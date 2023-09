[株式会社カプコン]

株式会社カプコンはカプコン直営アミューズメント施設にて、「ロックマンエグゼ」シリーズのオリジナル景品を展開いたします。







カプコンの人気シリーズ「ロックマンエグゼ」から「ヘッドフォン」と、シリーズファンにはお馴染み“カワリミ”の「ぬいぐるみ」がプライズ景品になってカプコン直営アミューズメント店舗に登場!





主人公“光 熱斗”のネットナビ“ロックマン”と、強大な力と戦いを求め続ける最強のナビ“フォルテ”の「ヘッドフォン」。

グラデーションがかった線画イラストのデザインは、シンプルですが存在感抜群! 気分に合わせて日替わりで使い分けするのも◎



・商品名 : ロックマンエグゼ ヘッドフォン

・種類 : 全2種 (ロックマン・フォルテ)

・接続技術 : 有線 (入力プラグ:3.5mm / ケーブルの長さ : 1.5m)

・発売日 : 9月30日(土)より順次展開予定





「ロックマンエグゼ」シリーズをプレイする人なら必ず1度は使ったことがあるであろう“カワリミ”が、なんと約30cmサイズの「ぬいぐるみ」に! チップイラストそのまま再現されており、愛らしさ抜群。“カワリミ”だけに、席に置いて勉強や仕事を代わりにお願いしてもよいかも…?!



・商品名 : ロックマンエグゼ カワリミぬいぐるみ

・種類 : 全1種

・サイズ : 全長約30cm

・発売日 : 9月30日(土)より順次展開予定





【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。



■取り扱い店舗

カプコン直営アミューズメント施設、カプコンネットキャッチャー カプとれ

※カプとれURL:https://capcom-netcatcher.com/

※店舗一覧 :http://www.capcom.co.jp/amusement/game/



■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』とは?



『カプコンネットキャッチャー カプとれ』は、「オンラインクレーンゲーム」や、「オンラインキャッチャー」と呼ばれる、スマートフォンやパソコンから、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでもお楽しみいただけるサービスです。獲得した景品はお客様に直接送られます。カプコンならではの、人気ゲームタイトルのオリジナル景品も展開中です。







