国内外の幅広い世代から熱狂的に支持されている[日本ポップス界の巨人]大滝詠一。大滝の代表アルバム『EACH TIME』の発売40周年を記念して、『EACH TIME 40th Anniversary Edition』が2024年3月21日にリリースされる。







『EACH TIME』は1984年3月21日に発表されたソロ名義としては6枚目、オリジナルスタジオ・フル アルバムとしては大滝生前最後の作品。はっぴいえんど時代からの盟友・松本隆氏作詞による、まるで音で奏でる短編小説集のようなオリジナル盤の発表以降、”毎回曲順を変えて”何度もリリースが続く非常に人気の高い作品でもあり、[曲順未完のアルバム]とも言える。





2024年3月21日に発売される40周年記念アイテムは、豪華BOXセット、12インチ+7インチがセットになったアナログレコード、通常盤CD(2枚組)が同時発売。本日、BOXセットと通常盤CDの Disc-1、Disc-2の収録曲が遂に発表された。





『EACH TIME 40th Anniversary Edition』となるDisc-1は、13曲全てが初出となるミックス違い音源を収録。40年の時を経て不朽の名作が新たな輝きを放つ [Alternative EACH TIME]とも言える内容となっている。





更に、「SHUFFLE OFF」という未発表音源も収録される。この曲はアルバム制作当時にレコーディングされ、リリース前にラジオ番組で一度だけ放送されたが、最終的に収録されなかった幻の作品で、40周年を記念して遂に公開されることとなった。大きな注目を集める[収録曲順]は、ほぼ楽曲が完成した順番に収録されることになっている。





ボーナスディスクとなるDisc-2には、オリジナル盤発売直後の1984年4月にオンエアされた井上大輔氏との対談ラジオ音源を未編集のフルサイズで特別収録。大滝本人が『EACH TIME』について解説するという非常に貴重なトークを聴くことができる。更に、プロモーション使用目的で制作され、未発表だったダイジェスト版「EACH TIME Special Edit」も収録。他にも「恋のナックルボール (1st Recording Version)」や、同時期にTV-CM用に制作された初CD化の「Cider ’83」放送用ミックスや15秒バージョンも収録され、極めて資料性の高い内容に仕上がっている。





BOXセット『EACH TIME VOX』は、[CD3枚+Blu-ray Audio1枚+12インチレコード2枚組+豪華ブックレット+歴代「EACH TIMES」A4冊子(24P)+A2サイズポスター2種+ステッカー2種]という豪華仕様となっており、今作に収録されるCD Disc-3と、Blu-ray Discの収録曲の詳細は後日発表される予定で、こちらも大きな注目を集めている。





<『EACH TIME 40th Anniversary Edition』特設サイト>

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/EACHTIME40th/





2024年3月21日発売 大滝詠一商品情報

【完全生産限定盤VOX】

『EACH TIME VOX』

[3CD+Blu-ray Audio+12インチレコード2枚組+豪華ブックレット+歴代「EACH TIMES」A4冊子(24P)+A2サイズポスター2種+ステッカー2種]

※アナログレコードは重量盤12インチ33回転2枚組仕様

国内最高峰のSony Music Studios Tokyoによる2024年最新カッティング

SRCL-12700~12705

25,000円(税込)/22,727円(税抜)

(収録内容)

CD Disc-1

[EACH TIME 40th Anniversary Edition]

01. SHUFFLE OFF (40th Anniversary Version)

02. 夏のペーパーバック (40th Anniversary Version)

03. Bachelor Girl (40th Anniversary Version)

04. マルチスコープ (40th Anniversary Version)

05. 木の葉のスケッチ (40th Anniversary Version)

06. 恋のナックルボール (40th Anniversary Version)

07. 銀色のジェット (40th Anniversary Version)

08. 1969年のドラッグレース (40th Anniversary Version)

09. ガラス壜の中の船 (40th Anniversary Version)

10. ペパーミント・ブルー (40th Anniversary Version)

11. 魔法の瞳 (40th Anniversary Version)

12. レイクサイド ストーリー (40th Anniversary Version)

13. フィヨルドの少女 (40th Anniversary Version)

CD Disc-2

01. 井上大輔ラジオトーク (1984年4月)

02. EACH TIME Special Edit

03. 恋のナックルボール (1st Recording Version)

04. Cider ’83 (Broadcast Mix)

05. Cider ’83 (15sec)

※Disc-3、Blu-ray Discの収録曲情報は後日発表いたします。





12インチ2枚組レコード収録内容

[EACH TIME 40th Anniversary Edition]

Side-1(A)

01. SHUFFLE OFF (40th Anniversary Version)

02. 夏のペーパーバック (40th Anniversary Version)

03. Bachelor Girl (40th Anniversary Version)





Side-2(B)

01. マルチスコープ (40th Anniversary Version)

02. 木の葉のスケッチ (40th Anniversary Version)

03. 恋のナックルボール (40th Anniversary Version)

04. 銀色のジェット (40th Anniversary Version)





Side-3(C)

01. 1969年のドラッグレース (40th Anniversary Version)

02. ガラス壜の中の船 (40th Anniversary Version)

03. ペパーミント・ブルー (40th Anniversary Version)





Side-4(D)

01. 魔法の瞳 (40th Anniversary Version)

02. レイクサイド ストーリー (40th Anniversary Version)

03. フィヨルドの少女 (40th Anniversary Version)





★ 『EACH TIME VOX』予約・購入特典

■CDショップ/オンラインショップ:「特製レコードコースター」

【特典対象店舗】

Sony Music Shop

タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)

HMV全店(HMV&BOOKS online含む)

TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く)

WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

山野楽器CD/DVD取扱い店舗およびオンラインショップ

楽天ブックス(ECサイト)

大滝詠一 応援店 (応援店リストは追って発表いたします)





■Amazon.co.jp(ECサイト):「メガジャケ」

※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





<『EACH TIME VOX』予約はこちらから>

https://OtakiEiichi.lnk.to/EACH_TIME_VOX





【完全生産限定盤アナログ】

『EACH TIME』

12インチ+7インチアナログレコード[2枚組]

SRJL-1155~1156

6,380円(税込)/ 5,800円(税抜)

※[1984年Original Mix]の12インチフルアルバムに、1985年にリリースされた7インチシングル「フィヨルドの少女 / バチェラー・ガール」を同梱した貴重盤

※カラーヴァイナル仕様(12インチレコード:クリアグリーン / 7インチレコード:アイボリー)

国内最高峰のSony Music Studios Tokyoによる2024年最新カッティング





<12インチレコード収録曲>

Side-1(A)

1. 魔法の瞳

2. 夏のペーパーバック

3. 木の葉のスケッチ

4. 恋のナックルボール

5. 銀色のジェット





Side-2(B)

6. 1969年のドラッグレース

7. ガラス壜の中の船

8. ペパーミント・ブルー

9. レイクサイド ストーリー





<7インチレコード収録曲>

SIDE1

フィヨルドの少女

SIDE2

バチェラー・ガール (Bachelor Girl)





【通常盤CD】

『EACH TIME 40th Anniversary Edition』

[CD2枚組]

SRCL-12710~12711

3,960円(税込)/ 3,600円(税抜)

CD Disc-1

[EACH TIME 40th Anniversary Edition]

01. SHUFFLE OFF (40th Anniversary Version)

02. 夏のペーパーバック (40th Anniversary Version)

03. Bachelor Girl (40th Anniversary Version)

04. マルチスコープ (40th Anniversary Version)

05. 木の葉のスケッチ (40th Anniversary Version)

06. 恋のナックルボール (40th Anniversary Version)

07. 銀色のジェット (40th Anniversary Version)

08. 1969年のドラッグレース (40th Anniversary Version)

09. ガラス壜の中の船 (40th Anniversary Version)

10. ペパーミント・ブルー (40th Anniversary Version)

11. 魔法の瞳 (40th Anniversary Version)

12. レイクサイド ストーリー (40th Anniversary Version)

13. フィヨルドの少女 (40th Anniversary Version)





CD Disc-2

01. 井上大輔ラジオトーク (1984年4月)

02. EACH TIME Special Edit

03. 恋のナックルボール (1st Recording Version)

04. Cider ’83 (Broadcast Mix)

05. Cider ’83 (15sec)





★ 『EACH TIME 40th Anniversary Edition(通常盤CD/完全生産限定盤アナログ共通)』予約・購入特典

■CDショップ/オンラインショップ:「特製ポストカード」

【特典対象店舗】

Sony Music Shop

タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)

HMV全店(HMV&BOOKS online含む)

TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く)

WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

山野楽器CD/DVD取扱い店舗およびオンラインショップ

楽天ブックス(ECサイト)

大滝詠一 応援店 (応援店リストは追って発表いたします)





■Amazon.co.jp(ECサイト):「メガジャケ」

※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





<『EACH TIME(完全生産限定盤アナログ)予約はこちらから>

https://OtakiEiichi.lnk.to/EACH_TIME_40th_LP





<『EACH TIME 40th Anniversary Edition』(通常盤CD)予約はこちらから>

https://OtakiEiichi.lnk.to/EACH_TIME_40th_CD





【リンク先】

・『EACH TIME 40th Anniversary Edition』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/EACHTIME40th/





・NIAGARA公式サイト

http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/



