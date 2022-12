[ヴィレッジヴァンガード]

12/9(金)よりアトレ上野にて、話題のお菓子を大集合させたヴィレッジヴァンガード初のお菓子専門POP UP SHOP『おかしなヴィレヴァン』がOPEN!







株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:白川篤典)では、2022年12月9日(金)より、お菓子専門POP UP SHOP『おかしなヴィレヴァン』をアトレ上野にて期間限定でオープンいたします。



SNSで大人気の映えるお菓子、トレンド動画で話題のお菓子、これからヒット間違いなしのネクストブレイクお菓子など、ヴィレヴァンが気になるお菓子を集めたPOPUPSHOPです。



▼詳細はこちら

https://www.village-v.co.jp/news/event/14704





展開商品例







■トロ―リ プラネットグミ:¥594(税込)

■オージー ストロベリーゼリー:¥529(税込)

ASMR動画などでSNSでバズりにバズったキュートなグミたちも様々な種類をご用意しております。実は、まだ食べたことがないという方はぜひこの機会にお試しください。





■ピープマロウ ピンク/ブルー/イエロー:各¥275(税込)

ふわふわむっちりでキュートなマシュマロもASMRにおすすめの話題のお菓子です。ピンクがチェリー味、ブルーがコットンキャンディ味、イエローがレモン味です。





■ラムネと金平糖(パンダ):¥432(税込)

■あにまろ3個入り(パンダ):¥248(税込)

上野でのPOP UP SHOP開催ということで、可愛らしいパンダをモチーフとしたお菓子もご用意しております。





■こねりあめ:¥540(税込)

誰でも遊び心くすぐられるこねりあめ。他にもなんだか懐かしい気持ちになる駄菓子もたくさんございます。





■琥珀・マーブルストーン:¥600(税込)

透明感があり、キラキラと美しい見た目で大人気となっている琥珀糖ですが、実は江戸時代からある日本の伝統的なお菓子です。





■メルちゃんボーロ プレーン:¥324(税込)

約30cmの等身大のメルちゃんのパッケージに、ボーロの入った小袋が入った可愛らしさ満点のお菓子です。





■ご飯にかけるチョコレート(チョコ味噌):¥648(税込)

ご版のお供に。思わず二度見してしまうほどインパクトのあるお菓子も多数ご用意しております。





開催期間・会場



2022年12月9日(金)~ 2023年1月15日(日)

アトレ上野

WEST 1F ヴィレッジヴァンガードPOP UP SHOP



※営業時間は施設営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認下さい。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など、予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。



各種URL



■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガード公式twitter

https://twitter.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/villagevanguard_official

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL:0120-911-790 (11:00-19:00 無休)



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/03-13:46)