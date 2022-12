[株式会社アニメイトホールディングス]



大量のサメを巻き込んだ巨大竜巻“シャークネード”と、主人公フィン・シェパードとの戦いを描いた「シャークネード」シリーズ。この度、シリーズ10周年を迎える2023年にシリーズ全6作品を映画館で上映するイベント「SAMEフライデー」を開催いたします。



1作品ずつ上映を行い、半年かけて全6作品を上映いたします。中野ダンキチ様(サメンテーター)、サメ映画ルーキー様(サメ映画バイヤー)にご協力いただき、特別映像付きの上映や、トークイベント付きの上映も企画しておりますので、詳細は特設サイトをご覧ください。



イベント上映に合わせ、「シャークネード」シリーズの商品も発売予定です!こちらは続報をお待ちください。



■特設サイト:https://www.movic.jp/shop/pages/same_flyday.aspx

■特設Twitter:https://twitter.com/SAME_flyday



■開催概要

【上映作品】シャークネード

【上映内容】

1.「シャークネード」本編+トークイベント(中野ダンキチ様、サメ映画ルーキー様)

2.「シャークネード」本編+特別映像

【チケット価格】

1.2,000円

2.1,500円

※チケット発売情報については続報をお待ちください。

【上映会場・日程】

・池袋HUMAXシネマズ

1.2月24日(金)19:30

2.3月3日(金)20:00

・チネチッタ川崎

2.2月下旬以降予定

※チネチッタ川崎での上映日程については続報をお待ちください。

【入場者特典】

ペチュニアポストカード(第1弾)

※1.、2.共通です。



【上映作品】シャークネード カテゴリー2

【上映内容】「シャークネード カテゴリー2」本編+特別映像

【チケット価格】1,500円

【上映会場・日程】

池袋HUMAXシネマズ 3月予定

チネチッタ川崎 3月予定

【入場者特典】ペチュニアポストカード(第2弾)



【上映作品】シャークネード エクストリーム・ミッション

【上映内容】「シャークネード エクストリーム・ミッション」本編+特別映像

【チケット価格】1,500円

【上映会場・日程】

池袋HUMAXシネマズ 4月予定

チネチッタ川崎 4月予定

【入場者特典】ペチュニアポストカード(第3弾)



【上映作品】シャークネード4

【上映内容】「シャークネード4」本編+特別映像

【チケット価格】1,500円

【上映会場・日程】

池袋HUMAXシネマズ 5月予定

チネチッタ川崎 5月予定

【入場者特典】ペチュニアポストカード(第4弾)



【上映作品】シャークネード5 ワールド・タイフーン

【上映内容】「シャークネード5 ワールド・タイフーン」本編+特別映像

【チケット価格】1,500円

【上映会場・日程】

池袋HUMAXシネマズ 6月予定

チネチッタ川崎 6月予定

【入場者特典】ペチュニアポストカード(第5弾)



【上映作品】シャークネード6 ラスト・チェーンソー

【上映内容】

1.「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」本編+トークイベント(中野ダンキチ様、サメ映画ルーキー様)

2.「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」本編+特別映像

【チケット価格】

1.2,000円

2.1,500円

【上映会場・日程】

池袋HUMAXシネマズ 7月予定

チネチッタ川崎 7月予定

【入場者特典】

ペチュニアポストカード(第6弾)

※1.、2.共通です。



【注意事項】

※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。

※当イベントは、天候その他やむを得ぬ事情により、主催者の判断で事前の通知なく中止となる場合がございます。

※ご購入/お引替え後のチケットの変更や払い戻しはできません。

※全席指定となります。チケットをお持ちでない方はご入場頂けません。

※会場への上映内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。



【感染症対策における注意事項】

※館内では、上映中の飲食時を除きマスクの着用をお願い致します。

※マスクを外した状態での会話を防ぐため、上映前の飲食はご遠慮下さい。

※ご来場の際は、マスクの着用や検温をはじめとする映画館の新型コロナウイルス感染症予防ガイドラインへのご協力をお願い致します。



【作品紹介】

ーーー人喰い鮫(シャーク)×巨大竜巻(トルネード)

凶悪×凶悪=最凶な組み合わせ“シャークネード”から家族を守るため、フィン・シェパードは勇気とチェーンソーを携えて勇猛果敢に挑んでいく……!!



2013年7月11日にSyfyで「シャークネード」が初放送され、以降、5つの続編が制作されました。2018年に公開された「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」が最終作となっています。



活きの良いサメの動き、バリエーション豊富な〇〇ネード、先の読めないストーリー展開、主人公フィンを筆頭とした個性溢れる登場人物たち、と多くの魅力が詰まった「シャークネード」シリーズは日本でも絶大な人気を誇っています。



【権利表記】

(C)2023 The Global Asylum Inc All Rights Reserved

主催:株式会社ムービック

提供:ニューセレクト株式会社



【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



