ヒトリエのメジャーデビュー10周年ベストツアー『HITORI-ESCAPE TOUR 2024 10-NEN-SAI』を全国18カ所で開催する事が決定した。



これは本日開催された『HITORI-ESCAPE TOUR 2023』ツアーファイナルの札幌公演でメンバーから発表されたもの。



2024年1月22日にメジャーデビューシングル「センスレス・ワンダー」のリリースから10年の活動を迎えるヒトリエ。「HITORI-ESCAPE TOUR 2024 10-NEN-SAI」はこの10周年を記念して開催される全国ツアーで、4月7日三重・松阪M'AXAを皮切りに7月15日大阪・BIG CATまで続く全18公演で実施される。

開催発表とともに現在ヒトリエのオフィシャルモバイルサイト「HITORI-ATELIER」でチケットの最速先行がスタートしており、1月4日23:59までの受付となっている。



ヒトリエは、2024年1月23日、24日の2日間にわたって東京・恵比寿LIQUIDROOMにて『HITORI-ESCAPE 2024 ~10-NEN-SAI~』を開催、その週末1月27日には東京ビックサイトTFTホールで開催される『VOCALOCK MANIA ver.2』にも出演が決定しており、ボーカル・ギターのシノダによる47都道府県を巡る弾き語りツアー『シノ鉄』(こちらは現在オフィシャル最速先行予約を受付中)も実施中でかなり精力的にライブ活動を行っている。

さらには、2月29日には、O-Crest 20th anniversaryとして、「シノダVS ヒトリエ」という異例の対バンが決定している。



11月にリリースしたデジタルシングル「ジャガーノート」もストリーミングが好評な中、周年での楽曲リリースやライブ活動など、10周年に向けて、ますます加速していく様相を見せている2024年のヒトリエに期待が高まる。



【ライブ情報】

■HITORI-ESCAPE TOUR 2024 10-NEN-SAI

4月7日(日) 三重 松阪M'AXA OPEN 15:30 / START 16:00

4月12日(金) 京都 磔磔 OPEN 18:30 / START 19:00

4月18日(木) 岡山 CRAZYMAMA 2nd Room OPEN 18:30 / START 19:00

5月6日(月祝) 愛知 名古屋CLUB QUATTRO OPEN 15:30 / START 16:00

5月12日(日) 石川 金沢AZ OPEN 15:30 / START 16:00

5月26日(日) 静岡 Live House 浜松窓枠 OPEN 15:30 / START 16:00

6月1日(土) 岩手 the five morioka OPEN 16:30 / START 17:00

6月2日(日) 宮城 仙台darwin OPEN 15:30 / START 16:00

6月7日(金) 東京 恵比寿 LIQUIDROOM OPEN 18:00 / START 19:00

6月14日(金) 兵庫 神戸VARIT. OPEN 18:30 / START 19:00

6月16日(日) 香川 高松DiME OPEN 15:30 / START 16:00

6月21日(金) 新潟 CLUB RIVERST OPEN 18:30 / START 19:00

6月30日(日) 北海道 札幌 cube garden OPEN 15:30 / START 16:00

7月4日(木) 鹿児島 SR HALL OPEN 18:30 / START 19:00

7月6日(土) 福岡 DRUM Be-1 OPEN 16:30 / START 17:00

7月7日(日) 熊本 熊本B.9 V2 OPEN 15:30 / START 16:00

7月13日(土) 広島 SIX ONE Live STAR OPEN 16:30 / START 17:00

7月15日(月祝) 大阪 BIG CAT OPEN 15:15 / START 16:00

チケット料金 スタンディング¥5,000 税込(ドリンク代別)



・ヒトリエOfficial MOBILE SITE(Fan Club) 先行予約

2023年12月24日(日)20:00~2024年1月4日(木)23:59迄

※1人4枚まで、抽選にて受付

モバイルサイト「HITORI-ATELIER」:http://hitorie.com/

・オフィシャル最速先行予約

2024年1月6日(土)12:00~1月25日(木)23:59迄

※1人4枚まで、抽選にて受付

URL:https://eplus.jp/hitorie/



■HITORI-ESCAPE 2024 ~10-NEN-SAI~

1月23日(火)東京 恵比寿LIQUIDROOM OPEN 18:00 / START 19:00

1月24日(水)東京 恵比寿LIQUIDROOM OPEN 18:00 / START 19:00

チケット料金

1DAY :スタンディング¥5,000 税込(ドリンク代別)

2DAYS:スタンディング¥10,000 税込(ドリンク代別 ※2DAYSチケット限定入場特典付き)

※各会場整理番号順での入場



■シノダ47都道府県弾き語りツアー「シノ鉄」

2月12日(月祝)静岡 静岡 UMBER OPEN 15:30 / START 16:00

2月16日(金)徳島 阿波おどり&ミュージック カフェバーコティ OPEN 18:30 / START 19:00

2月18日(日)兵庫 神戸 VARIT. OPEN 15:30 / START 16:00

2月23日(金祝)滋賀 滋賀 B-FLAT OPEN 15:30 / START 16:00

2月24日(土)奈良 奈良NEVER LAND OPEN 16:30 /START 17:00

3月2日(土)広島 広島SIX ONE Live MOON OPEN 16:30/ START 17:00

3月3日(日)山口 周南LIVE rise OPEN 15:30 / START 16:00

3月20日(水祝)新潟 CLUB RIVERST OPEN 15:30 / START 16:00

3月22日(金)香川 高松LIVE HOUSE 燦庫 -SANKO- OPEN 18:30/ START 19:00

3月30日(土)愛媛 松山MONK OPEN 16:30 / START 17:00

3月31日(日)高知 高知ri:ver OPEN 15:30 / START 16:00

チケット料金:自由席¥4,500税込 (ドリンク代別)

・オフィシャル最速先行予約

URL:https://eplus.jp/shinoda-hitorie/

2023年12月24日(日)19:00~2024年1月4日(月)23:59

※1人4枚まで、抽選にて受付



<第一弾発表済日程>

1月13日(土) 福岡 ROOMS OPEN 16:30 / START 17:00

1月14日(日) 長崎 Studio DO! OPEN 15:30 / START 16:00

1月16日(火) 熊本 tsukimi OPEN 18:30/ START 19:00

1月28日(日) 千葉 稲毛 K'S DREAM OPEN 15:30 / START 16:00

2月9日(金)埼玉 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 OPEN 18:30/ START 19:00

2月10日(土)栃木 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 OPEN 16:30 / START 17:00



■O-Crest 20th anniversary 「シノダVS ヒトリエ」

2月29日(木) 東京 Spotify O-Crest OPEN 18:30 / START 19:00

・ヒトリエOfficial MOBILE SITE(Fan Club) 先行予約

2023年12月24日(日)20:00~2024年1月4日(木)23:59迄

※1人1枚まで、抽選にて受付

モバイルサイト「HITORI-ATELIER」:http://hitorie.com/

・オフィシャル最速先行予約

2024年1月6日(土)12:00~1月25日(木)23:59迄

※1人1枚まで、抽選にて受付

URL:https://eplus.jp/shinoda-vs-hitorie/



■VOCALOCK MANIA ver.2

1月27日(土) 東京 TFTホール

https://www.vocalockmania.com



【リリース情報】

ヒトリエ New Digital Single「ジャガーノート」

2023.11.8 Release

配信リンク https://smar.lnk.to/VJjQ9R





【ヒトリエオフィシャルinfo.】

WEB http://www.hitorie.jp

X(Twitter) https://twitter.com/hitorieJP

Instagram https://www.instagram.com/hitorie_official

Facebook https://www.facebook.com/hitorie.jp

LINE ID:@hitorie URL:https://line.me/R/ti/p/%40hitorie

モバイルサイト「HITORI-ATELIER」 http://hitorie.com



