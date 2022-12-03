【プチ贅沢】卓上で揚げ物が楽しめる、おひとりさま用フライヤー…
［ヴィレッジヴァンガード］
目の前で揚げるプチ贅沢
サンコー株式会社より、卓上に置けて目の前で揚げ物が出来る、おひとりさま用フライヤー「カラリ」が新登場！
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインでお取り扱い開始いたしました。
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/14719/?utm_source=press
おひとりさま用フライヤー「カラリ」 6,980円（税込）
目の前で揚げるプチ贅沢
目の前で揚げたてを味わえる卓上サイズのオイルフライヤー。揚げたての贅沢さを卓上で！
少ない油で自分だけの"揚げたて"を頂くことができます。
自分で仕込んだ食材はもちろん、冷凍食品もおすすめです。
最低油量が一般的に使う油量の半分以下、"300ml"なのでとってもエコ！
無段階温度調節で細かく温度コントロール出来ます◎
鍋が外れると通電・加熱が止まる安全機能付き！
鍋が取り外せるため油処理、洗い物も楽々♪
保存用蓋は裏返して付属の網を置けば油切り用のバットになります。
コードをそのまま鍋の中に収納できるから、食べた後もラクラクです！
▼商品詳細
おひとりさま用フライヤー「カラリ」
価 格：6,980円（税込）
サイズ：縦107x横206x高さ145mm
重 量：1070g
内容品：本体、油きり網、ケーブル、日本語説明書
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/14719/?utm_source=press
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