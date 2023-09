[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



現実世界で狩猟体験を楽しめる最新アプリ『モンスターハンターNow』をより楽しむことができるコラボレーションを開催します。

10月6日(金)からカプコンカフェ(池袋店・梅田店)ではコラボカフェを開催し、お食事やコラボグッズをお楽しみいただけます。さらに同日からカプコンのアミューズメント施設ではリアルで仲間と集まれる集会所を設置します。









■カプコンカフェではメニューやグッズを展開するコラボを開催!

2023年10月6日(金)~2023年11月9日(木)の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、『モンスターハンターNow』とコラボレーションしたメニューやグッズを展開いたします。

リオレウス、ディアブロスをはじめ、現実世界に現れたモンスターたちを描いたコラボレーションのメインビジュアルも必見です。現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中ですので、今後の情報にご期待ください!





■カプコンカフェ 池袋店 『モンスターハンターNow』コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/topics/-now.html



■カプコンカフェ 梅田店 『モンスターハンターNow』コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/topics/-now.html



■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。

▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■『モンスターハンターNow』コラボ開催概要■

・店舗 :「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F 03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

「カプコンストア&カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F 06-4256-8248

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/

・開催期間 : 2023年10月6日(金)~2023年11月9日(木)

・カフェ公式X(旧Twitter): https://twitter.com/Capcom_Cafe/

・カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/capcomcafe/





■ハンター同士が交流できる「リアル集会所」が登場!



カプコン直営店にてハンター同士が交流できる場所「リアル集会所」を設置。

こちらの「リアル集会所」では、その場に集まったハンターたちと一緒に、ペイントボールでマーキングしたモンスターを狩ったり、狩りに役立つ情報を交換するなど、『モンスターハンターNow』をより楽しめる場となります。

なお、各対象店舗はすべて「採集ポイント」が設置されておりますので、採集素材集めにもご活用いただけます。



【「リアル集会所」設置開始日】:2023年10月6日(金)

【「リアル集会所」及び「採集ポイント」対象店舗】

※一部店舗(カプコンストア・カフェ)は、「採集ポイント」の設置のみとなります。





■アミューズメント施設店舗一覧

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html#region0

■カプコンストア ポータルサイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/

■カプコンカフェ 池袋店公式サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

■カプコンカフェ 梅田店公式サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/





(C) 2023 Niantic. Characters / Artwork/ Music (C) CAPCOM CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-13:46)