株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」(以下、「カプくじ」)にて、バーチャルライバーグループ「にじさんじ」の人気ライバーたちが『ストリートファイター6』のファイターに扮した限定のオリジナルグッズを展開いたします。







今回、コラボレーションを実施する「にじさんじ」のライバーは、葛葉、社築、安土桃、イブラヒム、笹木咲、神田笑一の6名が、『ストリートファイター6』よりルーク、リュウ、春麗、ケン、エドモンド・本田、JPの姿に扮して登場いたします。

こちらのコラボレーションイラストを基に「ほぼ等身大タペストリー」や、「スクエアクッション」、『ストリートファイター6』の世界観に今回のコラボライバーたちを並べて楽しめる「ジオラマアクリルスタンド」、など全部で6アイテム33種類となっております。

“ハズレなしのキャラクターくじ”となっておりますので、S~E賞(全33種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。



■開催情報



・販売期間 :2023年10月20日(金)12:00~2023年11月2日(木)13:59

・販売価格 :1回880円(税込)

※送料は別途必要となります。

・お届け日 :2024年3月上旬~下旬頃より順次発送予定

・サイトURL :https://capcom-capkujionline.com/lp/sf-nijisanji/





■商品ラインナップ

S賞:ほぼ等身大タペストリー(全6種)





A賞:スクエアクッション(全6種)





B賞:コラボデザイントートバッグ(全3種)





C賞:ジオラマアクリルスタンド(全6種)





D賞:ラバーストラップ(全6種)





E賞:缶バッジ(全6種)



※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。





■X(旧Twitter)フォロー&リポストキャンペーンを開催!

本コラボの開催を記念して、カプくじオンラインの公式X(旧Twitter)アカウント(@Capcom_capkuji)でキャンペーンを開催いたします。

詳細は10月20日(金)に対象ポストを配信いたしますので、楽しみにお待ちください。



対象アカウント

カプくじオンライン(@Capcom_capkuji)

https://twitter.com/Capcom_capkuji





【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

※詳しい情報はキャンペーンページURLをご確認ください。





■ストリートファイターとなった「にじさんじ」ライバーたちが新宿駅・池袋駅に登場!

本コラボの開催を記念して、コラボレーションイラストの交通広告を新宿駅・池袋駅で展開いたします。

お近くの方はぜひ、ご自身の目でお確かめください。

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。



【実施メニュー】

・JR東日本 新宿駅「新宿中央通路ハーフジャック」(改札内 駅ばり広告)

・JR東日本 池袋駅「池袋駅中央通路アドピラー8」(改札外 柱巻広告)



【展開期間】

2023年10月16日(月)~2023年10月22日(日)





■ラッキーゲットキャンペーン開催!



期間中に本商品をおひとり様合計10個以上ご購入いただいた方の名から、抽選で10名様に「キャラファイングラフ」をプレゼント!

新宿駅・池袋駅に掲載した広告デザインを使用した、特製デザインとなっております。





■「にじさんじプロジェクト」とは?



「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、音楽制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。





■『ストリートファイター6』とは?



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

◆PS5/PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

◆Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円

【デラックスエディション】

◆PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円

【アルティメットエディション】

◆PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.





■「カプくじオンライン」とは?



カプくじオンラインは、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレ無しで」「ここだけの商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレ無しのオンラインくじサービスです! カプコン限定の商品やここでしか手に入らないオリジナルグッズをはじめなど、様々な企画をお届けいたします!





・公式サイト : https://capcom-capkujionline.com/







(C)ANYCOLOR, Inc.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



