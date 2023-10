[株式会社カプコン]

「モンスターハンターライズ:サンブレイク」とお湯さえあればどこでも美味しいカレーが楽しめる「日清カレーメシ」がコラボ! タイアップキャンペーンやEC限定セット販売が10月2日(月)から開始!





株式会社カプコン(本社 大阪、社長 辻本春弘)のゲームソフト「モンスターハンターライズ:サンブレイク」は、 日清食品株式会社 (社長:安藤 徳隆)の「日清カレーメシ」とのコラボレーション企画を10月2日(月)から実施します。



■「日清カレーメシ×モンスターハンター」コラボグッズプレゼントキャンペーン



「日清のカップメシ」シリーズをお買い上げいただいた方の中から抽選で合計200名に、ゲーム内に登場するアイテムや武器をモチーフにした「カレーメシオリジナル 木樽ジョッキ」や「カレーメシオリジナル 武器スプーン」が抽選で当たるキャンペーンを実施します。





賞 品:A賞「カレーメシオリジナル 木樽ジョッキ」100名

B賞「カレーメシオリジナル 武器スプーン (血鷲のアードラ風)」100名

応募方法:対象商品の中から2食をお買い求めいただき、そのレシートの写真をキャンペーン特設ページからアップロードしてご応募ください。

対象商品:「日清のカップメシ」シリーズ

※対象商品の詳細は、キャンペーン特設ページをご確認ください。

応募期間:2023年10月2日(月)11:00~ 10月31日(火) 23:59

※厳正なる抽選の上、賞品の発送をもって当選発表にかえさせていただきます。







キャンペーン特設ページ

[URL]:https://www.nissin.com/jp/products/campaigns/282



■コラボ限定「オリジナルWeb動画」公開

「日清カレーメシ」のキャラクター「カレーメシくん」が、モンスターの討伐に挑みながら商品をアピールする動画を、「カレーメシくん」のX(旧Twitter)公式アカウントで公開する予定です。

「カレーメシくん」X(旧Twitter)公式アカウント

[URL] https://twitter.com/currymeshikun



■「EC限定 カップヌードル&カレーメシ ゲーミングセット」発売



「日清カレーメシ」2種と「ゲーミングカレーメシ」「ゲーミングカップヌードル」(各3食、計12食)と、携帯ゲーム機やスマートフォン、パソコンなどの画面を拭くのに便利な「オリジナルマルチクロス」をセットにした「カップヌードル&カレーメシ ゲーミングセット」を日清食品グループ オンラインストアおよび各通販サイト限定で発売します。



内 容:「日清カレーメシ ビーフ」「日清カレーメシ シーフード」「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」「日清ゲーミングカップヌードル エナジーガーリック&黒胡椒焼そば」(各3食、計12食)

EC限定オリジナルマルチクロス (19cm×19cm)(1枚)







発 売 日:2023年10月2日(月)より順次

※通販サイトによって発売日時が異なります。

希望小売価格:3,565円 (税別)

販売チャネル:日清食品グループ オンラインストアおよび下記の各通販サイトにおいて、数量限定で順次発売します。

※通販サイトによって販売数量が異なります。売り切れ次第、販売を終了します。

<10月2日(月) 11:00販売開始>

日清食品グループ オンラインストア

[URL]https://store.nissin.com/products/2000523

Amazon.co.jp

[URL] https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHTYBRLK

ヨドバシ.com

[URL] https://www.yodobashi.com/product/100000001008097335/

<10月2日(月) 販売開始> (販売開始時間はサイトでご確認ください)

楽天 24

[URL] https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4902105948675/

<10月3日(火)販売開始> (販売開始時間はサイトでご確認ください)

LOHACO

[URL] https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/EK19967/



■「日清カレーメシ」シリーズについて

「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら“グルグル”とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロッとしたカレーをお楽しみいただける商品です。“手軽さ”と“おいしさ”から大変ご好評をいただいており、“セット米飯カテゴリー”でNo.1*の売上を誇ります。



*インテージSRI+ 加工米飯市場 セット米飯カテゴリー 2022年4月~2023年3月「日清カレーメシ」ブランド累計販売金額 (全国、全業態)。







『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

■発売機種:Nintendo Switch(TM)、Steam(R):好評発売中(2022年6月30日)

Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation(R)5, PlayStation(R)4:好評発売中(2023年4月28日)※ダウンロード専売

■プレイ人数:1人(オンラインマルチプレイ時:最大4人)



■ジャンル:ハンティングアクション

■CEROレーティング:C(15才以上対象)



■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

■公式サイト:https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/



※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加される様々な要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、最新の更新データで『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※オンラインマルチプレイのご利用には別途有料サービスへの加入が必要な場合があります。詳しくは公式サイトをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-15:46)