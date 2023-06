[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOアドパートナーズ株式会社の連結会社で、Web集客サービスを提供するGMOソリューションパートナー株式会社(代表取締役社長執行役員:伊藤 幹高、以下、GMOソリューションパートナー)は、Kindle電子書籍にてWebマーケティングの現場でよくあるSEO対策への質問と回答をまとめた電子書籍『Web初心者のためのSEO対策100の質問』を2023年5月18日(木)に発売いたしました。

この書籍は、2万社以上の集客支援実績を持つGMOソリューションパートナーのSEO対策専門チームの現役ディレクターが、豊富な経験と実績を活かして、初心者向けのSEO対策方法や業界の最新動向まで、調査報告やグラフも用いながら分かりやすく解説しています。







【発売の背景】





GMOソリューションパートナーでは、これまでSEO対策をゼロから学べる初心者向けの解説メディア「SEOタイムズ」において、SEO対策に必要な知識を身に着けられるような情報を紹介してきました。

近年、AIによるSEO記事作成の補助が一般的になりつつあり、Web初心者でも簡単に記事を作成することができるようになりましたが、Web上に類似記事がたくさんできてしまうため、新しく作成した類似記事を使用したページは検索エンジンに評価されず、せっかく作成した記事が検索結果に表示されなかったり、類似記事を使用したドメイン内のサイト全体の検索結果順位が悪くなってしまったりという問題が起きる場合があります。

そこで、GMOソリューションパートナーでは、これまでご紹介してきたノウハウを生かして、これからSEO対策を行うWeb初心者の方にも正しいSEO対策のノウハウを用いてコンテンツ作成を行っていただくため、電子書籍『Web初心者のためのSEO対策100の質問』の発売をすることにしました。

この書籍では、超基本から最新のノウハウまで徹底解説を行い、SEO対策への質問と回答をまとめているため、だれもが高品質な記事作成を行えるようにサポートをいたします。



【書籍の内容】





・第1章 SEO初心者が押さえておくべき基礎知識

・第2章 SEO集客について知ろう

・第3章 SEOに適したWebサイトを作ろう

・第4章 初心者でも簡単にできるSEOコンテンツの作り方



【ご利用いただきたい方】





・SEOを学びたい方

・SEOに関するよくある疑問を知りたい方

・最新のSEOについて把握したい方



【書籍概要】





書名:WEB初心者のためのSEO対策100の質問 Kindle版

著者:SEOタイムズ

販売:Amazon Services International,Inc.

発売日:2023年5月18日(木)

価格:1,000円(税込)

形式:Kindle版

販売URL:https://amzn.asia/d/1yunO4g



【「SEOタイムズ」について】(URL: https://find-a.jp/seotimes/)





「SEOタイムズ」は、GMOソリューションパートナー株式会社が運営する、SEO対策をゼロから学べる初心者向けの解説メディアです。SEO対策に必要な知識を身に着けられるように、記事の書き方から、SEO対策の方法、SEO都市伝説の検証、SEO対策に便利なAIツール、SEOチェックリストの資料ダウンロードなどを紹介しています。



【GMOソリューションパートナー株式会社について】(URL:https://gmo-sol.jp/)





GMOソリューションパートナー株式会社は、SEOを中心にウェブサイト集客支援(広告運用、動画チラシ、SNS運用代行)サービスを提供しています。また、SEO専門メディア「SEOタイムズ」の運営を通じてSEOに取り組むすべての方を支援しています。

GMOソリューションパートナーは今後もお客様の成功につながるサービスを提供することで、お客様の笑顔と感動の輪を広げるため、日々技術と利便性の向上に取り組んでまいります。





