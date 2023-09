[株式会社カプコン]

あの爽快剣戟アクションがアニメで華麗に始動。



臨場感と哀愁が漂う予告編&キービジュアルが解禁!

声優は宮本武蔵役に大塚明夫、佐々木小次郎役に関俊彦。主題歌はマネスキンによる「THE LONELIEST」に決定!





エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、カプコンが生んだ戦国アクションゲームの金字塔の初アニメ化となるシリーズ「鬼武者」を11月2日(木)より独占配信することを決定!







本作は総監督に三池崇史、主人公を宮本武蔵、そしてそのキャラクターモデルには日本が生んだ世界的名優・三船敏郎を迎え贈る意欲作。貧困が溢れる世を往く武蔵の刃が巨悪を斬る、過激で臨場感抜群のアクションが始動する。この度、配信日決定に加え、宮本武蔵役の声優に大塚明夫、伊右衛門役に木村良平、佐々木小次郎役に関俊彦、さらに大塚芳忠、山下大輝、木村昴、小西克幸、興津和幸、古川慎、山根綺の参戦も決定。そして主題歌はマネスキンによる「THE LONELIEST」に決定。さらに、全く新しい“鬼武者”の世界の始動を感じさせる、臨場感と哀愁が漂う予告編とキービジュアルが解禁。







発売開始から22年、カプコンが生んだ戦国サバイバルアクションゲームの金字塔「鬼武者」。至高の爽快剣戟アクションや“幻魔”との壮絶な戦いを描き世界を魅了した人気シリーズで、歴史上の人物を主人公とし、金城武や松田優作、ジャン・レノなど実在の俳優をキャラクターモデルにすることも毎回注目の的に。

解禁された予告編は、哀愁溢れる「THE LONELIEST」が響き渡る中、3DCGIのキャラクターと手描きの背景が融合し、現代版へ昇華された全く新しい“鬼武者”の幕開けを感じさせる。







舞台は、戦乱の世が終わり天下泰平へと向かおうとする江戸初期―。とある地に佇み、白いため息をつく宮本武蔵に迫る危機。しかし刃を向けられた瞬間、衰えを一切感じさせない俊敏な動きでバッタバタと敵をなぎ倒す。実力を買われた武蔵は、ある密命により、伝説の“鬼の篭手”を借り受け、突如現れた怪物“幻魔”がはびこる世の中で、危険な幻魔討伐の旅に出る―。



貧困が蔓延する世を往く道中で武蔵は、両親を失い絶望に暮れる少女と出会う。彼女と心を通わせ守ろうとする武蔵だが、次々と追手や幻魔が襲い来る。そして、「今この世にいる侍は不幸! いっそ皆殺しにすべきではないかと…」と過激に言い放つ男・伊右衛門の存在も…。史実でも有名な武蔵と小次郎の“決闘”は果たしてどう描かれるのか。

映像では、武蔵の剣技や、“鬼の篭手”の力を駆使して戦うアクションが、臨場感とスピード感抜群に展開。中にはド派手な血しぶきが舞うなど、「鬼武者」らしいシーンも豊富だ。血を浴び“鬼武者”へと成ってゆく武蔵の戦いの先にあるものとは―?



総監督を務めるのは、『十三人の刺客』『無限の住人』で斬新な殺陣演出で映画ファンをうならせた三池崇史。CGアニメ「ドラゴンズドグマ」を手がけた監督・須貝真也とアニメスタジオのサブリメイションが、新たなアニメの表現に挑む。キャラクターデザインを務めるのは、22年に逝去した“世界一絵が巧いイラストレーター”として知られるアーティストのキム・ジョンギ。DCコミックやマーベル・コミックの表紙も手がけた経験も持つ彼が生み出した、細やかで躍動感あふれる人物たちにも期待したい。



そして声優陣も“超”の付く豪華布陣が勢揃い。ゲーム「鬼武者」シリーズで、10年以上にわたり織田信長役を務め、「鬼武者 無頼伝」では先立って宮本武蔵役も兼任、そして自身もゲームをプレイしてきたという“鬼武者”を知り尽くす男・大塚明夫。“全く新しい鬼武者”をどのように演じるのか。さらに、松木兼介役に大塚芳忠、佐兵衛役に山下大輝、五郎丸役に木村昴、平九郎役に小西克幸、海全役に興津和幸、弦斎役に古川慎、さよ役に山根綺、今の世を憂い新たな世界を作り出そうと侍討伐を目論む伊右衛門役に木村良平ら豪華声優陣が “鬼武者”ワールドを紡ぐ新たなキャラクター達を演じ、佐々木小次郎役にはベテラン・関俊彦が息を吹き込む。



主題歌は22年のSUMMER SONICで日本デビューも飾った新世代のロックアイコン、マネスキンが“人としての成長を称える”曲としている「THE LONELIEST」――ゲームのファンはもちろん、誰しもが見逃せない、全く新しい“鬼武者”がここに堂々誕生する!



【スタッフ・キャスト】

総監督: 三池崇史

監督: 須貝真也

脚本: 倉田英之

出演: 三船敏郎/三船プロ

音楽: 遠藤浩二

歴史監修: 松竹撮影所

スタント・コーディネーター: 辻井啓伺

キャラクターデザイン: キム・ジョンギ

マニリン・トレダナ(宮本武蔵のみ)

主題歌: マネスキン「THE LONELIEST」

声の出演:

宮本武蔵 大塚明夫

松木兼介 大塚芳忠

佐兵衛 山下大輝

五郎丸 木村昴

平九郎 小西克幸

海全 興津和幸

弦斎 古川慎

さよ 山根 綺

伊右衛門 木村良平

佐々木小次郎 関俊彦





【ゲーム情報】



■タイトル: ⻤武者

■ジャンル: 戦国サバイバルアクション

■プレイ人数: 1人

■CERO: C(15才以上対象)

■公式サイト: https://www.capcom-games.com/onimusha/1/ja/

■プラットフォーム: PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) / Xbox One(R) / Steam(R)

■発売日: 好評発売中

■希望小売価格: 【パッケージ版】PlayStation(R)4版:3,839円+税/Nintendo Switch版:3,839円+税

※ダウンロード版の価格については公式サイトや各デジタルストアでご確認ください。

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2001, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.



