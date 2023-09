[株式会社カプコン]





Microsoft Storeおよびニンテンドーeショップのラインナップを追加して「CAPCOM TGS2023 SALE」がアップデート!



Microsoft Storeの注目は、エイダ・ウォンを主人公とした追加DLC『セパレート ウェイズ』の発売と「ザ・マーセナリーズ」無料アップデートの配信が9月21日(木)に迫った『バイオハザード RE:4』! 待望のセール初登場です。高いアクション性を誇る極上のサバイバルホラーを、是非この機会に手に入れてください。他にも人気タイトルの『バイオハザード ヴィレッジ』や『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』も新セール価格になって更にお買い得!



また現在セール中のニンテンドーeショップでは、本日より「モンスターハンター」シリーズがラインナップに追加。超大型拡張コンテンツの『モンスターハンターライズ:サンブレイク』や、ゲーム本編と超大型拡張コンテンツが一緒になった『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』をはじめ、シリーズ各作や関連の追加コンテンツがお得な価格になってセール中!



まもなく開幕を迎える「東京ゲームショウ2023」。未発売ゲームの最新情報で熱くなったあとは、歴代の名作タイトルのゲームプレイでも熱くなろう!



セール名称:CAPCOM TGS2023 SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale08-y3fc2/ja-jp/





※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。



Microsoft Store





▼セール期間:2023年9月25日(月)18:59まで

Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード RE:4』(ゲーム本編)



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:5,992円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)



通常価格:4,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,996円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One『RACCOON CITY EDITION』(RE:2本編+RE:3本編)



通常価格:6,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:1,747円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)



通常価格:5,990円(税込)

セール価格【33%OFF!!】:4,013円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:2,992円(税込)



Xbox Series X|S『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



Xbox One『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編)



通常価格:2,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:986円(税込)



Xbox One『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)



通常価格:2,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:986円(税込)



Xbox One『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』(ゲーム本編)



通常価格:4,069円(税込)

セール価格【85%OFF!!】:610円(税込)



ニンテンドーeショップ





▼セール期間:2023年10月2日(月)23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_5.html

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)



通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,990円(税込)



Nintendo Switch『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,590円(税込)



Nintendo Switch『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,990円(税込)



Nintendo Switch『モンスターハンターライズ:サンブレイク デラックスエディション』(超大型拡張コンテンツ+デラックスキット)



通常価格:4,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:2,990円(税込)



Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,990円(税込)



Nintendo Switch『モンスターハンターダブルクロス(TM) Nintendo Switch Ver.』(ゲーム本編)



通常価格:4,063円(税込)

セール価格【63%OFF!!】:1,490円(税込)





(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。



