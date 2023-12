[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「=LOVE」「≠ME」に次ぐ、第3のグループ「≒JOY」。

来年1月17日(水)にデビュー・ミニアルバムの発売を控え、今年の年末から年始にかけて全国4都市での≒JOY 1st Tour「Absolute」開催も決定し、注目度がさらに高まっている中、本日≒JOY デビュー・ミニアルバムのタイトル「きっと、絶対、絶対」が発表され、さらにアートワーク(アーティスト写真、ジャケット写真)も公開された。

2022年3月のグループお披露目から約1年8か月。急成長を遂げ飛躍する≒JOY。

デビュー・ミニアルバム発売に関する続報も含め、夢に向かって全力で走り続ける≒JOYに引き続き大注目だ。





【1/17(水)発売 ≒JOY デビュー・ミニアルバム「きっと、絶対、絶対」商品仕様】



■Type A

商品仕様:CD+DVD

価格:3,300円(税込)

《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真12種のうち1枚ランダム/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type B

商品仕様:CD+DVD

価格:3,300円(税込)

《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真12種のうち1枚ランダム/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type C(デビュー記念特別プライス盤)

商品仕様:CD Only

価格:1,650円(税込)



※デビュー記念特別プライス盤は2024年3月31日(日)までの期間限定出荷商品となり、2024年4月1日(月)よりType C(通常盤)2,200円(税込)を流通いたします。



CDは10曲入り予定、Type A、B、C共通となります。

特典DVDの内容は、Type A、Bで異なります。

CD及び特典DVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。



★「その先はイグザルト」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=x68AnwPpT-s



作詞:指原莉乃

作曲:高木龍一

編曲:APAZZI

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:高橋栄樹

振付:CRE8BOY



衣装協力:大熊商会



★「大空、ビュンと」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=pCd1pWJW2SU



作詞:指原莉乃

作曲:yuma

編曲:めんま

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:大野敏嗣

振付:CRE8BOY



★≒JOY デビュー・ミニアルバム 『きっと、絶対、絶対』 発売記念オンラインサイン会

1月17日(水)発売、≒JOY デビュー・ミニアルバム 『きっと、絶対、絶対』 forTUNE music限定オンラインサイン会を開催!!



【オンラインサイン会開催日程】

2023年12月4日(月)

2023年12月11日(月)

2023年12月16日(土)

2023年12月21日(木)



詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/



★≒JOYデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』オンライン個別お話し会開催

1月17日(水)発売、≒JOYデビュー・ミニアルバム 『きっと、絶対、絶対』forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付デビュー記念特別プライス盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会を開催!!



【オンライン個別お話し会開催日程】

2024年2月4日(日)

2024年2月10日(土)

2024年2月25日(日)

2024年3月9日(土)

2024年3月10日(日)

2024年3月17日(日)

2024年3月24日(日)

2024年4月6日(土)

2024年4月7日(日)



【時間】※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00



【イベント内容】

forTUNE meetsによるオンライン個別お話し会



詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/



★≒JOYデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』発売記念 ツーショット撮影会

1月17日(水)発売、≒JOYデビュー・ミニアルバム 『きっと、絶対、絶対』forTUNE music限定ツーショット撮影会参加権利付初回仕様盤をご購入いただいた方を対象としたツーショット撮影会を開催!



【ツーショット撮影会開催日時】

2024年3月20日(水・祝)

開場時間/9:30 開始時間/10:00 終了時間/20:00



【会場】

幕張メッセ



【イベント内容】

メンバー個別のツーショット撮影会



詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/



★≒JOYデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』発売記念 個別お話し会

1月17日(水)発売、≒JOYデビュー・ミニアルバム 『きっと、絶対、絶対』forTUNE music限定個別お話し会参加権利付デビュー記念特別プライス盤をご購入いただいた方を対象とした個別お話し会を開催!!



【個別お話し会開催日時】

2024年2月17日(土)

2024年2月18日(日)



【時間】※全日程共通

開場時間/9:30 開始時間/10:00 終了時間/20:00。



【会場】

幕張メッセ



【イベント内容】

メンバー個別のお話し会



詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/1011



★LIVE

≒JOY 1st Tour「Absolute」

【日 程】

2023年12月25日(月)@福岡県・Zepp Fukuoka

2023年12月26日(火)@大阪府・Zepp Osaka Bayside

2024年1月4日(木)@愛知県・Zepp Nagoya

2024年1月12日(金)@東京都・Zepp Haneda



★プロフィール



指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために、代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME」(ノットイコールミー)に続く第3のグループが誕生。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、3月29日メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」とすることを発表。2024年1月17日、デビュー・ミニアルバムの発売も決定している。「≒JOY」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。



オフィシャルHP https://nearly-equal-joy.jp/

公式X https://twitter.com/Nearlyequal_joy

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg





