[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOアドパートナーズ株式会社の連結会社で、Web集客サービスを提供するGMOソリューションパートナー株式会社(代表取締役社長執行役員:伊藤 幹高、以下、GMOソリューションパートナー)は、検索結果の順位を自動取得するクラウド型SEO DXツール「GMO順位チェッカー」(https://rank-checker.com)において、『ずっと無料プラン』を2023年6月1日(木)より、提供開始いたしました。

『ずっと無料プラン』は、提供開始から1周年を迎えた「GMO順位チェッカー」を、より多くのお客様にご利用いただけるように、登録キーワード数が10個までの場合、ずっと無料で順位をチェックできる新プランです。







【新プラン『ずっと無料プラン』提供の背景】





2022年5月16日に提供を開始した「GMO順位チェッカー」は、SEOに取り組む個人や企業のお客様をサポートし、SEO市場を盛り上げるため、日々サービスの改善に努めています。

従来のプランのうち、最も登録数が少ないプランである『プロ100プラン』は、1カ月485円(税込)で、5URL、100キーワードまでご利用いただけますが、より気軽にクラウド型のSEO順位チェックツールをお試しいただけるよう「ずっと無料」で利用できる『ずっと無料プラン』を提供することにしました。



【『ずっと無料プラン』について】



(※1)プラン変更または解約まで、ずっと無料です。



【ご利用いただきたい方】





・ずっと無料でクラウド型の順位チェックツールを使用したい方

・これからSEOやウェブマーケティングを始める方

・ブログ運営者様やアフィリエイターの方



【『ずっと無料プラン』のポイント】





・ずっと無料で『ずっと無料プラン』が利用可能です。

・アラート条件を複数設定できる「順位変動通知」機能があります。

・全プランでCSVエクスポート機能が使えます。

・順位情報の表示項目をカスタマイズできる「カスタム機能」があります。

・目的別のキーワード群をラベリングする「マーク機能」で管理効率が向上します。

・1,000文字まで記載できる強力な「メモ機能」があります。

・クラウド型のため、ソフトウェアの起動管理が不要で、どこでも使用できます。



【「GMO順位チェッカー」について】(URL:https://rank-checker.com/)





「GMO順位チェッカー」は、クラウド型の検索順位チェックツールで、URLとキーワードを登録すると毎日自動的に検索順位を取得します。スマホやタブレットでも使用可能です。

順位変動アラートやAIキーワードアドバイザー『ミラーPowered by ChatGPT API』など機能も充実しており、『プロ100プラン』では、月額485円(税込)で100キーワードと5URLを利用可能です。また、二次利用除外申請も可能なため、安心して利用できます。国内上場企業や海外有名メーカーの利用実績も豊富です。「ずっと無料」のプランもある、検索順位チェッカーです。



【GMOソリューションパートナー株式会社について】(URL:https://gmo-sol.jp/)





GMOソリューションパートナーは、SEOを中心にウェブサイト集客支援(広告運用、動画チラシ、SNS運用代行)サービスを提供しております。また、SEO専門メディア「SEOタイムズ」の運営を通じてSEOに取り組むすべての方を支援しています。

GMOソリューションパートナーは今後もお客様の成功につながるサービスを提供することで、お客様の笑顔と感動の輪を広げるため、日々技術と利便性の向上に取り組んでまいります。





以上





【本件に関するお問い合わせ先】

●GMOソリューションパートナー株式会社

サービス担当 上村・佐藤・長瀬

TEL:03-5428-6621 FAX:03-3780-5288

E-mail:info@rank-checker.com



【GMOソリューションパートナー株式会社】(URL:https://gmo-sol.jp)

















【GMOアドパートナーズ株式会社】(URL:https://www.gmo-ap.jp/)





GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)



Copyright (C) 2023 GMO Solution Partner Inc. All Rights Reserved.





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-11:46)