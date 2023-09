[株式会社カプコン]





「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』にて、最新アップデートが本日9月27日(水)より配信開始! 「ファイティンググラウンド」「バトルハブ」「ワールドツアー」の全3モードでYear1追加キャラクター「A.K.I.」が参戦するだけでなく、追加コンテンツも多数配信!





「ワールドツアー」に新たなNPCや旅先、ミッションが追加! 師匠として新たに登場する「A.K.I.」に自身のアバターが会いに行き、彼女の動きを学んだり、漢方薬を探すお手伝いをしたり、プレゼントやミッションを通じて絆を深めたりすることができる。







「バトルハブ」では、「A.K.I.」から習得した新技やエモートを世界中のファイターに見せつけよう。







「ファイティンググラウンド」では、毒手と蛇拳のコンビネーションで、相手に高速の毒手を叩き込んで外と内の両側から破壊するトリッキーなバトルスタイルをプレイできる!





「アーケード」で追加されたストーリーの他にも、「コンボトライアル」などもプレイしてみよう。







3つのモードで「A.K.I.」を存分に体験しよう! また「A.K.I.」のゲームプレイトレーラー、テーマ曲などの映像を公開しているので、「A.K.I.」の特徴や魅力を知り尽くそう。



■「A.K.I.」ゲームプレイトレーラー





■「A.K.I.」テーマ曲





■「A.K.I.」キャラクターガイド



※「A.K.I.」は、「Year 1 Character Pass」を所有されている方向けに、本日9月27日(水)に解放されます。

※ゲーム内でファイターコインを使用し、“魅惑の毒遣い「A.K.I.」“利用券を購入すると使用できます。

※「Year 1 Character Pass」は、デラックスエディション・アルティメットエディションにも含まれます。



「ファイティングパス」で手に入る「レンタルファイターチケット」を1枚使用することで、1時間無料で「A.K.I.」をお試しプレイすることもできるので、気になるけど迷っている方は是非試してみよう!



「A.K.I.」のコスチューム「Outfit 2」も配信中!







「A.K.I.」のコスチューム「Outfit 2」も同時に配信開始! 通常コスチュームとはひと味違った魅力を発信する。「Outfit 2」は発売日より「ワールドツアー」で一定条件をクリアすると入手できる。また、ゲーム内のショップでファイターコインを使用し、手っ取り早く購入することも可能だ。新たなコスチュームを入手して、キャラクターのバトルだけでなく見た目の変化も存分に楽しもう!

※「Outfit 2」の入手には、オンラインサーバーに接続する必要がございます。



「A.K.I.」の非売品グッズが抽選で当たるSNSキャンペーンを開催!





「A.K.I.」の配信を記念して、「A.K.I.」のアートを使用した非売品のオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンが本日よりスタート! 「ストリートファイター公式(@StreetFighterJA)」及び「ストリートファイター6 広報部(@SF6_PR)」の2つのX(旧Twitter)アカウントをフォロー、対象のツイートをリポストして手に入れよう!



■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230927/sf6_akicp/



■キャンペーン期間

2023年9月27日(水)~2023年10月13日(金)13:00まで



■参加方法

1.下記2つのX(旧Twitter)アカウントをフォローする。

・ストリートファイター公式:https://twitter.com/StreetFighterJA

・ストリートファイター6 広報部:https://twitter.com/SF6_PR



2.キャンペーン対象ツイートをリポストする。



■賞品

「A.K.I.」グラフィティアート アクリルパネルスタンド(非売品):10名様



※画像はイメージです

※賞品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください。



対戦格闘ゲームの新たな時代が、今、始まる。



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

◆PS5/PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



