[株式会社カプコン]







現実世界で狩猟体験を楽しめるアプリ『モンスターハンターNow』が、9月14日(木)の正式リリースから約1ヶ月で1,000万ダウンロードを突破しました。



1,000万ダウンロード記念とハンターの皆さまへの感謝の気持ちを込めて、全てのハンターの方々にゲーム内で利用できるアイテムを本日よりプレゼントします。

Webストアでコード「MHNow10M」を入力し、ゲーム内アイテム【5,000ゼニー/おさんぽ玉【小】x 1/回復薬 x 2】をダウンロードしてください。

また、期間限定の「1000万ダウンロード記念パック」なども後日販売します。



【1,000万ダウンロード記念 ゲーム内アイテムプレゼント】

■ダウンロード期間:10月19日(木)~

■コード:MHNow10M

※Webストアで入力してください。入力期限は【11月21日(火)】まで。

■プレゼント ゲーム内アイテム:

1.5,000ゼニー

2.おさんぽ玉【小】x 1

3.回復薬 x 2



『モンスターハンターNow』は正式リリース以来、ディアブロスやトビカガチ、リオレイアにフォーカスを当てたゲーム内イベントを開催したり、東京ゲームショウでは試遊やARを使った写真撮影体験などの機会を用意してきました。10月6日(金)からは、カプコンカフェ池袋店、梅田店でのコラボレーションも始まっています。



開発者からの感謝コメント







「『モンスターハンターNow』を世界中の皆さまにお届けしてから早1カ月で、こんなにもたくさんの方に楽しんでいただけていることを大変ありがたく思います。今後も日常の中で気軽に、『モンハンNow』ならではの形でモンスターハンターをより一層楽しんでいただけるようアップデートしていきますので、ぜひ引き続きリアルワールドでの狩りをお楽しみください!」

株式会社カプコン 「モンスターハンター」シリーズプロデューサー 辻本良三





「正式リリースから1ヶ月の間に、世界各地のこんなに多くの方々にプレイいただけていることを光栄に思います。このゲームの冒険はまだ始まったばかりであり、今後もさらなる楽しみと驚きを提供できるように、努力を続けて参ります。ぜひ、『モンスターハンターNow』を連れて外に出て、お友だちと一緒に楽しい時間をお過ごしください。」

Niantic COO 河合敬一





10月25日(水)からのハロウィンイベントも含め、今後もさまざまなイベントを準備しています。

最新情報は『モンスターハンターNow』の公式Xおよびサイトにて公開いたしますので、お楽しみにお待ちください!



■タイトル名:モンスターハンターNow

■ジャンル:リアルワールドハンティングアクション

■対応機種:スマートフォン(iOS / Android)

■配信日:好評配信中(2023年9月14日)

■プレイ料金:基本無料(ゲーム内課金あり)



『モンスターハンターNow』 参考リンク

公式サイト:https://monsterhunternow.com/ja (日本語)

公式X (旧Twitter):https://twitter.com/mh_now(日本語)

公式YouTube:https://www.youtube.com/@MH_now(日本語)



(C) 2023 Niantic. Characters / Artwork / Music (C) CAPCOM CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-14:46)