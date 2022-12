[株式会社アニメイトホールディングス]



考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』(読み:ハナドール)。

体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト:通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*(アントス)」「Loulou*di(ルルディ)」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。



2023年3月16日より《アニメイト池袋本店 アニメイトシアター》の杮落とし公演として舞台化が決定している「華Doll* THE STAGE -Another Universe-」(通称:華ST)。原作ドラマCDの1stシーズンを描く本作に登場するアイドルユニット「Anthos」は結城眞紘役を北出流星さん、影河凌駕役を三島涼さん、チセ役を徳井太一さん、灯堂理人役を丸山ナオさん、如月 薫役を中島優斗さん、清瀬陽汰役を水瀬裕也さんがそれぞれ演じます。



そんな「華ST」から新ビジュアルが公開されました!





結城眞紘役:北出流星





影河凌駕役:三島涼





チセ役:徳井太一





灯堂理人役:丸山ナオ





如月 薫役:中島優斗





清瀬陽汰役:水瀬裕也





さらに「華ST」の公式Instagram・YouTubeアカウントが開設され、明日12月28日(水)から本格始動いたします! ビジュアル撮影の様子や出演キャストのオフショットなど様々な写真や動画をアップしていく予定ですので、ぜひチェックしてください!!

今後の告知や新情報公開等は舞台の公式HP、Twitter(@hanadollstage)にて主に行いますので、是非フォローして情報をご確認ください。

またTwitterでツイートいただく際は「#華ST」を積極的にご使用いただけますと幸いです。



【Instagram】ID:hanadollstage

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCtf9hJJbpk-obgfxOfq7u1w

【公式HP】https://hanadoll-stage.com

【公式Twitter】@hanadollstage





特番『WHAT'S「華Doll*」THE STAGE 特集』放送決定!



舞台化を記念した特番『WHAT'S「華Doll*」THE STAGE 特集』の放送が決定! 番組前半では、原作「華Doll*」の詳細な紹介、後半では舞台のビジュアル撮影の様子、キャストインタビューをたっぷりとお届けします。既に応援してくださっている方はもちろん、舞台化を機に興味を持ってくださった方も楽しめる内容となっておりますので、ぜひチェックしてください!!



『WHAT'S「華Doll*」THE STAGE 特集』

<放送日時>

2023年1月4日(水)23:00~23:30⇒BS日テレ

2023年1月5日(木)24:30~25:00⇒TOKYO MX(エムキャス https://web.mcas.jp/)





チケット1次先行抽選申込受付中!



チケットの第1次先行抽選申込がムービックステージFCとキャストFC(北出流星FC、中島優斗FC)でスタート! 受付締切は2023年1月22日(日)23:59なので是非お見逃しのないようにお願いします。



■ムービックステージオフィシャルファンクラブ

https://movista-fc.com/

お申し込みには会員登録が必要となります。



■北出流星FC受付

https://fanicon.net/fancommunities/4724



■中島優斗FC受付

https://actor.chokume.com/ticket/actors_20221221





【公演情報】





『華Doll* THE STAGE -Another Universe-』

場所:アニメイトシアター 東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F

タイトル:華Doll* THE STAGE -Another Universe-

開催期間:2023年3月16日~3月26日

チケット料金:8,700円(税込)【入場特典付】

公式サイト:https://hanadoll-stage.com

公式Twitter:@hanadollstage



【チケットスケジュール】

【出演】

結城眞紘役:北出流星

影河凌駕役:三島涼

チセ 役:徳井太一

灯堂理人役:丸山ナオ

如月 薫 役:中島優斗

清瀬陽汰役:水瀬裕也



【スタッフ】

原作:R/0

脚本:関 涼子

演出:山本タク

衣裳:加藤佑里恵(藤衣裳)

ヘアメイク:松前詠美子



【Introduction】

みなさんは、「アイドル」と聞いてどのようなことを思い浮かべますか?

歌って、踊る、キラキラした人たち?

多くの人に希望や夢を与える職業? 誰もが憧れる人気者?



今やこのアイドル業界は、同じような夢を見る

多くのイミテーションが溢れ返った飽和状態となっています。

これはエンタメ業界の危機、だと思いませんか?



そこで我ら天霧プロダクションが打ち出したのが

「華Doll*ハナドールプロジェクト」



人体に「特殊な花の種」を埋め込み、その成長に合わせ

人の潜在能力を最大限まで引き出す医療技術により、

高い才能を持った「完璧」に近いアイドルを人工的に生み出すプロジェクトです。



簡単に言えば、“人体の極限”を目指すために、

少々身体を改造されたアイドル、といったところでしょうか。



厳しいオーディションとレッスンを勝ち抜き、その人生と引き換えに

自らの「華」を得たアイドルたち。

様々な想いや目的、覚悟を抱えながらも純粋な夢を求めて足を踏み入れた

この残酷で美しい世界は、彼らにどのような真実を見せるのでしょうか?



『華Doll*ハナドール』

彼らは「人間」か、「人形」か?





【華Doll*とは】

「華Doll*ハナドール」はアイドル達のユニット楽曲と彼らの活動を記録するドラマパートが収録されたドラマCDシリーズコンテンツです。



従来の「アイドル」というイメージを違った視点から切り、タブーとも取れるテーマにあえて踏み込んだ“知的興奮型コンテンツ”。

アイドルを夢見る少年たちの成長と人生を描いたドラマパートやMVを追っていくと、様々な伏線や裏設定に繋がるメッセージを見つけられるかもしれません。

彼らのファンとして、本作品が提供するコンテンツをそのままお楽しみいただくか、作品の奥深いテーマまで辿り着くために考察するかはあなた次第。



この招待状を受け取るか、選択をするのはあなたです。

我々は常に問いかけます。



Are you a thinking reed?

(あなたは考える葦ですか?)





<「華Doll* THE STAGE-Another Universe」では、原作CDの1stシーズンを舞台化。舞台ならではの演出による物語を描きます。>





【原作HP/SNS紹介】

■天霧プロダクション『華Doll*』公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■天霧プロダクション『華Doll*』公式Twitter

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式Twitter

@Anthos_twt

■天霧プロダクション『華Doll*』YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCxAHYHVXlnenUHmGzt4HOTA/playlists?app=desktop

■『華Doll*』公式Instagram

@amagiri_production

■『華Doll*』公式TikTok

@amagiri_production





■「アニメイト池袋本店」特設サイト

https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/



(C)HANA-ST.AU



