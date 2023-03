[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2023年3月7日(火)に大型アップデート「スカイガーディアンズ(Sky Guardians)」を実施しましたことをお知らせいたします。







2023年最初の大型アップデート「スカイガーディアンズ(Sky Guardians)」では、『War Thunder』における大空の脅威から守る防空戦闘機や対空車両に航空機の視覚効果などを多数実装しました。大型アップデートにより追加した30種類以上の新兵器を体験ください。



▼大型アップデート「スカイガーディアンズ(Sky Guardians)」

https://warthunder.dmm.com/news/detail/11171



▼『War Thunder』ビギナーズサイト

https://warthunder.dmm.com/lp



■空に救いの力を与える守護天使が降臨!第4世代ジェット戦闘機や対空システムの兵器以外に射出座席メカニズムなども実装!待望のフランス海軍プレミアム艦も先行投入!



大型アップデート「スカイガーディアンズ(Sky Guardians)」では、アメリカの特殊作戦部隊用AH-6M リトルバードやソ連の超音速VTOL戦闘機Yak-141など30種類以上の新兵器を追加し、ジェット機からの脱出に適した射出座席メカニズムや航空機における新たな視覚効果に加え、待ち望まれたフランス海軍のプレミアム艦も先行投入しています。



・新兵器の一部紹介



AH-6M リトルバード



まず、ご紹介するアメリカのAH-6M リトルバードは、小型軽量な機体から「キラー・エッグ(Killer Egg)」の愛称で呼ばれ、十分な防弾性能はありませんが、良好な高速性と小回りの利く機動性で完全武装しています。パイロットの皆さまは、回転式多銃身機関銃や無誘導・誘導ミサイルを装備でき、AGM-114 ヘルファイア II対戦車ミサイルも利用可能です。





Yak-141



そして、ソ連のYak-141(NATOコードネーム:「Freestyle(フリースタイル)」)は、優れた上昇率を有する世界初の超音速飛行可能な垂直離着陸機(VTOL機)で、可変推力ノズルとアフターバーナー装備のリフトエンジンにより音速の壁をいとも容易く突破し、高高度で最小限のペイロードならば、時速1,800km以上まで加速可能です。高性能なレーダーや警報装置に強力なミサイル兵装によって、Yak-141は完全に要撃機の役割を果たすことでしょう。地上目標に対しては、500kgまでの通常爆弾や焼夷弾にガンポッドと無誘導ロケット弾で攻撃も出来ます。





陸上自衛隊16式機動戦闘車



航空機ばかりでなく、チェコスロバキアが開発した30mm連装機関砲搭載の自走式対空砲型M53/59 プラガや通常ツリーとは外観が異なるプレミアム車両の陸上自衛隊16式機動戦闘車など多数の地上車両も新登場します。



・視覚効果の更新



さらに、兵器ばかりではありません。空中における物理的な挙動も改良しています。例えば、亜音速の航空機が湿度の高い環境下で高速飛行する際、円錐状の雲が機体の周りに発生する「ベイパーコーン」現象がよりリアルになりました。エンジンから排出された水蒸気が冷やされて現れる飛行機雲や翼端渦のエフェクトも刷新され、魅力的になったダメージ効果を見ることが出来ます。

また、現代的なジェット機では、ついに航空機から搭乗員を脱出させる射出座席のメカニズムを採り入れました。コックピットのキャノピーは爆薬によって投棄し、パイロットシートごとコックピットから射ち出した後、シートとパイロットは切り離され、最後にレスキューパラシュートが開傘する様子が視覚化されています。





射出座席により脱出した搭乗員



・アーリーアクセス権付きフランス海軍プレミアム艦の販売



デュゲイ・トルーアン級軽巡洋艦デュゲイ・トルーアン



今後の大型アップデートで導入予定のフランス海軍技術ツリークローズドベータテスト(以下、CBT)に先行し、アーリーアクセス権付きフランス海軍プレミアム艦2種類の販売を開始しました(※PlayStation™Storeは後日配信予定)。

フランス最初の大型艦は、エーグル級大型駆逐艦エーグルとデュゲイ・トルーアン級軽巡洋艦デュゲイ・トルーアンの2隻です。エーグル級大型駆逐艦は、前級のゲパール級大型駆逐艦の改良型で、高速力に4本煙突などの基本設計を受け継ぎつつも半自動の新型138.6mm砲5門を備え、砲撃力が向上した大型駆逐艦です。一方、デュゲイ・トルーアン級軽巡洋艦は、世界初の全主砲を砲塔に収めた背負い式による中央直線配置やタービン機関採用のシフト配置に防御より速力重視など新機軸を採用したフランス海軍初の軽巡洋艦です。







▼エーグル パック

https://store.gaijin.net/story.php?title=Aigle-Pack







▼デュゲイ・トルーアン パック

https://store.gaijin.net/story.php?title=Duguay-Trouin-Pack



いずれも『War Thunder』の海戦に全く異なる海軍思想をもたらすだけでなく、将来的な大型アップデートにより残りのフランス海軍の艦隊到着も告げるものです。購入者はフランス艦隊の到着までの間、先にフランス海軍プレミアム艦でランダムバトルに参加し、事前に乗組員の育成を進めることができ、CBT時にスタートダッシュを決めることが出来るでしょう。



その他、新ロケーション追加やシステムの改良・修正も行っていますので、大型アップデート「スカイガーディアンズ(Sky Guardians)」の詳しい内容については、公式サイトのお知らせをご覧ください。



▼大型アップデート「スカイガーディアンズ(Sky Guardians)」

https://warthunder.dmm.com/news/detail/11171



年に一度のエイプリルフールイベントや特別なシーズンイベントなど皆さまにご期待いただけるアップデートやイベントを準備して参りますので、今後も『War Thunder』をよろしくお願いいたします。



▼公式サイト

http://warthunder.dmm.com/



▼公式ツイッター

https://twitter.com/WarThunderJP



▼公式フェイスブック

https://www.facebook.com/WarThunderJapan/



▼製品概要

タイトル:『War Thunder(ウォーサンダー)』

プラットフォーム:PC(DMM GAME PLAYER版)/ PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記:Published by EXNOA LLC. (C) 2023 Gaijin Games Kft. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-18:46)