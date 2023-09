[株式会社カプコン]

iPhone、iPad、Macに『バイオハザード RE:4』と『バイオハザード ヴィレッジ』が登場! いずれの作品も2023年内に発売予定!







本日電撃発表されたiPhone 15 Proへ向けた『バイオハザード RE:4』と『バイオハザード ヴィレッジ』。

「バイオハザード」のシリーズ最新作がiPhone 15 Proでプレイ可能になる、このニュースに驚かれた方も多いだろう。この2作品は2023年に発売予定、さらにiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxだけではなく、M1チップ以降を搭載したすべてのiPadとMacでも楽しむ事ができる。 ユニバーサル購入※に対応しているので同じApple IDであればiPhone/iPad/Mac全てのプラットフォームで楽しむ事ができる。

両作品ともに画面に表示されたタッチコントローラーで遊ぶことができるが、Bluetooth対応の互換性があるコントローラーにも対応しており、家庭用ゲームマシン同様の操作性でのゲームプレイも可能だ。



外出先ではiPhone 15 Proで手軽に『バイオハザード RE:4』をプレイし、リビングや寝室ではiPadやMacで最新の家庭用ゲームマシンに匹敵する表現でゲームを堪能する、と言ったシーンに合わせて遊ぶマシンを切り替えるプレイスタイルを楽しむこともできる。



※『バイオハザード ヴィレッジ』ではMac/iOS間のユニバーサル購入には対応しておりません。Mac版『バイオハザード ヴィレッジ』をお持ちの方もiPhoneやiPadでプレイするには新たに購入いただく必要がございます。



iPhone 15 Proには先進のA17 Proが搭載されており、AAAのコンソールタイトルのモバイル端末でのプレイを可能にしている。そして、「バイオハザード」最新作はMetalFX UpscalingとHDRがサポートされた、M1チップ以降を搭載したiPadとMacでも楽しめる。

カプコンの誇るゲームエンジン「RE ENGINE」はこの3つの特徴的なプラットフォーム全てへの最適化を実現。「RE ENGINE」で開発されている最新タイトルを短期間、そして高品質に移植することが可能になった。



どちらの作品も一定範囲まで無料でのゲームプレイが体験できる(一部App内課金あり)。迫真のグラフィックスとハイレスポンスな操作感で贈る『バイオハザード RE:4』、『バイオハザード ヴィレッジ』2作品のゲームプレイを是非、試して欲しい。





■バイオハザード RE:4



シリーズ屈指の人気作『バイオハザード4』を最新のテクノロジーとアイデアで蘇らせた作品。原作の”核”を大切にしつつも、現代的に再構築。美麗さを増したビジュアルと再構成されたストーリーが原作の目指した”意図”をより深く掘り下げている。ナイフアクションをはじめ、より多彩になったキャラクターアクションで幅広い攻略が楽しめる。未経験の方はもちろん、シリーズファンも新鮮な感覚で楽しめる本作は2023年3月の発売以来、累計販売数は500万本を突破、世界中のゲームファンに愛されている1作だ。“死をかわし、倒す快感”を体感せよ。

















■バイオハザード ヴィレッジ



『バイオハザード ヴィレッジ』は娘を奪われた主人公イーサン・ウィンターズの決死行を描いた作品。累計販売数830万本超とこちらも世界中のゲームファンから愛されている1作だ。イーサンは邪悪と狂気に満ちた村で愛娘を取り戻すため、壮絶なサバイバルに挑む。舞台となる“村”はマザー・ミランダと彼女に仕える四貴族が支配している。彼らの個性を映したバラエティ豊かな恐怖、そしてイーサンの胸打つストーリーが味わえる極上のサバイバルホラーになっている。本編を三人称視点で楽しむ「サードパーソンモード」、爽快さを楽しむ「ザ・マーセナリーズ アディショナル オーダーズ」、そして16年後を舞台としたエピローグ「シャドウズ オブ ローズ」、3つのコンテンツを収録した『ウィンターズ エクスパンション』も見逃せない。



















※本報で使用している画面写真は全て開発中の物です。



■商品名:バイオハザード RE:4

■発売日:2023年発売予定

■希望小売価格:未定

(C)CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



■iOS/Mac版『バイオハザード RE:4』 対応端末

【MacBook Pro】

MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)

MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

MacBook Pro (16-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023)

MacBook Pro (14-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023)

MacBook Pro (13-inch, M2, 2023)

【MacBook Air】

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (13-inch,M2, 2023)

MacBook Air (15-inch,M2, 2023)

【iMac】

iMac (24-inch, M1, 2021)

【Mac mini】

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (M2, 2023)/Mac mini (M2 Pro, 2023)

【Mac Studio】

Mac Studio(M1 Max, 2022)/ Mac Studio(M1 Ultra, 2022)

Mac Studio(M2 Max, 2023)/ Mac Studio(M2 Ultra, 2023)

【Mac Pro】

Mac Pro(M2 Ultra, 2023)

【iPad Pro】

iPad Pro(12.9-inch, M1 第5世代)

iPad Pro(11-inch, M1 第3世代)

iPad Pro(12.9-inch, M2 第6世代)

iPad Pro(11-inch, M2 第4世代)

【iPad Air】

iPad Air(M1 第5世代)

【iPhone】

iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max





■バイオハザード ヴィレッジ

■発売日:2023年発売予定

■希望小売価格:未定

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

※『バイオハザード RE:バース』は付属いたしません。



■iPhone/iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』 対応端末

【iPad Pro】

iPad Pro(12.9-inch, M1 第5世代)

iPad Pro(11-inch, M1 第3世代)

iPad Pro(12.9-inch, M2 第6世代)

iPad Pro(11-inch, M2 第4世代)

【iPad Air】

iPad Air(M1 第5世代)

【iPhone】

iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max



iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。

(C) 2023 Apple Inc. All rights reserved.



