ向けGPUホスティングサービス『ConoHa for AI』のトライアル版の応募を開始しました。

そしてこの度の「.ai」ドメインキャンペーンをAIスタートアップ支援第3弾として提供を開始することで、GMOインターネットグループの総力を挙げAI関連市場の活性化に貢献してまいります。



(※1)参考プレスリリース

第1弾:https://www.gmo.jp/news/article/8419/

第2弾:https://www.gmo.jp/news/article/8434/



「.ai」ドメインは国別トップレベルドメイン(イギリス領アンギラ)の1つで、どなたでもご登録いただけます。「.ai」をご活用いただくことで、Webサイトやメールアドレスを通じて、AIに関する事業・サービスであることが一目でわかるため、AIスタートアップにはオススメのドメインです。



(1)「.aiドメイン50%OFFキャンペーン」

「.aiドメイン50%OFFキャンペーン」では、「.ai」ドメインの新規登録料金(2年)を、通常26,180円(税込)のところ13,090円(税込)でご提供します。(※2)





(2)「AIスタートアップ事業者様向けキャンペーン」

「.ai」ドメインの新規登録料金(2年)を無料でご提供するとともに、各ホスティングサービスを6か月無料でご利用いただけます。(詳細後述)



(※2)別途「サービス維持調整費」がかかります





【GMOインターネットグループにおけるAIへの取組】





OpenAIが開発した「ChatGPT」の登場をきっかけとしてAI関連市場は急激に変化・成長し、特に大規模言語モデル(LLM)や生成AI(ジェネレーティブAI)に注目が高まっています。

GMOインターネットグループ内においても全パートナー(従業員)のAI活用を推進するために、「ChatGPT業務活用コンテスト」をはじめとする「AI(愛)しあおうぜ!」の取組を実施しています(※3)。

このように成長著しいAIをキャッチアップしお客様にNo.1サービスを提供すべく、グループを挙げて取り組みを推進しています。



(※3)参考プレスリリースhttps://www.gmo.jp/news/article/8419/



【GMOインターネットグループの総力を挙げたAIスタートアップ支援】





一方、AI技術の急速な発展に伴い多くのAIスタートアップが誕生しています。これらのスタートアップは、革新的な製品やサービスを開発する可能性を秘めていますが、成長するには資金やインフラを含めたリソースが必要です。



このような中でGMOインターネットグループは、長年にわたる国産ホスティング事業者としてのノウハウと、国内最大級(※2)の「お名前.com」をはじめとしたドメイン登録サービスを、AIスタートアップの皆様にご提供・ご活用いただくこととしました。

さらには、「GMO AI&Web3株式会社」の支援も連携させることで、GMOインターネットグループの総力を挙げてAIスタートアップやAIクリエイター、開発者の皆様が直面する様々な課題を共に解決し、支援させていただくことといたしました。



(※2)国内の主要ドメイン登録サービスの累計ドメイン登録件数を比較(自社調べ)。



【キャンペーン詳細】





■「.ai」ドメイン50%OFFキャンペーン





■AIスタートアップ事業者様向けキャンペーン





各キャンペーン、以下のGMOインターネットグループ各社が提供するドメイン登録サービスのいずれかからお申込みいただけます。また、料金特典のご提供方法はサービス毎に異なります。詳細は各サービスの特設ページをご覧ください。



詳細は各サービスページをご確認ください。

・「お名前.com」(提供:GMOインターネットグループ)

(URL: https://www.onamae.com/campaign/domain/ai)



・「ムームードメイン byGMOペパボ」(提供:GMOペパボ)

(URL: https://muumuu-domain.com/)



・「Value Domain byGMO」(提供:GMOデジロック)

(URL:https://www.value-domain.com/domain/tld/ai/)





以上





【サービスに関するお問い合わせ先】

「お名前.com」

●GMOインターネットグループ株式会社

お名前.com事業部

E-mail:domain@onamae-support.jp

URL:https://help.onamae.com/contact/



「ムームードメイン byGMOペパボ」

●GMOペパボ株式会社

ホスティング事業部

E-mail:support@muumuu-domain.com



「Value Domain byGMO」

●GMOデジロック株式会社

E-mail:info@digirock.co.jp



「ConoHa for AI」

●GMOインターネットグループ株式会社

ドメイン・ホスティング事業本部 ConoHa事業部 刀根

E-mail:info@ai.conoha.jp



【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)





