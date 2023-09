[株式会社カプコン]



株式会社東北新社(東京都港区、以下TFC)と株式会社カプコン(大阪市中央区、以下カプコン)はカプコンの人気ゲームシリーズ「モンスターハンター」20周年記念イベントとして、『モンスターハンター20周年 ― 大狩猟展 ― 』を、主催・演出・制作:TFC、協力・監修:カプコンにて、東京・六本木で開催いたします。



「モンスターハンター」20年の歴史から生まれた数多くのモンスターたちが、ハンターの皆様をお迎えいたします。

最新テクノロジーで再現される展示をはじめ、ここでしか体験できない企画を準備中です。20年にわたる膨大な開発データを駆使した数々のコンテンツをお楽しみに!



【『モンスターハンター20周年 ― 大狩猟展 ― 』の概要】

〇名称:『モンスターハンター20周年 ― 大狩猟展 ― 』

〇開催時期:2024年夏ごろ

〇開催場所:東京・六本木

〇主催・演出・制作:株式会社東北新社

〇協力・監修:株式会社カプコン



【「モンスターハンター」シリーズについて】

「モンスターハンター」シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、世界中から注目を集めるコンテンツに成長した作品です。





・「モンスターハンター」20周年 公式サイト https://www.monsterhunter.com/20th/

・「モンスターハンター」シリーズ 公式サイト https://www.monsterhunter.com/ja/

・「モンスターハンター」20周年 公式X(旧Twitter) https://twitter.com/MH20th



【株式会社東北新社について】

映像に関するあらゆる事業を行っている「総合映像プロダクション」。

CM制作、プロモーション制作、グラフィック・WEB制作、音響・字幕制作、番組・映画制作、ライセンスビジネス、BS・CS放送関連事業、ネット配信事業など、幅広い事業を展開しています。

https://www.tfc.co.jp/



【カプコンについて】

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。

代表作として「モンスターハンター」、「バイオハザード」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。

本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更する場合があります。



