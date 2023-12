[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



2020年のソロメジャーデビュー以来、4作のEPが全てオリコン週間トップ10入りを果たし、本年待望の1stフルアルバムを2枚同時リリース。話題作「チェンソーマン」のマキマ役を務めるなど、アーティストとしても声優としても注目を集めている声優・シンガーソングライター楠木ともり。



そんな楠木ともりの新曲「back to back」がデジタルリリースされた。この楽曲は、来週12月22日(金)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される彼女のバースデーライブ「TOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2023『back to back』」に向けて制作された楽曲だ。



今夏に開催されたライブツアー「TOMORI KUSUNOKI LIVE TOUR 2023 『PRESENCE / ABSENCE』」のファイナル公演で、「どんなに“あなたなんか必要ない”って言われても、自分で自分のことを必要ないって思ってても、私のライブに来たらそんなこと思わなくていいです。私にとってはあなたが必要だし、あなたがそう思える場所をつくり続けます。」と大勢のファンを前に宣言した楠木。今回のライブに向けて彼女が作詞・作曲したこの楽

曲は、まさにその宣言通り、ファンへの力強いメッセージを感じる楽曲となっている。



▶配信はこちら:https://kusunokitomori.lnk.to/backtobackWN



本日の19時からは、がーこ氏によるイラストのリリックビデオも公開されたので、こちらもぜひ楽曲と合わせて楽しんでほしい。





そして楠木ともりの誕生日当日でもある来週の12月22日(金)は、パシフィコ横浜の会場で楠木ともりと一緒に大きな歌声を響かせてもらいたい。チケットは現在一般発売中。新曲「back to back」を携えて迎えるバースデーライブは、彼女と同じ時間を共有したすべての観客にとって、きっと忘れられない1日となるだろう。



▶チケット一般発売はこちら:http://bit.ly/47inhDN



ライブ情報

TOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2023『back to back』

●日時:2023年12月22日(金) open 18:00 / start 19:00

●会場:パシフィコ横浜 国立大ホール

▶チケット一般発売中:http://bit.ly/47inhDN

□チケット料金:全席指定 7,700円(税込)

※未就学児童入場不可

□お問い合わせ

H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp



楠木ともりプロフィール

声優・シンガーソングライター。代表作は「チェンソーマン」マキマ役、「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」レン/小比類巻香蓮役、「魔王学院の不適合者 II~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~」ミーシャ・ネクロン役 ・「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」宵崎奏役、「ヘブンバーンズレッド」茅森月歌役 等。2020年「ハミダシモノ」でメジャーデビューし、リリースしたEP4作品は全てオリコンTOP10入り。2023年5月には初のフルアルバム「PRESENCE / ABSENCE」を2枚同時リリース。同年9月にはTOKYO DOME CITY HALLでの単独公演を成功させる。声優活動を精力的に行いながら、自身で作詞作曲し、ライブグッズのデザインも手掛けるなど、多方面で才能を開花させている。



【公式HP】 https://kusunokitomori.com

【公式Twitter】 https://twitter.com/tomori_kusunoki

【Official YouTube channel】 https://www.youtube.com/c/tomorikusunoki



