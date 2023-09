[株式会社カプコン]



2024年1月25日(木)に発売が決定した法廷バトルゲーム『逆転裁判456 王泥喜セレクション』。

今回は魅力あふれるキャラクターとムジュンを暴き真相に迫るゲームシステムについて紹介する。



物語を彩るキャラクターたち





主人公となる王泥喜 法介、成歩堂 龍一や対峙する検事たちをまとめて紹介。



王泥喜 法介





紅いスーツに尖った前髪がトレードマークの弁護士。“オドロキくん”という愛称で呼ばれている。

身につけた腕輪の反応から証人のクセを見つけることで、ウソを“みぬく”能力を持つ。

新米弁護士の主人公として『逆転裁判4』に初登場。「4」「5」「6」の3作品を通じて、王泥喜の成長物語が体験できる。



成歩堂 龍一





ギザギザの髪型と青いスーツがトレードマークの弁護士。

持ち前の正義感と、師匠ゆずりの「発想の逆転」と「依頼人の無実を信じぬく心」で真実を追求する。

『逆転裁判4』では王泥喜の初めての依頼人として登場。「5」「6」では王泥喜、心音とともに数々の難事件に挑む。



希月 心音





成歩堂なんでも事務所の新米弁護士。喜怒哀楽が豊かで、負けず嫌いな女の子。

《感情》を聞き取る特別なチカラで、証人の“ココロの証言”を聞くことができる。

『逆転裁判5』より登場し、成歩堂と王泥喜をサポートする。



牙琉 響也







『逆転裁判4』に登場する検事局ナンバーワンの天才検事。

弁護士・牙琉霧人の弟であり、人気絶頂のロックバンド《ガリューウエーブ》のボーカリストでもある。

彼が奏でる追及のメロディに、法廷は灼熱のライブステージと化す。



夕神 迅





『逆転裁判5』に登場する殺人罪で投獄されている囚人にして、現役の検事。検事局の指名を受けて法廷に立っている。

そのムジュンした肩書にくわえ、法廷でたびたび問題を起こすふるまいから「法曹界の歪み」、通称“ユガミ検事”と呼ばれている。

心理学を応用した特別な法廷戦術を得意とする。



ナユタ・サードマディ





『逆転裁判6』に登場するクライン王国出身の国際検事。裁判は被害者のタマシイをとむらう儀式であり、罪人を裁くことがタマシイの救済になる、と考えている。

弁護士はその救済をはばむ者と捉えており、強い敵対心を持って挑んでくる。

物腰は柔らかいが、憎むべき相手には辛辣な言動を取る。



事件を調べ、謎を解き、真犯人を暴け! ゲームシステムを紹介







プレイヤーは弁護士となり、依頼人を救うため、事件現場を調査して証拠品を集め、それを駆使して検事と戦う。

有罪ほぼ確定、絶体絶命のピンチから逆転したときの爽快感は格別だ!

今回は、基本のゲームサイクルとなる「探偵パート」と「法廷パート」を紹介する。



【探偵パート】





まず事件が発生したら、現場を調べて証拠品を集め、関係者から証言を聞き出そう。

集めた証言や証拠品は真実にたどり着くためのカギとなる!



【法廷パート】





探偵パートで集めた証言や証拠品を武器に、ムジュンした発言をする証人や検事らと戦え。

証言のムジュンを指摘し、真実を暴き、逆転無罪を勝ち取れ!



「探偵パート」と「法廷パート」を交互に進めていくことで、物語が展開していく。真犯人を暴き、無実の依頼人を救え!



【商品情報】







逆転裁判456 王泥喜セレクション

発売日:2024年1月25日(木)予定

プラットフォーム:Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Xbox One、Windows、Steam(R)

ジャンル:法廷バトル

プレイ人数:1人

レーティング:CERO C(15才以上対象)

対応言語:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、繁体字、簡体字



