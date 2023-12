[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

デビュー・ミニアルバムリード曲「無謀人」の初披露に加え、「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(東京国際フォーラム ホールA)の開催もサプライズ発表!!







指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く「第3のグループ」として誕生した≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。来年1月17日(水)にデビュー・ミニアルバム「きっと、絶対、絶対」の発売を控え、日々注目が集まる中、本日、≒JOY 1st Tour「Absolute」が、福岡Zepp Fukuokaにて遂に幕を開けた。



≒JOY 1st Tour「Absolute」は年末から年始にかけて4都市(福岡、大阪、愛知、東京)を巡り、全7公演が開催される≒JOYにとって初のツアーで、本日の福岡公演は、<昼の部><夜の部>の2公演で約2,000人を動員して開催された。



デビュー・ミニアルバム「きっと、絶対、絶対」リード曲で、江角怜音がセンターを務める“「無謀」だとしても、みんなで一緒に夢を叶えたい”という≒JOYの決意表明曲「無謀人」の初披露に加え、≒JOYのオリジナルソング、=LOVE、≠ME、ラストアイドル、乃木坂46のカバー曲を含む全24曲を披露。アンコールではクリスマス当日ならではの衣装で登場するなど、気迫あふれるパフォーマンスとスペシャルな演出で来場者を大いに盛り上げた。



尚<昼の部>では、≒JOYの魅力を世界最速“フライング”で深掘るグループ初の冠特番「フライングジョイ」が、1月10日(水)~Huluにて独占配信されることが大発表された。(併せて≒JOY 1st Tour「Absolute」千秋楽公演となる東京Zepp Haneda (TOKYO) の<夜の部>を1月12日(金)19:00~Huluストアで独占ライブ配信されることも決定。)



さらに<夜の部>では、≒JOYの結成2周年を記念するコンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(2024年2月23日(金) 東京国際フォーラム ホールA)の開催もサプライズ発表され、会場中がメンバーと来場者の歓喜の声に包まれた。





≒JOY 1st Tour「Absolute」は、明日、大阪公演(大阪・Zepp Osaka Bayside)、来年1/4(木)愛知公演(愛知・Zepp Nagoya)と続き、1/12(金)東京公演(東京・Zepp Haneda(TOKYO))でツアーファイナルを迎える。

来月は、デビュー・ミニアルバム「きっと、絶対、絶対」発売、さらに2月には結成2周年コンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催と、夢に向かって全力で走り続ける≒JOY。コンサートの続報も含め、来年も引き続き≒JOYから目が離せない。







★≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT

2024年2月23日(金) 東京国際フォーラム ホールA

詳細はHPにて

https://nearly-equal-joy.jp/







★【Hulu「フライングジョイ」概要】

芸能界の大先輩である芸人・みなみかわをMCに迎え、バラエティの定番企画を通してメンバーの知られざる一面や個性を深掘り!



■無料リアルタイム配信日時(Hulu月額会員登録不要)

2024年1月10日(水)19:00~

※本無料配信は1回限りの配信となり、早送り・巻き戻し・一時停止等の操作はできません

※無料配信の見逃し配信はございませんのでご注意ください





■見放題配信日時(Hulu月額会員のみ視聴可能)

2024年1月10日(水)19:40~ Huluにて独占配信開始

※見放題配信は、無料配信と一部内容が異なる場合がございます





■出演者 ≒JOY みなみかわ(MC)





■視聴URL

無料配信(2024年1月10日(水)19:00~)

https://www.hulu.jp/livetv/770





見放題配信(1月10日(水)19:40~)

https://www.hulu.jp/flying-joy







★【Huluストア(都度課金制)ライブ配信概要】

■タイトル ≒JOY 1st Tour「Absolute」

■ライブ配信日時 2024年1月12日 (金) 19:00 開演

■見逃し配信日時

2024年1月20日(土)0:00~2024年1月26日(金)23:59まで

■出演者 ≒JOY

■視聴料金 3,820円(税込) ※システム利用料込み

■販売期間 ※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

2024年1月26日(金)21:00まで

■購入URL

https://www.hulu.jp/store/nearly-equal-joy-1sttour





★『無謀人』Music Video

https://youtu.be/qUzXtUsVgH8





『無謀人』

作詞:指原莉乃

作曲・編曲:YU-JIN

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

監督:shun murakami (vil tokyo)

振付:CRE8BOY





★「無謀人」先行配信中

https://nearly-equal-joy.lnk.to/Muboujin





★「Overture」先行配信中

https://nearly-equal-joy.lnk.to/overture





★「きっと、青い」先行配信中

https://nearly-equal-joy.lnk.to/KittoAoiTS

★新曲『きっと、青い』Music Video

https://youtu.be/gQ81Vl0OBlQ





『きっと、青い』

作詞:指原莉乃

作曲・編曲:ヤナガワタカオ

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

監督:大野敏嗣

振付:CRE8BOY







【1/17(水)発売 ≒JOY デビュー・ミニアルバム「きっと、絶対、絶対」商品概要】





■Type A

商品仕様:CD+DVD

価格:3,300円(税込)





《CD収録内容》

1.Overture

2.無謀人

3.≒JOY

4.笑って フラジール

5.超孤独ライオン

6.スイートシックスティーン

7.今日も君の夢を見たんだ

8.大空、ビュンと

9.その先はイグザルト

10.きっと、青い





《DVD収録内容》

1.きっと、青い Music Video

2.無謀人 Music Video

3.無謀人 メイキング映像





《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真12種のうち1枚ランダム封入/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type B

商品仕様:CD+DVD

価格:3,300円(税込)





《CD収録内容》

1.Overture

2.無謀人

3.≒JOY

4.笑って フラジール

5.超孤独ライオン

6.スイートシックスティーン

7.今日も君の夢を見たんだ

8.大空、ビュンと

9.その先はイグザルト

10.きっと、青い





《DVD収録内容》

ニアジョイ課外活動 ~赤岳登山編~





《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真12種のうち1枚ランダム封入/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー







■Type C(デビュー記念特別プライス盤)

商品仕様:CD Only

価格:1,650円(税込)

※デビュー記念特別プライス盤は2024年3月31日(日)までの期間限定出荷商品となり、

2024年4月1日(月)よりType C(通常盤)2,200円(税込)を流通いたします。





《CD収録内容》

1.Overture

2.無謀人

3.≒JOY

4.笑って フラジール

5.超孤独ライオン

6.スイートシックスティーン

7.今日も君の夢を見たんだ

8.大空、ビュンと

9.その先はイグザルト

10.きっと、青い





※≒JOY デビュー・ミニアルバム「きっと、絶対、絶対」発売記念スペシャルプレゼントの詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/





★≒JOYデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』オンライン個別お話し会開催

1月17日(水)発売、≒JOYデビュー・ミニアルバム 『きっと、絶対、絶対』forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付デビュー記念特別プライス盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会を開催!!





【オンライン個別お話し会開催日程】

2024年2月4日(日)

2024年2月10日(土)

2024年2月25日(日)

2024年3月9日(土)

2024年3月10日(日)

2024年3月17日(日)

2024年3月24日(日)

2024年4月6日(土)

2024年4月7日(日)





【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00





【イベント内容】

forTUNE meetsによるオンライン個別お話し会





詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/1048





★≒JOYデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』発売記念 ツーショット撮影会

1月17日(水)発売、≒JOYデビュー・ミニアルバム 『きっと、絶対、絶対』forTUNE music限定ツーショット撮影会参加権利付初回仕様盤をご購入いただいた方を対象としたツーショット撮影会を開催!





【ツーショット撮影会開催日時】

2024年3月20日(水・祝)

開場時間/9:30 開始時間/10:00 終了時間/20:00





【会場】

幕張メッセ





【イベント内容】

メンバー個別のツーショット撮影会





詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/1047





★≒JOYデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』発売記念 個別お話し会

1月17日(水)発売、≒JOYデビュー・ミニアルバム 『きっと、絶対、絶対』forTUNE music限定個別お話し会参加権利付デビュー記念特別プライス盤をご購入いただいた方を対象とした個別お話し会を開催!!





【個別お話し会開催日時】

2024年2月17日(土)

2024年2月18日(日)



※全日程共通

開場時間/9:30 開始時間/10:00 終了時間/20:00。





【会場】

幕張メッセ





【イベント内容】

メンバー個別のお話し会





詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/1038



★LIVE

≒JOY 1st Tour「Absolute」

【日 程】

2023年12月25日(月)@福岡県・Zepp Fukuoka

2023年12月26日(火)@大阪府・Zepp Osaka Bayside

2024年1月4日(木)@愛知県・Zepp Nagoya

2024年1月12日(金)@東京都・Zepp Haneda(TOKYO)

https://nearly-equal-joy.jp/feature/specialsite_1sttour



★プロフィール



指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために、代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME」(ノットイコールミー)に続く第3のグループが誕生。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、3月29日メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」とすることを発表。2024年1月17日、デビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』の発売も決定している。「≒JOY」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。





オフィシャルHP https://nearly-equal-joy.jp/

公式X https://twitter.com/Nearlyequal_joy

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg





