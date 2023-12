[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

ファイナルステージに、Stray Kidsメンバーが特別審査員として緊急参戦することが明らかに!!さらに、スペシャル・ステージにはNiziUが登場!!









ソニーミュージックとJYPの日韓合同オーディション・プロジェクト “Nizi Project(読み:ニジプロジェクト)” より、シーズン2となるオーディション番組『Nizi Project Season 2』が、7月から日本ではオンライン動画配信サービス Hulu、日本を除くグローバルではYouTubeにて配信開始。

※日本国内でのYouTube配信は、8月4日(金) 19:00からEdit Ver.にてディレイ配信開始。

9月22日、日本編・Part 1の最終話を配信、最終ラウンドの韓国合宿へと駒を進める12名が発表され、前半戦の日本行程は幕を閉じた。







現在、後半戦となる韓国編・Part 2が毎週配信され、12名による白熱のステージを視聴者へお届けしてきたが、ファイナルステージを目前に3名が脱落、最終的に9名がファイナルステージへの切符を手にした。



そして、いよいよデビューメンバーが決まる運命のファイナルステージへ。







先立ってファイナルステージの模様を垣間見られるハイライト映像が公開され、そこで重大トピックが明かされた。

何と、米ビルボード200で4作連続1位を獲得し、先日日韓5大ドームツアーを大盛況で終えたワールドスター・Stray Kidsから、プロデュース・ユニットの3RACHAが特別審査員として緊急参戦しているというのだ。

リーダー・バンチャンは「これからプロのアーティストとして活躍できる資格があるかどうかという視点でしっかり審査したい」と決意を語っている。

J.Y. Park氏と共に、JYPとソニーミュージックの未来を担うボーイズグループを本気で見極めるべく、目を光らせる。







さらに時を同じくして、女性アーティスト史上デビューから最速の東阪2大ドーム公演を実現、今年10月30日には待望の韓国デビューを果たし、現地の音楽番組1位獲得で大きな話題を集めたNiziUがスペシャル・ステージを披露するという新事実も明らかに。







ファイナルステージに向け届いたコメントでは、「実は私たちがファイナルステージをした時と同じスタジオなんです!」とMIIHIが特別なエピソードを語り、NINAは「『Nizi Project』のステージで、NiziUとしての楽曲を披露できる日が来るなんてスゴく幸せな気持ちでいっぱい」と続けた。

同じ「Nizi Project」出身の先輩アーティストとして、後輩たちの門出に全力でエールを贈る。



デビューメンバーが決定する「Nizi Project Season 2」ファイナルステージが、3RACHA (Stray Kids)とNiziUの参戦でより一層輝きを増すことだろう。



“Nizi Project” は、かけがえのない仲間たちと、オリジナルでスペシャルな自分だけの色を探す冒険の旅。

長い旅路の末、いよいよ夢の “デビュー” がすぐ目の前に。

あとはその夢を掴み取るのみ。

人生を賭けた9人による最後の挑戦、果たして勝利の女神は誰に微笑むのか?





【Nizi Project Season 2】Part 2 #9 Highlights







【オーディション番組『Nizi Project Season 2』】



[日本]

■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<完全版>

毎週金曜 22:00 Huluにて1話ずつ追加配信(Part 2 全10話予定)

『Nizi Project Season 2』 Part 1 配信中/Part 2 毎週最新話配信中

※スケジュールは変更になる場合がございます。

Hulu『Nizi Project Season 2』:https://www.hulu.jp/nizi-project-season-2



■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<Edit Ver.>

毎週金曜 19:00 YouTubeにて1話ずつ追加公開(Part 2 全10話予定)

『Nizi Project Season 2』 Part 1 公開中/Part 2 毎週最新話公開中

※スケジュールは変更になる場合がございます。

※Edit Ver.での公開となります。

JYP Official YouTube Channel:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K3xwFkFqWECOP_-Phr903SDrEhznuWQ



[海外]

■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<完全版>

毎週金曜 22:00[JST] YouTubeにて1話ずつ追加公開(Part 2 全10話予定)

『Nizi Project Season 2』 Part 1 公開中/Part2 毎週最新話公開中

※スケジュールは変更になる場合がございます。

JYP Official YouTube Channel:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K3xwFkFqWECOP_-Phr903SDrEhznuWQ





【地上波レギュラー番組】



■番組名:『実況!ニジプロ2』

■出演:J.Y. Park/サポーター ヒロミ/ニジプロキャスター 森圭介(日本テレビアナウンサー) ほか

■製作著作:日本テレビ

■放送日時:日本テレビ(関東ローカル)10月7日(土)より 14:30スタート ※以降毎週(土) 14:30~15:00

鹿児島讀賣テレビ 10月13日(金)より 11:00スタート ※以降の放送日はKYTの番組表でご確認ください。

静岡第一テレビ 10月17日(火) 24:59スタート ※以降毎週(火) 24:59~25:29

テレビ金沢 11月2日(木) 24:59スタート ※以降毎週(木) 24:59~25:35



『実況!ニジプロ2』は…ヒロミやJ.Y. Parkが「Nizi Project Season 2」のパフォーマンスを見ながら実況する番組。

「Nizi Project Season 2」の内容を凝縮して魅力をお伝えします。

番組最大の魅力は、あのJ.Y. Parkが直接ヒロミ・森アナと一緒にパフォーマンス実況すること!

他のどこでも見られない、J.Y. Parkの生のリアクションをお届けします。

またデビューメンバー決定後どんなボーイズグループにしたいのか?など、J.Y. Parkが想いや展望を語ります。









【日本テレビ系情報番組『DayDay.』】

■DayDay.×Nizi Project Season 2

「Nizi Project Season 2」韓国合宿編を毎週最速放送中!!





【「Nizi Project」とは】

ソニーミュージックとJYPによる日韓合同オーディション・プロジェクト。

本プロジェクトでは、グローバル・オーディションの開催をはじめ、メンバーのキャスティングからトレーニング/企画/制作/マネジメントまで、全てをJYPとソニーミュージックが共同で行います。

「Nizi Project Season 1」では、「NHK紅白歌合戦」4年連続出場、「日本レコード大賞」3年連続受賞、“女性アーティスト史上最速” となる東京ドーム・京セラドームの2大ドーム公演を実現、2023年10月30日には待望の韓国デビューを果たし、現地の音楽番組1位獲得で大きな話題を集め名実共に国民的ガールズグループとなったNiziUを輩出。

その実績を活かし、今回の「Nizi Project Season 2」では、グローバル・ボーイズグループの創出を目指し、2022年3月中旬から5月初旬にかけて、日本国内8都市、ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国はソウルを含め全11カ所で地域オーディションを開催、1万人を超える応募者が参加しました。





【 “Nizi Project” のこれまでの歩み】

■2019年2月:プロジェクト始動

■2019年7月~8月:日本国内8都市、ハワイ、ロサンゼルスを含め全10カ所で「Nizi Project Global Audition」開催

■2019年9月:日本合宿を4泊5日の日程で実施、「ダンス評価」「ボーカル評価」「スター性評価」「SHOWCASE (グループ・パフォーマンス)」を行ない、14名を選抜(うち1名辞退)

■2019年12月~2020年6月:韓国合宿を実施、「個人ミッション」「グループ・ミッション」「チームバトル・ミッション」「ファイナルステージ」計4回のミッションを経て、9人組ガールズグループ “NiziU” が誕生

■2021年7月:「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」始動

■2022年3月~5月:日本国内8都市、ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国はソウルを含め全11カ所で「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」地域オーディション開催





【J.Y. Park プロフィール】



“AMBASSADOR OF K-POP” - The New York Times



1. 株式会社JYP Entertainment 設立者

■株式会社JYPエンターテインメントは、K-POPを代表する企業でコスダック時価総額4兆ウォン突破

■2018年イギリス経済紙「フィナンシャル・タイムズ」選定、「アジア太平洋地域の急成長企業」の中で唯一韓国エンターテインメントとして177位となる

■Rain, Wonder Girlsを誕生させ、現在2PM, DAY6, TWICE, Stray Kids, ITZY, NiziU, Xdinary Heroes, NMIXXなどのアーティストが所属



2. No.1 作詞/作曲/プロデューサー

■作詞/作曲/プロデューシング(制作)した65曲が韓中日の主要音楽チャートの1位を獲得

■2010年「ソウル文化芸術大賞大衆音楽プロデューサー部門大賞」受賞

■2011年「大韓民国大衆文化芸術賞大統領表彰」受賞

■2015 Mnet Asian Music Awardsで「ベスト・プロデューサー賞」を受賞

■Will Smith, Maseなど、アメリカのメジャーアーティストと作業した初の韓国ミュージシャン



3. No.1 アーティスト

■自ら作詞/作曲し、ヒットしたデビュー曲「Don't leave me」で1994年にデビュー

■2015 Mnet Asian Music Awardsで「男性歌手賞」を受賞





【3RACHA (Stray Kids) プロフィール】

Stray Kidsのメンバー、リーダー・バンチャン、チャンビン、ハンの3人によるプロデュース・ユニット 3RACHA(読み:スリーラチャ)。

Stray Kidsというグループを支える柱のような存在で、全ての楽曲を作詞・作曲は勿論、トラックのメイキング及び編曲までメンバー自身で手掛けるユニットでもある。

そしてグループでの楽曲のみならず、NiziUやJO1への楽曲提供、LiSAとのコラボ曲なども手掛けている。

3RACHAは、RACHA=スペイン語で「突風」という意味と辛い調味料「スリーラチャソース」の意味をかけ合わせ、「辛い味で突風を巻き起こす」という想いが込められているとのこと。

そんな彼らが手掛ける2023年9月に発売したJAPAN 1st EP 『Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-』は100万枚出荷を超え、K-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録。

最新Mini Album 『樂-STAR (ROCK-STAR)』も4作連続で米ビルボード200で1位を獲得するなど、快進撃が続いている。

2023年12月31日(日)には「第74回NHK紅白歌合戦」に初出場することも決定し、全世界から注目を集める “全米No.1ボーイズグループ” Stray Kidsも今後の活動に大きな注目が集まる。





【NiziU プロフィール】



ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト “Nizi Project” にて、1万人から選び抜かれた9人組ガールズグループ。

『NHK紅白歌合戦』3年連続出場、「日本レコード大賞」3年連続受賞、“女性アーティスト史上最速” となる東京ドーム・京セラドーム大阪の2大ドーム公演を実現するなど、名実共に国民的存在となった。

2023年10月30日にはKorea 1st Single Album『Press Play』をリリース。

念願の韓国デビューを果たし、現地の音楽番組1位獲得で大きな話題を集めたリード曲「HEARTRIS」が現在全世界を席巻中。

2023年12月31日(日)には「第74回NHK紅白歌合戦」への4度目の出場も決定している。



[Biography]

■2020年6月:Pre-Debut Digital Mini Album『Make you happy』リリース

・ “女性アーティスト初” のオリコン・デジタルランキング3部門同時1位獲得

・デジタルアルバム10万ダウンロード超えを実現し、全世界の音楽チャートにおいて110冠を達成

・リードトラック「Make you happy」はストリーミング累計再生回数、Music VideoのYouTube再生回数ともに3億回超え



■2020年12月:Debut Single「Step and a step」リリース

・オリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャート第1位に輝く

・リードトラック「Step and a step」はストリーミング累計再生回数、Music VideoのYouTube再生回数ともに1億回を突破



■2020年12月:『第71回NHK紅白歌合戦』初出場

・ “デビュー後わずか29日” という短期間で実現



■2021年4月:2nd Single「Take a picture/Poppin' Shakin'」リリース ※「Take a picture」:コカ・コーラCMソング/「Poppin' Shakin'」:ソフトバンク「NiziU LAB」CMソング

・オリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャートなどで軒並み1位を獲得

・ストリーミング累計再生回数も1億回を突破し、全世界の音楽配信チャートにおいて123冠を達成



■2021年7月:Digital Single「Super Summer」リリース ※コカ・コーラCMソング



■2021年11月:1st Album『U』リリース

・オリコン週間アルバムランキングやBillboard JAPANの総合チャートでそれぞれ第1位を獲得

・Billboard JAPANにおいては「CDセールス」「ダウンロード」「ルックアップ」とそれぞれの部門において1位を独占し3冠を達成

・収録曲「Take a picture」は「第63回 日本レコード大賞」優秀作品賞に選出



■2021年12月:『第72回NHK紅白歌合戦』2年連続出場



■2022年4月:Digital Single「ASOBO」リリース



■2022年7月:3rd Single「CLAP CLAP」リリース

・リードトラック「CLAP CLAP」は「第64回 日本レコード大賞」優秀作品賞に選出



■2022年8月~10月:7都市16公演の初の単独ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」開催

・チケット一般発売開始後、わずか10分で完売



■2022年11月・12月:東京ドーム・京セラドーム大阪にて初のドーム公演「NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”」開催

・デビュー後1年11カ月での東京ドーム・京セラドーム大阪の2大ドーム公演開催は “女性アーティスト史上最速”

・アリーナツアーとドーム公演で合算すると、実に33万人以上を動員



■2022年12月:4th Single「Blue Moon」リリース



■2022年12月:『第73回NHK紅白歌合戦』3年連続出場



■2023年3月:5th Single「Paradise」リリース ※『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』主題歌

・Billboard JAPAN総合ソング・チャート “JAPAN HOT 100” や “女性グループ史上初” となった3作目のオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング1位を獲得



■2023年7月:約1年8カ月ぶりとなる2nd Album『COCONUT』をリリース

・オリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales” にて1位を獲得し、各種週間アルバムチャートを席巻



■2023年9月:2度目となる全国ツアー「NiziU Live with U 2023 “ココ!夏 Fes.”」7都市15公演を巡り、全公演ソールドアウト

・追加公演として9月17日・18日に初のスタジアムライブ「NiziU Live with U 2023 “ココ!夏 Fes.” -Stadium Special-」をZOZOマリンスタジアム(千葉)にて開催





