2024年1月7日(日)より放送がスタートするTVアニメ「シャングリラ・フロンティア」第2クール エンディングテーマに、ReoNaの新曲「ガジュマル ~Heaven in the Rain~」が決定した。



『シャングリラ・フロンティア』は、『週間少年マガジン』に連載されている硬梨菜(原作)と不二涼介(漫画)の『シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~』をアニメ化した作品。



■ReoNaコメント

-----------------------

TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」第2クールのEDテーマ「ガジュマル ~Heaven in the Rain~」を担当させていただきます。ReoNaです。

“シャンフロ”、元々コミカライズを読んでいたので、お話をいただいて吃驚したのと同時に、どんなふうに寄り添い歌えるだろう…。と想いを馳せました。



ひとりひとり、NPCに至るまで個性豊かで、それぞれの物語を持つ世界のなかで。

彼らの抱える後悔や想いにも寄り添えたら…。そんな願いも込めました。

作品と共に、受け取っていただけますように。

-----------------------



新曲「ガジュマル ~Heaven in the Rain~」は2024年1月8日(月)より先行配信開始、2月28日(水)にCDリリースされる。期間中にCDを予約すると、ReoNaオリジナルA4クリアファイルが付いてくるキャンペーンも実施中。



-------------------------------------------------------

■商品概要

-------------------------------------------------------

ReoNa

シングル

「ガジュマル ~Heaven in the Rain~」

TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」第2クール EDテーマ

2024.1.8(月)先行配信開始

2024.2.28(水)CD発売



〇初回生産限定盤(CD+DVD)

VVCL 2438-39 ¥1,600+税(税込 ¥1,760)

※「ガジュマル ~Heaven in the Rain~」MV等収録DVD/撮り下ろしフォトブック同梱/トールケースサイズ三方背スリーブケース仕様



〇通常盤(CD)

VVCL 2440 ¥1,200+税(税込 ¥1,320)



〇期間生産限定盤(CD+DVD)

VVCL 2441-42 ¥1,600+税(税込 ¥1,760)

※TVアニメ 「シャングリラ・フロンティア」 イラスト使用三方背BOX仕様

※TVアニメ 「シャングリラ・フロンティア」 第2クール ノンクレジットエンディング映像収録DVD同梱



▼早期予約“ReoNaオリジナルA4クリアファイル”プレゼントキャンペーン実施中!

受付期間:12/24(日)~2024年1月16日(火)23:59まで

<受付URL> https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ReoNa_9thSG&cd=70009165



-------------------------------------------------------

■ReoNaデビュー5周年を記念した全国ツアー開催決定!

-------------------------------------------------------

『ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー”』



<2024年>

5/18(土)戸田市文化会館(埼玉)OPEN 17:00 / START 18:00

5/19(日)戸田市文化会館(埼玉)OPEN 16:00 / START 17:00

6/8(土)NHK大阪ホール(大阪)OPEN 17:00 / START 18:00

6/9(日)NHK大阪ホール(大阪)OPEN 16:00 / START 17:00

6/15(土)BLUE LIVE HIROSHIMA(広島)OPEN 17:00 / START 18:00

6/16(日)高松 festhalle(香川)OPEN 17:00 / START 18:00

6/21(金)SENDAI GIGS(宮城)OPEN 18:00 / START 19:00

6/23(日)サッポロファクトリーホール(北海道)OPEN 17:00 / START 18:00

7/6(土)Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知)OPEN 17:00 / START 18:00

7/14(日)福岡国際会議場(福岡)OPEN 17:00 / START 18:00

7/15(月・祝)鹿児島 CAPARVO HALL(鹿児島)OPEN 17:15 / START 18:00



全席指定/全自由 ¥8,200(税込)

※お一人様、2枚まで(複数公演申し込み可能)

※チケットは電子チケットのみ

※一部、ドリンク代別途

※6歳以上チケット必要

※未就学児童入場不可



▶オフィシャル1次先行

<受付期間> 12月8日(金)12:00~12月25日(月)23:59

<受付URL> https://eplus.jp/reona/



-----------------------------------------------------------------------

「<ReoNa Acoustic Live Tour>ふあんぷらぐど2023」最終追加販売!

-----------------------------------------------------------------------

ReoNaオフィシャルファンクラブ「ふあんくらぶ」会員限定ツアー、「<ReoNa Acoustic Live Tour>ふあんぷらぐど2023」。

全公演完売を経て開催される追加公演・「KT Zepp Yokohama」公演のチケット最終先着受付が決定! 機材席解放につき先着順で最終追加販売を行います。

「ふあんぷらぐど2023」にご参加いただけるラストチャンス。



<先着受付期間> 2023/12/26(火)12:00~ ※先着・なくなり次第終了

<受付URL> https://reonafc.com/FuANPLUGGED2023_kanagawa/



-------------------------------------------------------

■ReoNa初のアジア単独公演開催決定!

-------------------------------------------------------



〇1/27(土) ReoNa Live 2024 in台北・Clapper Studio

▶ https://ticketplus.com.tw/activity/a278baa23257b4153596fe526e3f4883





〇1/28(日) ReoNa Live 2024 in香港・Music Zone@E-MAX

▶ https://neon-lit.com/event/reona-hk24



-------------------------------------------------------

■ReoNaプロフィール

-------------------------------------------------------



絶望系アニソンシンガー。

陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。

テレビアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」にて劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、“神崎エルザ starring ReoNa”として2018年7月にミニアルバム「ELZA」をリリース。2018年8月にReoNa名義でテレビアニメ「ハッピーシュガーライフ」のエンディングテーマを表題曲とした1stシングル「SWEET HURT」をリリースしてソロデビューした。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~」を開催。チケットは即日完売。

武道館公演の2日後には2nd フルアルバム「HUMAN」をリリース。

アルバム「HUMAN」をひっさげた全国7都市を巡るコンサートツアー「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2023 “HUMAN”」を開催。2023年5月15日からNHK「みんなのうた」4-5月にかけて放送中の「地球が一枚の板だったら」が配信開始。2023年8月29日にメジャーデビュー5周年を迎え、翌8月30日に日本武道館でのライブをパッケージ化した『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~』をリリース。11月15日にシングル「R.I.P.」(TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」EDテーマ)をリリース。2024年5月より全国ツアー『ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー”』開催決定。



ReoNa OFFICIAL SITE

▶ https://www.reona-reona.com/



More Information

▶ https://ReoNa.lnk.to/artistpage



-------------------------------------------------------

■「シャングリラ・フロンティア」作品概要

-------------------------------------------------------



(C)硬梨菜・不二涼介・講談社/「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS



【イントロダクション】

貴方はなんのためにゲームをしますか?



世に100の神ゲーあれば、世に1000のクソゲーが存在する。

クソゲーを愛し、クソゲーに愛された男“陽務楽郎”が、クソゲーの対極である神ゲー「シャングリラ・フロンティア」に挑む物語。

連載中の「週刊少年マガジン」では60年以上の歴史を持つ雑誌において、読者アンケート史上初となる四冠を達成!

誰もが持ちうるゲーム体験を通じ、新感覚のファンタジーを描く本作は、かつての思い出に浸る大人たちと、テクノロジーの最先端で生きる若者たちに、新たなる冒険の興奮を呼び覚ましている。

1人の“クソゲーハンター”が、神ゲーに挑む、至高の“ゲーム×ファンタジー”冒険譚、開幕!!



【ストーリー】

「クソゲー以外をプレイするなんて、いつ以来だろうな」



ディスプレイを使用するゲームが、レトロゲームに分類されるようになった、少しだけ未来の世界。

この世界では、最新のVR技術に内容が追いついていない、いわゆる“クソゲー”と呼ばれる作品が大量にリリースされていた。

そんな数多のクソゲーをクリアすることに情熱を捧げてきた1人の“クソゲーハンター”陽務楽郎。

彼が次に挑んだのはクソゲーの対極、総プレイヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』だった。

集う仲間、広がる世界。そして“宿敵”との出会いが、彼の、全てのプレイヤーの運命を変えていく!! 最強クソゲーマーによる最高のゲーム冒険譚、ここに開幕!!



【タイトル】

『シャングリラ・フロンティア』



【放送情報】

MBS/TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時~連続2クール放送中



【配信情報】

毎週日曜午後6時以降各配信サイトにて配信中



Youtubeチャンネル「フル☆アニメTV」期間限定で全話無料見逃し配信中

フル☆アニメTV:https://www.youtube.com/c/fatv



▼見逃し配信スケジュール

全話TV放送の翌週日曜午後6時より、毎週1週間限定配信!

【1話~3話】https://youtu.be/Z-NEm2apX8M?si=LH-OBfeZLarNRl5Q

【11話】2023年12月17日(日)午後6時~2023年12月24日(日)午後5:59

【12話】2023年12月24日(日)午後6時~2023年12月31日(日)午後5:59

【13話】2023年12月31日(日)午後6時~2024年1月7日(日)午後5:59

…第14話以降も、全話TV放送の翌週日曜午後6時より、毎週1週間限定配信!



【キャスト】

サンラク/陽務楽郎:内田雄馬

サイガ-0/斎賀 玲:和氣あず未

アーサー・ペンシルゴン/天音永遠:日笠陽子

オイカッツォ/魚臣 慧:小市眞琴

エムル:日高里菜

ヴァイスアッシュ:大塚明夫

サイガ-100/斎賀 百:花守ゆみり

Animalia:千本木彩花

オルスロット:山下誠一郎

遠き日のセツナ:瀬戸麻沙美

墓守のウェザエモン:速水 奨



【スタッフ】

原作:硬梨菜・不二涼介(講談社「週刊少年マガジン」連載)

監督:窪岡俊之

副監督:池下博紀

シリーズ構成・脚本:筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督:倉島亜由美

モンスターデザイン:長森佳容、大河広行、河野絵美、有澤 寛

プロップデザイン:横山友紀、河野絵美

アクション・エフェクトディレクター:酒井智史

メインアニメーター:芳賀 亮、月田文律、西野武志、姚 江浩、新田駿也

アクション作画監督:日浦玲奈、星野玲香

総動画監修:高橋知也

色彩設計:高木雅人

色彩設計補佐:手倉森咲子

美術監督:野辺勇紀(インスパイアード)、中村朝咲(インスパイアード)

美術アドバイザー:増山 修

2Dワークス:田村あず紗

3Dデザイン:Emotional Pictures

撮影監督:山杢 光

編集:定松 剛

音響監督:藤田亜紀子

音楽:高田龍一 (MONACA)、広川恵一 (MONACA)、高橋邦幸 (MONACA)

アニメーション制作:C2C



【WEB情報】

公式HP:https://shangrilafrontier.com/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ShanFro_Comic



【原作情報】

書籍名:『シャングリラ・フロンティア ~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~』

(講談社「週刊少年マガジン」連載)

著者:不二涼介、硬梨菜

第1巻~第16巻:好評発売中!



