初の映像作品は、様々なロケーションで撮影されたストイックなPerformance Video!!12月18日(月)、デビュー決定を記念して「NEXZ×YouTubeショート・キャンペーン」もスタート!





ソニーミュージックとJYPの日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から生まれたグローバル・ボーイズグループ “NEXZ (読み:ネクスジ)”。







オーディション番組最終回のファイナルステージやデビューメンバー発表時、SNSのX「日本のトレンド」で関連ワードが実に8つもチャートインし、国民的注目を集めたのも記憶に新しい。

世間に大きな衝撃と感動を与えた12月15日、「Nizi Project Season 2」で選ばれし7人がNEXZとして “デビュー” の夢を叶えて早々、その3日後となる本日12月18日(月)、NEXZ初となる楽曲配信&Performance Video公開がスタートした。







オーディション期間中におけるメンバーの成長という “Miracle” と、お互いに支え合いながら乗り越えて起こしてきた “Miracle”、そして応援してくださった方々とNEXZがついに出会う “Miracle”。

12月18日(月)プレリリースされた「Miracle」は、「Nizi Project Season 2」のオーディション過程を通して、総合プロデューサーであるJ.Y. Park氏自身が目にして感じ取ったものを “Miracle” というキーワードから紐解いて制作した1曲。

メンバーたちの歌声を最大限引き出すため、ミニマルな楽器構成・コード・メロディーで構成されたアップテンポなR&Bに仕上がっている。

まさに、「Nizi Project Season 2」の集大成となる楽曲だ。



そして、遂にベールを脱いだ「Miracle」Performance Videoだが、ミニマルな楽曲の世界観に呼応するかのように、過度な演出はあえて取り入れず、メンバー個々の魅力やパフォーマンスの醍醐味を丁寧にシュート。

オーディションをきっかけに一躍時の人となりながらも、一方でまだ正式デビュー前の準備期間中という過渡期ならではの成熟しきっていない “今の彼等” をビートとともに刻み付けるかのようなストイックさを感じさせる。

様々なロケーションで歌い踊りながら、最終的に行き着いたのは抜けの良い飛行場。

そこにはNiziペンダントを模したステージが。

「Nizi Project Season 2」を象徴するNiziペンダント型のステージ上で、全身で “奇跡” を奏で、その先に見える太陽にNEXZの明るい未来を感じるスケール豊かな映像美にも注目だ。

広大な空の下、それぞれの個性際立つ7人がシンクロダンスでひとつになるその光景が、NEXZの存在自体をまるで “虹” のように輝かせている。

NEXZの7人が「Nizi Project Season 2」で歩んだ “軌跡” と、人生をかけて挑んだ彼等が起こした “奇跡” を、「Miracle」という作品を通じて是非体感して欲しい。







尚NEXZのデビュー決定を記念して、本日12月18日(月)よりNEXZ×YouTubeショートのキャンペーンがスタートする。

今回のキャンペーンのために、急遽新撮された映像で制作したNEXZの広告が、東京都内某所で掲出されるとのこと。

初々しくもクールなNEXZメンバーの姿を是非大画面でご堪能いただきたい。

キャンペーンに合わせて、NEXZ Official YouTube ChannelからはYouTubeショート限定のメンバーショート動画が12月18日(月)~29日(金)にかけて毎日公開される。

YouTubeショートでしか見られないスペシャル・コンテンツをチェック。



またこの後12月18日(月) 朝9時45分頃には、日本テレビ系情報番組『DayDay.』での日韓生中継&初の生出演を控え、期待値は高まるばかり。

NEXZの快進撃、お見逃しなく。





【NEXZ (読み:ネクスジ) 】



YU (ユウ) / TOMOYA (トモヤ) / HARU (ハル) / KEN (ケン) / SEITA (セイタ) / YUHI (ユウヒ) / YUKI (ユウキ) によるグローバル・ボーイズグループ。

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生。



NEXZとは、“Next Z(G)eneration” を意味する。

「Nizi Project」から生まれた証として “N” と “Z” を冠し、次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスを届け、新時代を切り開いていくというメッセージが込められている。

J.Y. Park氏はグループ名の発表において、「これからの未来を、新しい世代とともに切り開いていってほしいという気持ちで名付けました」とメンバーに語った。



2023年12月18日、オーディションのファイナルステージで披露したJ.Y. Park氏作詞・作曲の「Miracle」をプレリリース楽曲として配信。



夢を掴んだNEXZ、本格デビューを控えた彼等の挑戦はまだ始まったばかり。





【Release】

NEXZ

Pre-Release Song

「Miracle」

12月18日(月) AM0:00 配信開始

※「Miracle (Korean Ver.)」も同時配信



▼プレリリース曲「Miracle」をチェック

https://NEXZ.lnk.to/NgxY8f



▼Pre-Release Song "Miracle" Performance Video

https://youtu.be/PJo8dAxfbjA





【日本テレビ】

■日本テレビ系情報番組『DayDay.』

12月18日(月) 9:00~11:10、日韓生中継によるNEXZ初のTV生出演!

※9:45頃の生出演を予定しております。

※時間は予告なく変更になる可能性がございます。





【日テレプラス(CS)】

■日テレプラス『実況!ニジプロ2特別版 ~未公開大放出!J.Y. Park が語り尽くすSP~』

3時間に渡る『実況!ニジプロ2』特番放送決定!

12月23日(土) 23:30~

日テレプラス『実況!ニジプロ2特別版 ~未公開大放出!J.Y. Parkが語り尽くすSP~』:https://www.nitteleplus.com/program/nizi-2sp/





【オーディション番組『Nizi Project Season 2』】

[日本]

■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<完全版>

Huluにて『Nizi Project Season 2』 Part 1・Part 2 全話配信中

Hulu『Nizi Project Season 2』:https://www.hulu.jp/nizi-project-season-2



■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<Edit Ver.>

毎週金曜 19:00 YouTubeにて1話ずつ追加公開(Part 2 全10話予定)

『Nizi Project Season 2』 Part 1 公開中/Part 2 毎週最新話公開中

※スケジュールは変更になる場合がございます。

※Edit Ver.での公開となります。

JYP Official YouTube Channel:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K3xwFkFqWECOP_-Phr903SDrEhznuWQ



[海外]

■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<完全版>

YouTubeにて『Nizi Project Season 2』 Part 1・Part 2 全話公開中

JYP Official YouTube Channel:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K3xwFkFqWECOP_-Phr903SDrEhznuWQ





【「Nizi Project」とは】

ソニーミュージックとJYPによる日韓合同オーディション・プロジェクト。

本プロジェクトでは、グローバル・オーディションの開催をはじめ、メンバーのキャスティングからトレーニング/企画/制作/マネジメントまで、全てをJYPとソニーミュージックが共同で行います。

「Nizi Project Season 1」では、『NHK紅白歌合戦』4年連続出場、「日本レコード大賞」3年連続受賞、“女性アーティスト史上最速” となる東京ドーム・京セラドームの2大ドーム公演を実現、2023年10月30日には待望の韓国デビューを果たし、現地の音楽番組1位獲得で大きな話題を集め名実共に国民的ガールズグループとなったNiziUを輩出。

その実績を活かし、今回の「Nizi Project Season 2」では、グローバル・ボーイズグループの創出を目指し、2022年3月中旬から5月初旬にかけて、日本国内8都市、ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国はソウルを含め全11カ所で地域オーディションを開催、1万人を超える応募者が参加しました。

そして、地域オーディション ⇒ 日本合宿 ⇒ 韓国合宿のプロセスを経て、この度グローバル・ボーイズグループ “NEXZ” が誕生しました。





【J.Y. Park プロフィール】

“AMBASSADOR OF K-POP” - The New York Times



1. 株式会社JYP Entertainment 設立者

■株式会社JYPエンターテインメントは、K-POPを代表する企業でコスダック時価総額4兆ウォン突破

■2018年イギリス経済紙「フィナンシャル・タイムズ」選定、「アジア太平洋地域の急成長企業」の中で唯一韓国エンターテインメントとして177位となる

■Rain, Wonder Girlsを誕生させ、現在2PM, DAY6, TWICE, Stray Kids, ITZY, NiziU, Xdinary Heroes, NMIXXなどのアーティストが所属



2. No.1 作詞/作曲/プロデューサー

■作詞/作曲/プロデューシング(制作)した65曲が韓中日の主要音楽チャートの1位を獲得

■2010年「ソウル文化芸術大賞大衆音楽プロデューサー部門大賞」受賞

■2011年「大韓民国大衆文化芸術賞大統領表彰」受賞

■2015 Mnet Asian Music Awardsで「ベスト・プロデューサー賞」を受賞

■Will Smith, Maseなど、アメリカのメジャーアーティストと作業した初の韓国ミュージシャン



3. No.1 アーティスト

■自ら作詞/作曲し、ヒットしたデビュー曲「Don't leave me」で1994年にデビュー

■2015 Mnet Asian Music Awardsで「男性歌手賞」を受賞





[NEXZ Official Website]https://nexz-official.com

[NEXZ Official X]https://twitter.com/NEXZ_official

[NEXZ Official Instagram]https://www.instagram.com/niziproject_2/

[NEXZ Official TikTok]https://www.tiktok.com/@nexz_official

[NEXZ Official Facebook]https://www.facebook.com/realnexz

[NEXZ Official YouTube Channel]https://www.youtube.com/@NEXZ_official



