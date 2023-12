[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





スカイピースが1年2カ月ぶりに5枚目のオリジナルアルバム「FEVER」を2024年1月24日リリースすることを発表した。

今年の7月に自身の夢でもあり最大規模となる横浜アリーナワンマンライブを成功させた彼らが手掛けた今作「FEVER」はYouTuber、アーティストといったボーダーを越え、

青春★しゅわしゅわクラブ、コムドットゆうた、てみじらも参加する待望の楽曲の他、カバー楽曲、ソロ楽曲も収録。

オリジナル楽曲もYouTuberであり、アーテイストでもあるスカイピースならではのアプローチが詰まりに詰まっており、新たなフェーズへ向かう彼らの「今」が詰まったアルバムとなる。

初回Aスカイ盤には豪華64Pフォトブックレットが、初回Bピース盤には、なんと昨年のツアーファイナル大追加公演となった国際フォーラムAのライブ映像も完全収録。

そしてFC盤にはボイス入りめざまし時計も封入される。

是非、このアルバムを聴きこんで冬のツアーでFEVERしたい。





商品概要

スカイピース5th AL「FEVER」

2024年1月24日リリース

【完全生産限定スカイ盤(CD+BD+フォトブックレット)】(SRCL-12760-2)

¥8,800(税込)







▼CD収録内容 12曲収録

We are SkyPeace

向かい風 feat.コムドットゆうた

おどりゃんせ

listen

あお

アクション

僕がアイドル

仲間

Re:START

VIVID

悲しみなんて笑い飛ばせ

感謝感謝





▼BD収録内容

「Re:START」 Music Video

「Re:START」Behind The Scenes

「listen」 Music Video

「listen」Behind The Scenes

「アクション」Music Video

「アクション」Behind The Scenes

「VIVID」Music Video

「VIVID」Behind The Scenes

「FEVER」Behind The Scenes





プレイパス対応

アタリつき9種ランダムトレカ封入

「SkyPeace Live at YOKOHAMA ARENA-Get Back The Dreams-」W購入者特典応募券封入





【完全生産限定ピース盤 (CD+BD+グッズ)】(SRCL-12763-4)¥10,450(税込)

CD+BD



▼BD収録内容

SkyPeace TOUR2022 「Grateful For 」大追加公演

SkyPeace TOUR2022 「Grateful For 」大追加公演 Behind The Scenes

プレイパス対応

アタリつき9種ランダムトレカ封入

「SkyPeace Live at YOKOHAMA ARENA-Get Back The Dreams-」W購入者特典応募券封入





【通常盤 初回仕様(CD)】SRCL -12765 ¥3,850(税込)



アタリつき9種ランダムトレカ封入

「SkyPeace Live at YOKOHAMA ARENA-Get Back The Dreams-」W購入者特典応募券封入





スカイピース

[プロフィール]

テオくん

1995年7月24日生まれ 千葉県出身

8秒動画サイトのvineに動画を投稿したのがきっかけで、人気を集める





☆イニ☆(じん)

1995年10月27日生まれ 東京都出身

ニコニコ動画出身のネットラッパー 流行りの歌をラップ調に変え、「歌ってみた」を投稿してきた





爽やかな2人からなる人気YouTuber兼アーティストユニット。2016年に活動を開始し、現在チャンネル登録者数は460万人を突破。

2人の日常を映した様々なジャンルの動画を投稿する。また、歌やダンスなど活動の幅を広げ、リリースするアルバムや楽曲がiTunesランキング・LINE MUSICランキング共に1位を獲得。

2023年7月には目標でもあった横浜アリーナ公演チケットは即日完売させるなど精力的に活動している。





[最新曲]

listen

https://skypeace.lnk.to/ZKM7wG





[ライブ]

SkyPeace Tour 2024 -Fever Time-





2024年1月21日(日)

仙台サンプラザホール(宮城県)





2024年1月29日(月)

■福岡サンパレス ホテル&ホール(福岡県)





2024年2月19日(月)

■名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知県)





2024年2月23日(金・祝)

■フェスティバルホール(大阪府)





2024年2月29日(木)

■パシフィコ横浜国立大ホール(神奈川県)





【オフィシャルサイト】

スカイピース公式サイト:http://www.sonymusic.co.jp/artist/skypeace/

オフィシャルYouTube : https://www.youtube.com/channel/UC8_wmm5DX9mb4jrLiw8ZYzw

オフィシャルTwitter:https://twitter.com/skypeace_teojin









