[東京都]

東京都は、「『国際金融都市・東京』構想2.0」の取組の1つとして、都民及び都内事業者のニーズや課題の解決に資する画期的な金融商品・サービスの開発・提供を行う金融事業者等やESG投資の普及を実践する事業者を表彰する「東京金融賞」を実施しています。

このたび、受賞事業者が決定し、表彰式を開催することとなりましたので、お知らせします。

なお、表彰式に関する報道関係者向けの取材案内は、改めてお知らせします。







1 受賞事業者



【金融イノベーション部門】





【ESG投資部門】





※ グリーンファイナンス知事特別賞は、ESG投資部門の受賞事業者のうち、

グリーンファイナンスの観点から特に優れた事業者を表彰する賞です。





2 表彰式の概要



(1)日時

令和5年2月6日(月曜日) 14時00分から15時30分まで(予定)



(2)参加対象

新しい金融サービスやESG投資に関心がある方



(3)開催方法

会場開催及びオンライン配信のハイブリッド形式(日英同時通訳あり)

会 場:KABUTO ONE 4階 ホールA・B

東京都中央区日本橋兜町7番1号

オンライン:Zoomによるウェビナー



(4)申込方法

1.会場参加 と 2.オンライン視聴 のいずれかの方法を選択いただけます。

ご希望の方は、以下の期限までに、申込ページからお申し込みください。



申込ページ(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6i7cNfPuRCSEelxeh2ASCQ)



○ 会場参加: 令和5年1月30日(月曜日)23時59分まで

○ オンライン視聴 : 当日申込可能です。表彰式の様子はどなたでもご覧いただけます。

なお、会場参加については、応募者多数の場合、抽選となります。

当落は、事務局からの通知メールをもって発表にかえさせていただきます。



(5)次第(予定)





※表彰式終了後には、金融イノベーション部門における応募事業者108者の中から一次審査を通過した12者(受賞事業者3者を除く)によるプレゼンテーションを実施し、視聴者投票による「オーディエンス賞」を決定します(15時45分~17時00分予定)。

上記「(4)申込方法」に従って登録いただければ、表彰式に引き続きご視聴いただけます。



詳細は東京金融賞ウェブサイトをご覧ください。https://www.finaward.metro.tokyo.lg.jp/





(以下英訳)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



Tokyo Financial Award:

Announcement of the Winning-Companies and the Award Ceremony





The Tokyo Metropolitan Government (TMG) is pleased to announce that the winning companies for the Tokyo financial Award have been selected.



Part of the “Global Financial City: Tokyo” Vision 2.0, the Tokyo Financial Awardis given to financial businesses that promote ESG investment, as well as those that develop and provide innovative financial products and services to contribute to solving problems and meeting the needs of the people and businesses in Tokyo.



We will be hosting an award ceremony for the successful companies on Monday, February 6th. The overview of the ceremony is provided at the end of the press release. Coverage information for the press will be announced at a later date.





Award-Winning Companies



<Financial Innovation Category>





<ESG Investment Category>





*The Governor's Special Prize for Green Finance is awarded to a business from the ESG

Investment Category that is particularly outstanding in its green finance initiatives.



Award Ceremony Overview



(1) Date/Time (Planned)

Monday, February 6th, 2023, 2:00 pm -3:30 pm (JST)



(2) Target Audience

Open to everyone interested in new financial services and/or ESG investment



(3) Event Type

In-person/Online hybrid (Japanese-English Interpretation available)

Venue (in-person): KABUTO ONE 4F Hall A/B

7-1 Nihonbashikabutochō, Chuo City, Tokyo

Online: Zoom webinar



(4) How to Apply

For both in-person and online participation, please register at the below link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6i7cNfPuRCSEelxeh2ASCQ



- In-person participation registration deadline: Monday, January 30th 2023, 11:59 pm (JST)*

- Online participation registration deadline: registration is open until the day of the award ceremony



*In the case of a large number of applicants, a lottery will be held for in-person participation.

Results will be announced with a notification email.



(5) Agenda (Planned)





*After the Award Ceremony, (excluding the 3 winners) 12 companies, selected from the 108 applications in the Financial Innovation Category support program, will deliver a presentations (planned for 3:45 pm -5:00 pm).



There will also be an “Audience Award” chosen by audience votes. To join, please follow the registration procedure as stated in the link provided in: “(4) How to Apply.”*



For details, please visit the Tokyo Financial Award website. https://www.finaward.metro.tokyo.lg.jp/en/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/16-16:46)