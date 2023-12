[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

キタニタツヤが2014年5月14日に「こんにちは谷田さん」名義にて「鯨と水星」を発表してからちょうど10年後、2024年5月14日に自身初となる武道館ライブを開催する。





キタニタツヤが、2024年5月14日に自身初となる武道館ライブ「キタニタツヤ 10th Anniversary Live 彼は天井から見ている」の開催を発表した。



2014年5月14日、キタニタツヤが「こんにちは谷田さん」名義にて「鯨と水星」を発表してからちょうど10年後、2024年5月14日に自身初となる武道館ライブを開催する。キタニタツヤの過去、現在、そして未来を繋ぐ記念碑的な内容になることは間違いないだろう。





本日より、オフィシャルファンクラブ ”CLUB UNREALITY”会員先行抽選、オフィシャルホームページ先行抽選応募がスタート。FC会員先行にてチケットを購入するとアリーナのステージに近い席が優先的用意されるとのことなので、そちらもあわせてぜひチェックしてほしい。





キタニタツヤは来年1月10日にNew Album「ROUNDABOUT」のリリースを発表している。全世界ストリーミング累計再生数2億回越えのTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」やTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』オープニングテーマ「スカー」をはじめ、ユニークなMusic Videoが話題の「Moonthief」、2021年にリリース後Spotifyを中心に徐々にバイラルを起こしていた楽曲「キュートアグレッション」待望のフルサイズバージョンなど全10曲収録。初回盤に付属するBlu-rayには昨年LINE CUBE SHIBUYAにて行われた「LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2」の模様が収められる。





▼「キタニタツヤ 10th Anniversary Live 彼は天井から見ている」▼

2024年5月14日(火) 日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00 ※21時までに終演の予定





チケット: 指定席 ¥7,900(税込)

※小学生以上チケット必要。

※お一人様2枚まで申込み可能。

※チケットの取り扱いは電子チケットのみとなります。





〇CLUB UNREALITY会員先行(抽選)

https://clubunreality.com/topics/202405budokan.php

受付期間:2023/12/23(土)22:00~2024/1/8(月・祝)23:59





CLUB UNREALITY先行でチケットをご購入のお客様は、アリーナのステージに近いお席を優先的にご用意します。

(申込数によりご用意するお席が変更となる可能性がございます)

※会員お一人につき2枚まで申込み可能。





〇オフィシャルホームページ先行(抽選)

https://eplus.jp/tatsuyakitani-hp/

受付期間:2023/12/23(土)22:00~2024/1/14(日)23:59





Teaser : https://youtu.be/LFN2aVbZC9s

詳細ページ : https://tatsuyakitani.com/news/1508/





▼2024年1月10日発売 「ROUNDABOUT」▼

「ROUNDABOUT」特設サイト: https://tatsuyakitani-roundabout.com

CD予約: https://tatsuyakitani.lnk.to/ROUNDABOUT

「青のすみか」Music Video: https://youtu.be/zuoVd2QNxJo

「スカー」 Music Video:https://youtu.be/pb_fwnVamdI

「Moonthief」 Music Video : https://youtu.be/ReI0eJvTQf8

「ナイトルーティーン (cover)」 : https://youtu.be/ez6znz_l4fs





【初回生産限定盤】 SRCL-12716~8 / ¥8,140 (税込)

CD+BD / アナログJK仕様





【通常盤初回仕様】 SRCL-12719 / ¥3,520 (税込)

CD only





【CD】

1. 私が明日死ぬなら

2. 青のすみか

3. Moonthief

4. キュートアグレッション

5. 化け猫

6. 月光 (feat. はるまきごはん)

7. 旅にでも出よっか

8. ナイトルーティーン (cover)

9. スカー

10. 大人になっても





【BD】(初回盤のみ)

LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2 at LINE CUBE SHIBUYA 2022.12.02



▼キタニタツヤ Profile▼



2014年頃からネット上に楽曲を公開し始め、2017年より高い楽曲センスが買われ作家として楽曲提供をしながらソロ活動も行う。ヨルシカのサポートメンバーとしての活動やWEST., 星街すいせいといった多くのアーティストへの楽曲提供などジャンルを越境し活躍を続け、携わった音源のYouTube総再生回数は10億回以上。キタニタツヤ名義としても、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』オープニングテーマ「スカー」の提供や、Eveやindigo la Endとのコラボレーションなど話題の絶えない活動を続ける。

2023年7月、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース。配信開始初日でデジタルチャート23冠を達成し、配信後わずか3か月弱でストリーミング累計再生数1億回を突破するなど今最も注目すべきアーティストの一人となっている。



