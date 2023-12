[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



麻倉もも・雨宮天・夏川椎菜による人気声優ユニット「TrySail」。2015年のアーティストデビュー後、数々のアニメ主題歌をリリースし、積極的にライブ活動を展開。横浜アリーナ・代々木第一体育館での単独公演等を次々と成功させ、女性声優ユニットのトップランナーとしてアニメシーンの最前線で活躍し続けている。



そんなTrySailからのクリスマスプレゼント企画として、12月25日(月)0時より、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて公開中の「adrenaline!!!」と「SuperBloom」の音源配信が決定!

今年の7月に公開された映像では、はじめての一発撮りのパフォーマンスに緊張しながらも「いつもの私たちらしく思いっきり楽しもう!」と3人がお互いに目を見合わせながら歌唱する様子が注目を集めた。音源は「THE FIRST TAKE」のために制作された新しいアレンジで、代表曲の「adrenaline!!!」はブラスが印象的なスカパンク風に、最新アルバムのリード曲「SuperBloom」は力強いロックなアレンジに生まれ変わっている。3人の瑞々しい歌声と合わせて、ぜひ「THE FIRST TAKE」ならではの音源を楽しんでもらいたい。



▶TrySail - adrenaline!!! / THE FIRST TAKE



▶TrySail - SuperBloom / THE FIRST TAKE





さらに音源配信を記念して、今夏に開催されたツアーのファイナル公演「LAWSON presents TrySail Live Tour 2023 Special Edition “SuperBlooooom”」のライブ映像より、Wアンコールで披露された「SuperBloom」の映像が12月24日(日)21時よりTrySail公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開決定!

このツアーは最新アルバム「SuperBloom」を引っさげた、TrySailにとって約2年ぶりの全国ライブツアー。10月1日(日)に幕張メッセにて開催された千秋楽のWアンコールでは、「THE FIRST TAKE」バージョンの「SuperBloom」を披露している。真っ白な空間の中で3人で歌い上げた「SuperBloom」とはまた違った、観客と一体となってはしゃぐ彼女たちのライブパフォーマンスに注目してほしい。

公開は、12月31日(日)までの1週間の期間限定となっているのでお見逃しなく。



▶「SuperBloom(THE FIRST TAKE ver.)」ライブ映像-TrySail Live Tour 2023 Special Edition "SuperBlooooom" Wアンコール:https://youtu.be/8AsHMo2BUJs





2023年は、武蔵野の森総合スポーツプラザ・メインアリーナでファンと遊び尽くしたライブ「TrySail Arena Live 2023 ~会いに行くyacht! みんなであそboat!~」にはじまり、シングル「華麗ワンターン/Follow You!」・アルバム「SuperBloom」をリリース。そして全国7都市・11公演の全国ライブツアーの開催に、「THE FIRST TAKE」への出演と、TrySailにとって濃い1年間となった。活動9周年を迎える2024年、彼女たちがどのような活躍を見せてくれるのか引き続き注目してもらいたい。



[音源配信情報]

2023年12月25日(月)0時~

▶TrySail「adrenaline!!! - From THE FIRST TAKE」:https://trysail.lnk.to/adrenaline_TFT



▶TrySail「SuperBloom - From THE FIRST TAKE」:https://TrySail.lnk.to/SuperBloom_TFT



[TrySailプロフィール]

麻倉もも(あさくら・もも)、雨宮天(あまみや・そら)、夏川椎菜(なつかわ・しいな)による女性声優ユニットのトップランナー。2015年のアーティストデビュー後、積極的にライブ活動も展開し、横浜アリーナ、代々木第一体育館単独公演等を成功させる。2023年7月にはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」へ初出演。代表曲「adrenaline!!!」をパフォーマンスし大きな話題を呼んだ。各メンバーはソロアーティストとしても精力的に活動中。





[Information]

TrySail公式サイト「TrySail Portal Square」:https://trysail.jp/

TrySail公式ツイッター:https://twitter.com/trysail_staff

TrySail official YouTube channel:https://www.youtube.com/channel/UCuI2in6tTAjsaqzdeOeWZkQ



