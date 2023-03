[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、全世界で2,000万人がプレイする本格MMORPG『エルダー・スクロールズ・オンライン』日本語版(WIN/MAC対応)にて、2023年3月13日(月)より最新DLCゲームパック「運命の書記」の配信を開始いたしました。









■『モロウウィンドを覆う影』の幕開け、最新DLC「運命の書記」

最新DLC「運命の書記」は、2023年6月6日(火)発売予定の、アップデートパッケージ「エルダー・スクロールズ・オンライン: ネクロム 日本語版」につながる物語となります。



最新DLC「運命の書記」では2つの新しい4人用PvEダンジョンに挑戦することができます。「書記の館」では、モラの書記の歪んだ侍者たちとの戦闘が、「バル・サナー」では瞬間魔術との対峙が待ち受けています。

両ダンジョンとも、ノーマル、ベテラン、ハードモードの難易度で挑戦でき、6つの新しいアイテムセット、2つのモンスターセット、新しいスキンや感情表現などの収集品を含むユニークな報酬と実績が用意されています。



最新DLC「運命の書記」はESO Plus(月額1980円)のメンバーシップ有効期間中であれば、無料でアクセス可能です。ESO Plusのメンバーではない場合、ゲーム内のクラウンストアにて最新DLCゲームパック「運命の書記」をご購入いただくことでお楽しみいただけます。



ESO Plus加入はこちらから:https://eso.dmm.com/esoplus



最新DLC「運命の書記」の詳細およびアップデート第37弾の内容については公式サイトに掲載されるお知らせをご確認ください。



お知らせはこちらから:https://eso.dmm.com/news/announcements



■新ダンジョン「書記の館」





モラの元指導者、ケシャルゴとチームを組み、マグナスタイラスとしての地位を取り戻す鍵となる強力な遺物を探しましょう。強力なデイドラのアーティファクトを見つけ出し、統率力を発揮される前に、危険なヴァリナを排除しましょう。



■新ダンジョン「バル・サナー」





テルヴァンニの町バル・サナーで、謎の時空魔法が発生。サイジック会はこの危険な現象の調査をすることになりました。しかし、部外者が自分たちの仕事に干渉することを好まないテルヴァンニ家は、どんな犠牲を払ってでも自分たちの秘密を守る覚悟があります。



バル・サナーでは、仲間と共に「時間そのもの」の中で戦わなければなりません。混沌がモロウウィンド全域に広がる前に、時間異常の背後にある真実を解き明かしましょう。



■アップデート第37弾

最新DLCパック:運命の書記(Scribes of Fate)に伴い実施されるアップデート第37弾のベースゲームパッチは、全ESOプレイヤーの皆さまが購入不要でお楽しみいただける無料のベースゲームパッチです。



※画像は開発中のものです



アップデート第37弾では、画面ナレーションが導入され、一部を除いたゲームメニューの大部分でナレーションを再生しながら操作することが可能になりました。



このオプションは、ゲームの設定メニュー(設定→アクセシビリティ)でアクセシビリティモードを有効にすると、誰でも利用できるようになります。男性または女性の音声を選択し、ナレーションの速度と音量を設定することが可能です。お気に入りの組み合わせを楽しみましょう。



※画像は開発中のものです



また、アップデート第37弾の一部として、プレイヤーキャラクターが現在着用しているあらゆる肩防具を隠すことができる、新しい外見コレクションが登場します。兜の非表示と同様、このオプションは服飾台で外見をカスタマイズする際に利用可能です。鎧スタイルから肩防具を選択し、「肩の非表示」の「スタイル(style)」を選択してください。



■エルダー・スクロールズ・オンラインとは

1994年の誕生から、全世界で様々な賞を受賞したベストセラーファンタジーRPG「エルダー・スクロールズ シリーズ」において、同シリーズ初のオンラインゲームです。Zenimax Online Studiosが本タイトルの開発を手掛け、2014年のリリース以降、世界的な人気を誇り、数々の賞にも選出されています。

また、日本語版についてはフルローカライズの一端として全てのキャラクターボイスを日本語で収録しています。豪華声優陣によるフルボイスで彩られた壮大なストーリーをお楽しみ下さい。



■月額課金不要

一度ゲームを購入すれば月額課金をしなくても、「エルダー・スクロールズ」の旅を好きなだけ楽しめます。また、ゲーム内のクラウンストアでは、ペットやコスチュームなどのカスタマイズアイテムや、ポーション、経験値ブースターなどの強化アイテムを購入できます。

さらに、月額課金型の有料プレミアム会員サービス「ESO Plus™ 」では、ゲームを思う存分楽しむために、追加ダウンロードコンテンツパックや、このサービスでしか手に入らないゲームプレイボーナス、ゲーム内仮想通貨「クラウン」を毎月獲得できる、充実の会員サービスの提供しております。



▼製品概要

タイトル名 :エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

発売日 :2016年6月23日(木)発売

対応OS :Windows 7 64ビット以上、Mac OS High Sierra 10.13以上

(月額課金不要/有料プレミアム会員サービス有り)

ジャンル :オンラインRPG

プレイ人数 :1人~

権利表記 :Published by EXNOA LLC (c)2023 ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls(R)Online: Necrom(TM) developed by ZeniMax Online Studios LLC, a ZeniMax Media company. ZeniMax, The Elder Scrolls, Necrom, ESO, ESO Plus, Bethesda, Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. All Rights Reserved.



公式サイト:http://eso.dmm.com

公式Twitter:https://twitter.com/TESOnline_JP

DMM GAMES PCゲーム 公式サイト:http://dlsoft.dmm.com/

DMM GAMES PC・コンシューマーゲーム 公式Twitter:https://twitter.com/PCGameDL



利用には「DMM GAMES」(https://games.dmm.com/)における会員登録(無料)を行い、DMM GAMESのアカウントを取得する必要があります。



