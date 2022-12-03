時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【プチ贅沢】卓上で揚げ物が楽しめる、おひとりさま用フライヤー…

【プチ贅沢】卓上で揚げ物が楽しめる、おひとりさま用フライヤー「カラリ」が新登場！

［ヴィレッジヴァンガード］

目の前で揚げるプチ贅沢


サンコー株式会社より、卓上に置けて目の前で揚げ物が出来る、おひとりさま用フライヤー「カラリ」が新登場！
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインでお取り扱い開始いたしました。

▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/14719/?utm_source=press



おひとりさま用フライヤー「カラリ」　6,980円（税込）



目の前で揚げるプチ贅沢
目の前で揚げたてを味わえる卓上サイズのオイルフライヤー。揚げたての贅沢さを卓上で！
少ない油で自分だけの"揚げたて"を頂くことができます。
自分で仕込んだ食材はもちろん、冷凍食品もおすすめです。



最低油量が一般的に使う油量の半分以下、"300ml"なのでとってもエコ！




無段階温度調節で細かく温度コントロール出来ます◎
鍋が外れると通電・加熱が止まる安全機能付き！

鍋が取り外せるため油処理、洗い物も楽々♪
保存用蓋は裏返して付属の網を置けば油切り用のバットになります。
コードをそのまま鍋の中に収納できるから、食べた後もラクラクです！


▼商品詳細
おひとりさま用フライヤー「カラリ」
価　格：6,980円（税込）
サイズ：縦107x横206x高さ145mm
重　量：1070g
内容品：本体、油きり網、ケーブル、日本語説明書

▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/14719/?utm_source=press

-----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【twitter】
https://twitter.com/vgvd
【Facebook】
http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/03-13:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ