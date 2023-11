[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





「存在証明」が人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露されることが決定。

KID PHENOMENONは今年8月にデビューシングル「Wheelie」をリリース。オリコンウィークリーチャート4位、Billboard Japan Hot 100でも5位にランクインする等、昨今台頭するボーイズグループの中でも高いパフォーマンス力を誇り、注目を集めているグループだ。

今回、披露される「存在証明」は10月からTVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」第二クールエンディング・テーマに起用され、映像にマッチした世界観がアニメファンにも好評だ。放送にあわせて先行配信されるやいなや、Spotifyバイラルチャートで2週間連続ウィークリー1位を獲得。オーディションでの悔しい経験や、仲間とともに乗り越えてきた困難、夢を信じる強い想いなど等身大の彼らの想いが詰め込まれた歌詞に多くの共感を呼んでいる。「THE FIRST TAKE」では、オリジナルと異なるバンドアレンジで全身全霊を込めた一発撮りに挑戦しているので、ファンのみならずぜひチェックして欲しい。

‐‐‐‐‐

■番組詳細

KID PHENOMENON - 存在証明 / THE FIRST TAKE

<11/29(水)22時よりプレミア公開>

URL https://www.youtube.com/watch?v=3AH-FFa25VA





■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q





■RULES

白いスタジオに置かれた一本のマイク。

ここでのルールはただ一つ。

一発撮りのパフォーマンスをすること。





A microphone and a white studio.

And 1 rule.

You’ve got 1 TAKE.





■STATEMENT

ありのままの自分を。

ありのままの音楽を。

一度きりにこめる。





THE FIRST TAKE

ありのままの世界へ。





Your Music.

Your Everything.

All in this one take.





THE FIRST TAKE

Less Filter, More Music.





■「THE FIRST TAKE」(ザ・ファースト・テイク)

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。

19年11月15日にローンチし、現在チャンネル登録者数は868万人(※11/20時点)。

20年3月、DISH//(北村匠海)「猫」を公開、動画再生回数は2億回を超えた。

同年11月、配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」を設立し、LiSA×Uru「再会 (produced by Ayase)」を配信、21年12月、milet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」を配信、2曲共に1億ストリーミング再生を超えた。

22年5月、初となる有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」を2日間に渡り開催。

同年9月、Avril Lavigne、Harry Stylesなど海外アーティストも多数出演している新たなプロジェクト「THE FIRST TAKE INTERNATIONAL」を開始。

日本のYouTubeチャンネルのなかで、音楽ジャンルでは最多登録者数となり、最速で800万人を達成したチャンネルとなっている。





■「THE FIRST TAKE」OFFICIAL

Website: https://www.thefirsttake.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/the_firsttake/

Twitter: https://twitter.com/The_FirstTake

TikTok: https://www.tiktok.com/@the_first_take

THE FIRST TIMES: https://www.thefirsttimes.jp/





■発売情報

発売日:2023年11月29 日

タイトル:「存在証明」

商品仕様・品番・価格:

<初回生産限定盤>[CD+DVD](SRCL-12685~12686)¥2,500(税込)

<通常盤>[CDのみ](SRCL-12687)¥1,500(税込)

<期間生産限定盤>[CD+DVD]*アニメ書き下ろし仕様(SRCL-12688~12689)¥2,500(税込)





ご購入はこちら:https://kidphenomenon.lnk.to/sonzaishomei_PKG





■Purple CirKID詳細

【日程・会場】

11月29日(水)コクーンシティさいたま新都心(埼玉県)第1部:16:30~

11月30日(木)ダイバーシティ東京 プラザ(東京都)第1部:16:00~

12月1日(金)アスナル金山(愛知県)第1部:17:00~

12月2日(土)阪急西宮ガーデンズ(兵庫県)第1部:13:00~ / 第2部:16:00~

12月3日(日)イオンレイクタウンkaze(埼玉県)第1部:13:00~ / 第2部:16:00~

※会場によっては、開催時間・内容・メンバーが変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。





【イベント内容】

ミニライブ+特典会

※特典会参加詳細等はオフィシャルサイトをご確認ください。

https://www.kidphenomenon.jp/info/557975





■「存在証明」購入特典

<対象店舗/特典内容>

・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く):オリジナルスマホサイズステッカー(各メンバーソロ7種+集合1種の計8種からランダム1種 / HMV限定絵柄)

・楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダー(集合写真A絵柄)

・Amazon.co.jp:メガジャケ(各ジャケット写真絵柄)

・セブンネットショッピング:オリジナルL判フォト(各メンバーソロ7種からランダム1種)

・全国アニメイト(通販含む):オリジナルL判ブロマイド(期間生産限定盤ジャケット写真絵柄)※期間生産限定盤のみ対象

・KID PHENOMENON応援店:オリジナルA3ポスター(集合写真B絵柄)





<注意事項>

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



■KID PHENOMENONプロフィール



平均年齢17歳。7人組ダンス&ボーカルグループ。

メンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする。

「PHENOMENON」とは、「現象」という意味でグループ名には「世の中に新しい現象を起こして欲しい」という期待が込められている。





<メンバー>

夫松 健介 / それまつ けんすけ(20)

遠藤 翼空 / えんどう つばさ(19)

岡尾 琥珀 / おかお こはく(17)

佐藤 峻乃介 / さとう しゅんのすけ(17)

川口 蒼真 / かわぐち そうま(17)

山本 光汰 / やまもと こうた(16)

鈴木 瑠偉 / すずき るい(16)





<SNS>

【Official site】https://www.kidphenomenon.jp/

【YouTube】https://youtube.com/@KID_PHENOMENON_

【X(旧Twitter)】https://twitter.com/_KID_PHENOMENON(@_KID_PHENOMENON)

【Instagram】https://www.instagram.com/kid_phenomenon/(@kid_phenomenon)

【TikTok】https://www.tiktok.com/@kid_phenomenon(@kid_phenomenon)



■iCON Zとは

未来を担うZ世代の「Z」をキーワードに新しい世代の新しい才能が、新しい時代をつくりエンタテインメントの新たな未来を創造するための才能発掘&プロデュースプロジェクト。

無限の可能性に満ちあふれた若者たちの“夢を叶えたい”という想いを応援し、その才能を世界へ羽ばたかせたいというLDHの強い想いが込められている。まさにLDHが掲げる、「LOVE DREAM HAPPINESS」をTOKYOからアジアへ、そしてアジアから世界へと発信していく新世代プロジェクトでもある。8月23日にWOLF HOWL HARMONYはavexのrhythm zoneより、THE JET BOY BANGERZ、KID PHENOMENONはSony Music Labelsより3グループ同時デビューを果たした。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-19:46)