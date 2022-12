[株式会社アニメイトホールディングス]







考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』(読み:ハナドール)。

体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト:通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*(アントス)」「Loulou*di(ルルディ)」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。

2022年10月21日よりドラマCDの3rdシーズンが開始し、これまでの伏線回収が始まり、ますます盛り上がりを見せています。



そんな『華Doll*』で活躍する7人組ボーイズグループ「Anthos*」の3rdステージイベント【華Doll* -Behind The Frame- Anthos* Stage Event 2023】が2023年6月18日(日)パストラルかぞ 大ホールにて開催決定となりました!

濱野大輝さん(影河凌駕役)、堀江瞬さん(八代刹那役)、伊東健人さん(灯堂理人役)、駒田 航さん(チセ役)、土岐隼一さん(如月 薫役)、山下誠一郎さん(結城眞紘役)、増田俊樹さん(清瀬陽汰役)7名の豪華キャストが勢ぞろい! 4周年を記念した当イベントでは、トークにライブ、朗読と『華Doll*』の世界観を満喫できる内容を展開します。すでにAnthos*を応援してくださっている方も、これから応援してくださる方も楽しめるイベントなので、ぜひご期待ください!!



《最速先行「推しメンブロック指定シリアル先行抽選販売」を実施》

2023年2月10日(金)発売予定の「華Doll*-INCOMPLICA- Anthos* Stage Event 2022【Blu-ray】」に先行応募抽選券の封入が決定! そちらのシリアルナンバーで、ご自身の好きなキャストの立ち位置(座席ブロック)を選んで応募ができます!!

抽選申込期間は2023年2月10日(金)10:00~2023年3月12日(日)23:59までとなっております。お見逃しのないようにお願いします!



イベントの詳細は下記をご確認ください。





イベント情報

華Doll* -Behind The Frame- Anthos* Stage Event 2023



■日程

2022年6月18日(日)

【昼の部】開場13:30/開演14:30

【夜の部】開場17:15/開演18:15



■開催場所

会場: パストラルかぞ 大ホール

住所: 〒347-0006埼玉県加須市上三俣2255

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/bunka_gakushu/pasutorarukazo/6615.html



■出演

影河凌駕役:濱野大輝

八代刹那役:堀江 瞬

灯堂理人役:伊東健人

チセ 役:駒田 航

如月 薫 役:土岐隼一

結城眞紘役:山下誠一郎

清瀬陽汰役:増田俊樹



■内容

トーク、朗読、ライブ 他



■来場者限定特典

手書き複製コメント入り 2Lブロマイド3種から1枚ランダム配布/入場時にランダム配布でお渡しします。



<チケットに関しまして>

◆推しメンブロック指定シリアル先行抽選販売/取り扱い:イープラス

https://eplus.jp/hana-doll2023/bd/

※お申込みには2023年2月10日(金)発売予定の「華Doll*-INCOMPLICA- Anthos* Stage Event 2022【Blu-ray】」に封入されるシリアルナンバーが必要です。

※シリアル先行では、『センターブロック席』『右ブロック席』『左ブロック席』『最前見切れ席』『通常観覧席』からご希望のブロックをお選びいただける受付となります

※シリアルナンバー1件につき【昼の部、夜の部いずれか1公演にお一人様2枚まで(第5希望までブロックをお選びいただけます)】お申込みが可能です

【抽選申込期間】2023年2月10日(金)10:00~2023年3月12日(日)23:59

【抽選先行結果】2023年3月17日(金)13:00~



★推しメンブロック指定シリアル先行抽選のチケットの種類について

※詳細座席については続報をお待ちください。

1.センターブロック席:8,900円(税込/全席指定)

2.右ブロック席:8,900円(税込/全席指定)

3.左ブロック席:8,900円(税込/全席指定)

4.最前見切れ席:8,900円(税込/全席指定)

5.通常観覧席:8,900円(税込/全席指定)



◆第一次先行抽選販売/取り扱い:イープラス https://eplus.jp/hana-doll2023/

※お一人様昼夜各公演2枚までお申込み可能です

※こちらの受付では座席ブロックの指定はできません

【抽選申込期間】2023年3月17日(金)18:00~2023年4月9日(日)23:59

【抽選先行結果】2023年4月14日(金)13:00~



◆第二次先行抽選販売/取り扱い:イープラス https://eplus.jp/hana-doll2023/

※お一人様昼夜各公演2枚までお申込み可能です

※こちらの受付では座席ブロックの指定はできません

【抽選申込期間】2023年4月14日(金)18:00~2023年5月7日(日)23:59

【抽選先行結果】2023年5月12日(金)13:00~



◆一般発売/取り扱い:イープラス https://eplus.jp/hana-doll2023/

※お一人様昼夜各公演2枚までお申込み可能です

※こちらの受付では座席ブロックの指定はできません

2023年5月20日(土)10:00~



■お問合せ

イベント事務局 03-5214-1020

(平日11:00~18:00/2022年内は12月23日まで、2023年始は1月10日から営業)



※本内容に関しまして、新型コロナウイルスの感染防止のため政府からの要請・社会情勢により、やむを得ず中止・延期・変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





商品情報





華Doll*-INCOMPLICA- Anthos* Stage Event 2022【Blu-ray】

<発売日>2023年2月10日

<価格>9,011円(税込)

<出演> 影河凌駕:濱野大輝、灯堂理人:伊東健人、チセ:駒田航

如月薫:土岐隼一、結城眞紘:山下誠一郎、清瀬陽汰:増田俊樹



<封入特典>

封入1.:イベントビジュアルブロマイド(Anthos*メンバー別7枚セット)※キャストの写真ではございません。

















封入2.:手書き複製コメント入りトレーディングカード(7種から1枚ランダム/丸角カードサイズ)

















封入3.:推しメンブロック指定シリアル先行抽選券

イベント最速先行<推しメンブロック指定シリアル先行抽選>申込券

イベント名:「華Doll* -Behind The Frame- Anthos* Stage Event 2023」

日程:2023年6月18日(日)

【昼の部】開場13:30/開演14:30 【夜の部】開場17:15/開演18:15

会場:パストラルかぞ 大ホール

出演:影河凌駕役:濱野大輝、八代刹那役:堀江 瞬、灯堂理人役:伊東健人

チセ役:駒田 航、如月 薫役:土岐隼一、結城眞紘役:山下誠一郎、清瀬陽汰役:増田俊樹

※詳細は公式HPをご確認ください※出演者、内容等は予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



<アニメイトオリジナル特典>

キービジュアル2Lサイズブロマイド







<ステラワースオリジナル特典>

角丸長方形缶バッジ(44mm×70mm)





▼ご予約・ご購入はこちら



<アニメイト通販>

https://www.animate-onlineshop.jp/sphone/pn//pd/2127990/

<ステラワースオリジナル特典>

https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=39zSs22Zz9z

<ムービック通販>

https://www.movic.jp/shop/g/g4549743772707-ol/





■天霧プロダクション公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■天霧プロダクション公式Twitter

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式Twitter

@Anthos_twt





(C)2019HANA-Doll



