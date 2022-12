[株式会社アニメイトホールディングス]



自分だけの輝きを探して…!

互いに刺激し合い、磨き合い、より輝く12人の宝石たちの物語。



TVアニメ「VAZZROCK THE ANIMATION(通称:バズアニ)」が2022年10月TOKYO MX・BS日テレほかで放送中。原作はCDシリーズ『VAZZROCK(バズロック)』。ツキノ芸能プロダクション所属の2つのユニット・VAZZY(ヴァジー)とROCK DOWN(ロックダウン)の活躍が、TVアニメで新たに描かれます。



放送開始は2022年10月。10月4日(火)22:30からABEMAにて地上波先行配信。10月5日(水)からテレビ放送がスタート!

アニメでは2話1エピソードの構成でコンビごとにフォーカスし、それぞれの関係性を深堀りしていきます。

今回は第12話の場面カットを公開!

VAZZROCK THE ANIMATIONフェア「FLAWLESS」も開催中!

フェア開催店舗では、築 一紗(CV:山中真尋)、築 二葉(CV:白井悠介)、天羽玲司(CV:佐藤拓也)、立花 歩(CV:坂 泰斗)のフェアご案内ナレーション映像もご覧いただけます。



●第12話場面カットを公開!





#12 Rival・後

[STAFF]

脚本:恵村まお

絵コンテ:渡部穏寛

演出:水卜惣検

総作画監督:原田峰文、花井柚都子、上原史也

作画監督:手島典子、薮田裕希、梶浦紳一郎

作画監督補佐:大谷道子



「ほら、かなりライバルとして意識してるだろう?」



舞台「月花神楽」の稽古中、舞の経験が少ない岳は悪戦苦闘していた。そんな中、誰よりも完璧な舞を見せるルカ。昔から、なんでも即座にしかも器用にこなしてしまうルカを傍らで見ていた岳には、素直に敬意を抱く一方で、心に燃やす想いがあった。ある日の稽古終わり、岳は一緒に帰ろうと誘うルカに嘘をつき、1人で居残り稽古をする。その後ルカは嘘をつかれたことに気付くが、自分がモヤモヤした気持ちで岳と接していたせいで避けられていると誤解して……?



<ゲストキャラ>

■室戸裕也(CV:眞對友樹也)

岳とルカの幼馴染、クラブで働いている。岳と同学年。



■野村栄太(CV:川島零士)

岳とルカの幼馴染、文房具メーカーのサラリーマン。ルカと同学年。





●VAZZROCK THE ANIMATIONフェア「FLAWLESS」開催中!

【開催期間】

2022年12月10日(土)~2023年1月9日(月・祝)



【開催場所】

・アニメイトツキプロアンテナショップ+特別開催1店舗

(池袋本店、仙台店、札幌店、渋谷店、名古屋店、新潟店、秋葉原本館、天王寺店、福岡パルコ店、広島店、蒲田店、高松店)

・アニメイト通販

・ツキプロオフィシャルオンラインショップ



【フェア内容】

期間中、対象店舗にて、『ツキノ芸能プロダクション(VAZZROCK)』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎、

書籍・CD・DVD・BDをご購入・ご予約(内金1,100円(税込)以上必須)1点毎に「名刺風カード(全12種)」をランダムで1枚プレゼント!

※「アニメイト通販」および「ツキプロオフィシャルオンラインショップ」でご予約の場合、フェア期間中に発売しない商品は、フェアの対象外となります。



【特典内容】

名刺風カード(全12種)



フェア開催店舗で、築 一紗(CV:山中真尋)、築 二葉(CV:白井悠介)、天羽玲司(CV:佐藤拓也)、立花 歩(CV:坂 泰斗)のフェアご案内ナレーション映像が流れます!



●「VAZZROCK THE ANIMATION」放送・配信情報

2022年10月4日(火)22:30~ABEMAにて地上波先行配信!

2022年10月5日(水)からテレビ放送スタート!



■放送情報

・TOKYO MX 10月5日 毎週水曜22:30~

・サンテレビ 10月5日 毎週水曜 24:00~

・KBS京都 10月5日 毎週水曜23:30~

・テレビ愛知 10月5日 毎週水曜26:05~

・BS日テレ 10月5日 毎週水曜23:00~(再放送 10月7日 毎週金曜23:30~)

・アニマックス 11月6日 毎週日曜23:30~

※放送日時は変更になる場合がございます。



■配信情報

・ABEMA 10月4日 毎週火曜22:30~

・dアニメストア 10月9日 毎週日曜 12:00~

・U-NEXT 10月12日 毎週水曜 22:00~

・アニメ放題 10月12日 毎週水曜 22:00~

・J:COMオンデマンドメガパック 10月12日 毎週水曜 22:00~

・auスマートパスプレミアム 10月12日 毎週水曜 22:00~

・TELASA 10月12日 毎週水曜 22:00~

・milplus 10月12日 毎週水曜 22:00~

・ひかりTV 10月12日 毎週水曜 22:30~

・GYAO! 10月12日 毎週水曜 22:00~

・アニマックスオンデマンド 11月6日 毎週日曜 23:30~

・ニコニコ生放送 10月12日 毎週水曜 23:00~

・ニコニコチャンネル 10月12日 毎週水曜 22:00~

・FOD 10月12日 毎週水曜 22:00~

・Happy動画 10月13日 毎週木曜 12:00~

・クランクイン!ビデオ 10月12日 毎週水曜 22:00~

・バンダイチャンネル 10月12日 毎週水曜 22:00~

・Video Market 10月12日 毎週水曜 22:00~

・Hulu 10月12日 毎週水曜 22:00~



●BD・エンディングテーマCDのCM公開中!

【BD】「VAZZROCK THE ANIMATION」VAZZY Ver.CM

https://www.youtube.com/watch?v=5C0Rsr7EzwQ



【BD】「VAZZROCK THE ANIMATION」ROCK DOWN Ver.CM

https://www.youtube.com/watch?v=eU6JLnDUyhA



【CD】「VAZZROCK THE ANIMATION」エンディングテーマVAZZY Ver.CM

https://www.youtube.com/watch?v=B5P99uWr1cs



【CD】「VAZZROCK THE ANIMATION」エンディングテーマ ROCK DOWN Ver.CM

https://www.youtube.com/watch?v=zDmUlzlH0QE



●【BD】VAZZROCK THE ANIMATION 予約受付中!

各巻2話収録(7巻のみ1話収録)。封入特典のCDには収録話数のお当番キャストによるフリートークを収録!(7巻は3人ずつ4組12人によるフリートーク)。



第1巻:2023年1月27日

第2巻:2023年2月24日

第3巻:2023年3月31日

第4巻:2023年4月28日

第5巻:2023年5月26日

第6巻:2023年6月30日

第7巻:2023年7月28日



■流通別特典

◆アニメイト、ツキプロオフィシャルショップ公式通販、ステラワース

[有償特典]

『VAZZROCK THE ANIMATION』全巻予約有償特典『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』DVD



6,600円(税込)

※2023年5月7日(日)までに全7巻ご予約でお申し込み可

※2022年7月から9月まで放送。VAZZROCKシリーズの魅力をお届けする旅番組『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』を収録したDVD。



[各巻特典]

1~6巻:ジャケット絵柄缶バッジ2個セット(各巻メインキャラクター柄)

7巻:VAZZCAT描き下ろしトートバッグ



[全巻購入特典]

全巻収納ボックス



◆Amazon

Amazon豪華グッズ付きコラボ企画!

※詳細はAmazonの商品情報をご確認ください

1~6巻:9,240円(税込)

特典:津田コヨリ描き下ろしちびキャラころっと アクリルミニフィギュア2体

7巻:12,760円(税込)

特典:津田コヨリ描き下ろしちびキャラ缶バッジ12個セット





◆楽天ブックス

1~6巻:場面写ポストカード2枚セット(各巻柄)

7巻:場面写ポストカード4枚セット



◆タワーレコード

1~6巻:場面写ポストカード2枚セット(各巻柄)

7巻:場面写ポストカード4枚セット



◆HMV

1~6巻:場面写ポストカード2枚セット(各巻柄)

7巻:場面写ポストカード4枚セット



●『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』主題歌予約受付中!



VAZZROCK声優陣が旅をするTV番組『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』の主題歌がCD化!

PV:https://www.youtube.com/watch?v=MBy8ssz3OcQ



【収録内容】

1:Get Ready to Go!!

2:Get Ready to Go!! -off vocal

【出演者】

大山直助(CV:笹 翼)&名積ルカ(CV:河本啓佑)

【特典】

VAZZCARぬいぐるみ仕様

製品素材:ポリエステル・PU

サイズ:約7cm×6cm×12cm



●『VAZZROCK THE ANIMATION』エンディングテーマCD 予約受付中!



各話のメインキャラクターが歌うエンディングソロ曲を2曲ずつ収録。

vol.1:発売中!

歌;眞宮孝明(CV:新垣樽助)「Follow Me」、吉良凰香(CV:小林裕介)「Blinding lights」

vol.2:発売中!

歌;小野田 翔(CV:菊池幸利)「エフバラード」、久慈川悠人(CV:長谷川芳明)「Passion Groove!」

vol.3:発売中!

歌;築 二葉(CV:白井悠介)「シアワセノカタチ」、築 一紗(CV:山中真尋)「Escape」

vol.4:発売中!

歌;天羽玲司(CV:佐藤拓也)、立花 歩(CV:坂 泰斗)

vol.5:2022年12月30日

大山直助(CV:笹 翼)、白瀬優馬(CV:堀江 瞬)

vol.6:2022年12月30日

大黒 岳(CV:増元拓也)、名積ルカ(CV:河本啓佑)



1,650円(税込)



■流通別特典

◆アニメイト、ツキプロオフィシャルショップ公式通販、ステラワース

[全巻購入特典]

全巻収納ボックス



●【CD】「月花神楽」/VAZZY&ROCK DOWN 予約受付中!



大山直助(CV:笹 翼)と白瀬優馬(CV:堀江 瞬)がメインキャラとなる9・10話は特別編! ツキプロタレントたちによるif世界シリーズ"月花神楽”の物語が描かれます。



十二の島国が1つの花のように海に浮かぶその星で、それぞれの国を「花」と呼ぶ雅を愛する人々は、数年に一度、武でなく美を競い合っていた……。



華やかなる、美と舞が織りなす特別編「月花神楽回」放送を記念して、ツキプロが贈る名曲「月花神楽」のVAZZROCK版の制作が決定!

VAZZYが歌う「月花神楽 -桔梗-」とROCK DOWNが歌う「月花神楽 -牡丹-」、それぞれのユニットならではの「月花神楽」をお楽しみください。



2022年12月30日(金)発売

1,650円(税込)



■流通別特典

◆アニメイト、ツキプロオフィシャルショップ公式通販、ステラワース

月花神楽場面写イラストカード



●オープニング主題歌CD2枚が好評発売中!



『VAZZROCK THE ANIMATION』主題歌「Fly High」/VAZZY

<OPムービー公開中>

https://www.youtube.com/watch?v=tmkvgAVdCNI



【収録内容】

1:Fly High

2:Fly High -off vocal-



【出演者】

VAZZY(CV:新垣樽助、小林裕介、山中真尋、白井悠介、笹 翼、堀江 瞬)



【封入特典】

ぱしゃこれ(VAZZY/全6種)

全6種の中からランダムでいずれか1枚が封入されます。

ランダムでキャラクターの直筆サイン入り!



【流通別特典】





<アニメイト、ステラワース、ツキプロオフィシャルショップ公式通販 共通特典>

・キービジュアル柄ポストカード(眞宮孝明)

<Amazonオリジナル特典>

・キービジュアル柄ポストカード(吉良凰香)

<タワーレコードオリジナル特典>

・キービジュアル柄ポストカード(築 一紗)

<HMVオリジナル特典>

・キービジュアル柄ポストカード(築 二葉)

<楽天ブックスオリジナル特典>

・キービジュアル柄ポストカード(大山直助)

<VVSTORES特典>

・キービジュアル柄ポストカード(白瀬優馬)



『VAZZROCK THE ANIMATION』主題歌「Asterism⁂」/ROCK DOWN



<OPムービー公開中>

https://youtu.be/sXT1W-FwBNM



【収録内容】

1:Asterism⁂

2:Asterism⁂ -off vocal-



【出演者】

ROCK DOWN(CV:菊池幸利、長谷川芳明、佐藤拓也、坂 泰斗、増元拓也、河本啓佑)



【封入特典】

ぱしゃこれ(ROCK DOWN/全6種)

全6種の中からランダムでいずれか1枚が封入されます。

ランダムでキャラクターの直筆サイン入り!



【流通別特典】





<アニメイト、ステラワース、ツキプロオフィシャルショップ公式通販 共通特典>

・キービジュアル柄ポストカード(小野田 翔)

<Amazonオリジナル特典>

・キービジュアル柄ポストカード(久慈川悠人)

<タワーレコードオリジナル特典>

・キービジュアル柄ポストカード(天羽玲司)

<HMVオリジナル特典>

・キービジュアル柄ポストカード(立花 歩)

<楽天ブックスオリジナル特典>

・キービジュアル柄ポストカード(大黒 岳)

<VVSTORES特典>

・キービジュアル柄ポストカード(名積ルカ)



【あらすじ】



「まずは1年。ちょっと冒険してみないかい?」



ツキノ芸能プロダクション社長のその一言から始まった、VAZZROCKプロジェクト。

芸歴の長さも、活動ジャンルも、年齢も、バックグラウンドもバラバラの12人のタレントたちが集められて、はや数年。

彼らはVAZZYとROCK DOWNという2つのユニットを組み、コンビ・親友・ライバルとして互いの個性をぶつけ、磨き合ってきた。

音楽活動はもちろん、ドラマや舞台、映画出演など様々な挑戦に挑む日々。



悩んで、傷ついて、それでも進むから輝ける。



新たな輝きの物語が、はじまる!



■CAST





VAZZY

眞宮孝明:新垣樽助

吉良凰香:小林裕介

築 一紗:山中真尋

築 二葉:白井悠介

大山直助:笹 翼

白瀬優馬:堀江 瞬



ROCK DOWN

小野田 翔:菊池幸利

久慈川悠人:長谷川芳明

天羽玲司:佐藤拓也

立花 歩:坂 泰斗

大黒 岳:増元拓也

名積ルカ:河本啓佑



■STAFF

監督:高本宣弘

シリーズ構成:松田恵里子

キャラクター原案・アニメキャラクターデザイン:夏生

オフィシャルちびキャライラスト:津田コヨリ

総作画監督:原田峰文、花井柚都子

衣装デザイン:大木綾子

プロップデザイン:小川 浩

美術設定:大平 司

美術監督:Scott MacDonald

色彩設計:山口由希子

撮影監督:加納 篤

編集 :須藤 瞳

音響監督:濱野高年

作中音楽:印南俊太朗

作中音楽制作:Precious tone

アニメーション制作統括:中川 忍

アニメーション制作:ピー・アール・エー

アニメーションプロデュース:阪本義樹(AZクリエイティブ)

原作・ストーリー原案:ふじわら

製作:バズアニ製作委員会



『VAZZROCK THE ANIMATION』

HP:https://www.vazzrock-anime.com/

『VAZZROCK』

HP:https://tsukino-pro.com/vazzrock/

『VAZZROCK THE ANIMATION』

コピーライト(C)VAZZANI



