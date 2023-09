[株式会社カプコン]



東京ゲームショウ 2023の一般公開日である9月23日(土)に、株式会社カプコンはMicro-Star International Co., Ltd.(以下:MSI)とコラボレーションの実施を発表しました。「モンスターハンター」シリーズとMSIが展開するPC、PC周辺機器とのコラボレーション製品を展開します。



「モンスターハンター」シリーズを象徴する「リオレウス」の威厳と力強さをデザインに取り入れ、ゲーミングノートPC、ゲーミングモニター、マザーボード、グラフィックスカード、水冷CPUクーラー、PCケース、ゲーミングコントローラなど、複数のラインアップから魅力溢れるコラボレーション製品をお届けします。



「モンスターハンター」シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。2004年に家庭用ゲームでの第1作を発売して以降確実にファンを増やし、大ヒットシリーズに成長しています。



このコラボレーションにより「モンスターハンター」シリーズのファンを始め、多くの方へMSI製品と「モンスターハンター」シリーズの魅力を存分に楽しんでいただけると考えています。これらのコラボレーション製品の詳細は2024年3月に公開予定です。





MSIについて:

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports 業界から最も信頼されているPCメーカーの一社です。

日本全国の各販売店でPC 本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。 最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

https://www.msi.com/



株式会社カプコンについて:

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。

本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



