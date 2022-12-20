舞台『華Doll* THE STAGE -Another U…
［株式会社アニメイトホールディングス］
考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』（読み：ハナドール）。
体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト：通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*（アントス）」「Loulou*di（ルルディ）」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。
先日、2023年3月16日より《アニメイト池袋本店 アニメイトシアター》の杮落とし公演として『華Doll*』の舞台化を発表しました。この度、「華Doll* THE STAGE -Another Universe-」に登場するアイドルユニット「Anthos」6名を演じる出演キャストと新ビジュアルが到着。12月15日～20日にわたり一人ずつ解禁しています！
本日12月20日に発表される6人目のメンバーは【清瀬陽汰役・水瀬裕也（みなせ ゆうや）さん】です。
清瀬陽汰
KIYOSE HARUTA
Birthday：6/5 ／ Age：17 ／Height：166cm ／In charge：ムード担当
※プロフィールは『華Doll*』1st season時点の情報です。
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水瀬裕也（みなせ ゆうや）
サンミュージックブレーン所属
1998年10月15日生まれ／出身地：兵庫県／血液型：A型
【主な出演作品】
『笑う門には福来・る祭 明治座でどうな・る家康』 松平信康 役
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/yuya_minase_official/
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今後、告知などは公式HP（https://hanadoll-stage.com）、ツイッター（@hanadollstage）にて行いますので、是非フォローして情報をご確認ください。
またTwitterでツイートいただく際は「#華ST」を積極的にご使用いただけますと幸いです。
【公演情報】
場所：アニメイトシアター 東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F
タイトル：華Doll* THE STAGE -Another Universe-
開催期間：2023年3月16日～3月26日
チケット料金：8,700円（税込）
公式サイト：https://hanadoll-stage.com
公式Twitter：@hanadollstage
【原作HP/SNS紹介】
■天霧プロダクション『華Doll*』公式サイト
https://www.hana-doll.com/
■天霧プロダクション『華Doll*』公式Twitter
@Amagiri_Prod
■Anthos*メンバー公式Twitter
@Anthos_twt
■天霧プロダクション『華Doll*』YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCxAHYHVXlnenUHmGzt4HOTA/playlists?app=desktop
■『華Doll*』公式Instagram
@amagiri_production
■『華Doll*』公式TikTok
@amagiri_production
■「アニメイト池袋本店」特設サイト
https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/
(C)HANA-ST.AU
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-21:16）
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