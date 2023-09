[株式会社カプコン]

9月23日(土)15:30からはプロプレイヤー参戦の『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023』スペシャルステージ実施!



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」公式Webサイト

https://sf.esports.capcom.com/







先日、劇的な展開で幕を閉じた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st STAGE

10月10日(火)の2nd STAGE開幕を前に、激闘の12節を振り返りつつ、配信越しの対戦を生で体感いただける機会をご用意いたしました!



9月23日(土)東京ゲームショウ2023カプコンブースに「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」が出展いたします!



来場いただいた方にはリーグオリジナルのステッカーやネックストラップが当たるキャンペーンなどもご用意しておりますのでぜひ会場にお越しください!

キャンペーン詳細は後日の発表をお楽しみに!



23日(土) 15時30分からは 『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 』スペシャルステージ!







一般公開日1日目となる23日(土)は豪華ゲストをお呼びしたスペシャルステージを実施!



ゲストにはストリートファイターリーグの実況でおなじみ「アール」さんと、1st STAGEを突破したチームから

1名(後日発表)、そして今年国内外問わず各大会でトップの成績を残しているFUKUSHIMA IBUSHIGINの「翔」選手をお招きして、リーグ1st STAGEの振り返りや豪華賞品をかけた来場者との対戦企画等を実施いたします!



アールさんの生の実況の下トップクラスのプロプレイヤーに挑める数少ない機会となっております。

また、挑戦者の『ストリートファイター6』のランク帯によって、アドバンテージを設けることも可能ですので、

ぜひお気軽にお越しください!



CAPCOM 『ストリートファイターリーグ: Pro-JP2023』ブース情報







東京ゲームショウ2023開催場所:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

CAPCOMブース:展示ホール6





「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」について







大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰の公式チームリーグ戦です。



2018年より始まり、2021年シーズンには、企業8社がチームオーナーとなり、4人1組のチームを編成してリーグへ参画する「チームオーナー制」を導入。

シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催される2023年シーズンは大会規模を拡大、合計9チームがリーグへ参画し、激戦を繰り広げます。



大会ルールもさらにブラッシュアップ。「1stステージ」と「2ndステージ」から構成される「2ステージ制」で開催。「2ndステージ」上位チームが「プレイオフ」へ進出し、さらに勝ち上がったチームが決勝大会「グランドファイナル」へ駒を進め、日本最強の座をかけて戦います!



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします!



■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP



■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



■CAPCOM eSports 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/CAPCOM_eSports





『ストリートファイター6』について









■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

■PS5/PS4 パッケージ 税込:8,789円、ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:7,990円

【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:10,490円

【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:12,490円

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.





株式会社カプコンについて







1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。



http://www.capcom.co.jp/

