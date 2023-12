[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



"SNSで最も使われる歌声"asmiが新曲「大阪ランデヴ」のMusic Videoを公開した。

大阪に住む女の子が、東京から男の子を大阪に迎え入れて案内するデートをテーマにasmiが作詞作曲した楽曲で、イラストは昨年リリースされた「PAKU」などを手掛けた驟々みそばたによって書き下ろされた大阪がイメージされたジャケットイラストを元に、実際に串カツやたこ焼きなど大阪らしいアイテムも登場する映像に仕上がっている。



asmiは先日、「開青」で挿入歌を務めているTBS系火曜ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』第7話にゲスト出演し、ドラマ出演に初挑戦。また自身初となるホールでのワンマンライブとなるasmi special live「Wonder Closet」を大盛況で終えたばかり。来年には全国9都市を回るasmi special live tour 2024 の開催も発表している。



■asmi「大阪ランデヴ」

Music Video: https://youtu.be/LvusRqUtJlU

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/lrTpYsWN





▼asmi special live tour 2024

全国9都市TOUR

6月8日(土) 名古屋 ell.FITS ALL

6月9日(日) 金沢 金沢AZ

6月15日(土) 札幌 札幌BESSIE HALL

6月16日(日) 仙台 仙台darwin

6月22日(土) 高松 高松DIME

6月29日(土) 広島 広島CLUB QUATTRO

6月30日(日) 福岡 福岡BEAT STATION

7月6日(土) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)

7月14日(日) 大阪 Zepp Namba(OSAKA)





チケット:

ライブハウス公演(全自由):4,900円(税込)学割:4,400円(税込)

Zepp公演(全席指定):5,900円(税込)学割:5,400円(税込)

※別途ドリンク代がかかります。

年齢制限:未就学児童入場不可





チケットFC先行(11/23(木・祝20:00~12/17(日)23:59):https://asmi-pandamamire.com/s/n168/ticket/detail/t_23112301





■asmi全曲入りプレイリスト

「Do you know me? : asmi Complete」

ストリーミング:https://asmi.lnk.to/CompleteWN





■asmi「開青」

Music Video:https://youtu.be/o48IdFi3yzU

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/qRHjtMWN





■asmi feat. Chinozo「ドキメキダイアリー」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/O5PHh0WN

Music Video:https://youtu.be/cL_M2MSzYQM





■asmi「破壊前夜のこと」」

ストリーミング/ダウンロード: https://asmi.lnk.to/CHQyHpWN

ミュージックビデオ: https://youtu.be/nxnFNuCF2o4





■asmi「BLACK COFFEE」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/lexyiJWN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/yajdJYrTlkg





■asmi「PAKU」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/TgvOzeWN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/aSvp9Fj9OL8

THE FIRST TAKE:https://youtu.be/pzG85jy_hr4





■asmi「earth meal」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/AEyPC4WN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/4Yn9I7_olt0





■asmi Profile

“SNSで最も使われる歌声“の呼び声高い、大阪在住22歳シンガーソングライター “asmi(アスミ)”

唯一無二の愛らしい歌声で、年頃の女の子が抱く恋愛の悩みや日常の想いを切り取って歌う。

自身の楽曲「memory」や、TikTok流行語大賞2021『ミュージック部門賞』を受賞した、MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」で大きなバズを起こし、2022年3月にリリースした「PAKU」ではTikTok2022上半期トレンド チャレンジ部門賞も受賞し、いま"最もSNSで使われる歌声"となった、新世代のポップアイコン。





十代白書2020 にてグランプリ獲得。

1st album「bond」ではCDショップ大賞2021年関西ブロック受賞。

2023年1月、再びMAISONdesに参加し「アイワナムチュー feat. asmi, すりぃ」でテレビアニメ「うる星やつら」オープニング・テーマを担当し、4月にはasmi feat. Chinozoとしてテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマを担当。





X:https://twitter.com/asmi__official

Instagram:https://www.instagram.com/asmi__official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@asmi__official

Goods:http://rooftoponlinestore.com/shopbrand/ct59/

Official HP : https://www.rooftop.tokyo/asmi



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-10:46)