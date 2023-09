[株式会社カプコン]

~ フューチャー部門では、『ドラゴンズドグマ 2』が受賞 ~





株式会社カプコンは、2023年9月21日~24日に開催された「東京ゲームショウ2023」にて発表された「日本ゲーム大賞2023」(主催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)において、当社の『モンスターハンターライズ:サンブレイク』が年間作品部門で「大賞」、『バイオハザード RE:4』が「優秀賞」を受賞し、『ドラゴンズドグマ 2』がフューチャー部門にて選出されましたのでお知らせします。



この度、年間作品部門で「大賞」を受賞した『モンスターハンターライズ:サンブレイク』は『モンスターハンターライズ』の超大型有料拡張コンテンツです。新たなフィールド、モンスター、未体験のアクションといったゲーム内容への高い評価を得た結果、全世界で610万本※1を販売しています。今後も長期的な販売を目指し、戦略的な価格施策などを講じていきます。



また、「優秀賞」を受賞した『バイオハザード RE:4』は、2005年に発売した『バイオハザード4』を原作としたリメイクタイトルです。原作の魅力を大切に再構成された新鮮なプレイ体験が新旧ユーザーの皆様から高評価を獲得し、全世界で500万本※2を達成しました。9月21日には追加ストーリーとなるDLC『セパレート ウェイズ』を発売したほか、本作のストーリーモード全編をPlayStation(R)VR2で楽しめる無料DLC『バイオハザード RE:4 VRモード』の配信を予定しており、引き続き販売拡大に注力していきます。



さらに、ユーザーの皆様による一般投票で今後発売されるタイトルから期待作を選ぶ「フューチャー部門」では、『ドラゴンズドグマ 2』が選出されました。本タイトルは、開場直後から多くの来場者に試遊いただき、大きな注目を集めました。



当社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティ溢れるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの皆様のご期待に応えてまいります。



※1 2023年6月30日時点

※2 2023年7月20日時点



【受賞一覧】

■年間作品部門

受賞名:大賞



タイトル:モンスターハンターライズ:サンブレイク



対応機種※3:Nintendo Switch(TM)、PC





※3対応機種は日本ゲーム大賞の受賞対象期間に発売された機種のみ記載













受賞名:優秀賞



タイトル:バイオハザード RE:4



対応機種:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S 、PC

















■フューチャー部門

受賞



タイトル:ドラゴンズドグマ 2



対応機種:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、PC















商品概要





『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

■発売機種:Nintendo Switch(TM)、Steam(R):好評発売中(2022年6月30日)

Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation(R)5, PlayStation(R)4:好評発売中(2023年4月28日)※ダウンロード専売

■プレイ人数:1人(オンラインマルチプレイ時:最大4人)

■ジャンル:ハンティングアクション

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

■公式サイト:https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/



※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加される様々な要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、最新の更新データで『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※オンラインマルチプレイのご利用には別途有料サービスへの加入が必要な場合があります。詳しくは公式サイトをご覧ください。



『バイオハザード RE:4』

■発売機種:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、PC(Steam)

■プレイ人数:1人

■ジャンル:サバイバルホラー

■発売日:好評発売中(2023年3月24日)

■CEROレーティング:Z(18才以上のみ対象)

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

■公式サイト:https://www.residentevil.com/re4/ja-jp/



『ドラゴンズドグマ 2』

■対応ハード:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■プレイ人数:1人

■ジャンル:オープンワールドアクション

■発売日:未定

■CERO レーティング:審査予定

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

■公式サイト:https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/

※タイトル表記は「ドラゴンズドグマ(半角スペース)2」となります。





※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。



