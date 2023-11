[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。

先月、過去最大規模となるさいたまスーパーアリーナにて、2日間で約28,000人を動員して6周年コンサート「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を大成功に収め、来週11/29(水)には待望の15thシングル「ラストノートしか知らない」の発売を控えているが、先日公開された新曲「「ドライブ デート 都内」」に続き、本日はシングルのType B(CD+DVD)、通常盤(CD)のカップリングに収録される新曲「狂想カタストロフィ」のMVが公開された。





新曲「狂想カタストロフィ」は、野口衣織がセンターを務め、破滅へと向かってゆく愛の行方と知りながら、自らが壊れることさえも恐れない狂気的な愛情を歌った作品に仕上がっている。



Music Videoでは、破滅的な心理に囚われた女性が、彷徨いながら己の様々な感情と向き合い、解放へと向かっていく様子が描かれており、センターを務める野口の狂気・薄ら笑み・慟哭等、様々な表情で歌う圧巻の表現力、さらに他メンバーがクールに演じている”主人公の中に存在する様々な自分”にも大注目して、ぜひご覧になっていただきたい。





15thシングル「ラストノートしか知らない」の発売を来週に控え、先週はテレビ東京系「テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023」、今週11/20(月)にはTBS系「CDTVライブ!ライブ!」にて、いち早く新曲を披露した=LOVE。「ラストノートしか知らない」Music Videoは440万回再生越えと、早くも話題となっているが、シングルに収録される更なる新曲に関しての続報もぜひ楽しみに待っていてほしい。





さらに来年2月からは=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」の開催も発表されている。年末に向けて2023年を精力的に駆け抜ける、今後の=LOVEにさらに大注目だ。







★「狂想カタストロフィ」Music Video

https://youtu.be/RG_B3gfOzLo





「狂想カタストロフィ」

作詞:指原莉乃

作曲・編曲:古川貴浩

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:佐伯雄一郎

choreographer:CRE8BOY

Producer:三池智之(north river)

Production Producer:渡辺洋朗、トルシエ(PARADE Tokyo)



★新曲「ラストノートしか知らない」Music Video

https://youtu.be/C8WMX7dEH7Y



『ラストノートしか知らない』

作詞:指原莉乃

作曲:塚田耕平

編曲:湯浅 篤

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:中山佳香 (koe Inc.)

choreographer:shoji(s**t kingz)





★新曲『「ドライブ デート 都内」』Music Video

https://youtu.be/Y3aRUM8ebKE





『「ドライブ デート 都内」』

作詞:指原莉乃

作曲:本多友紀

編曲:脇 眞富

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:ナカジマセイト

choreographer:西田一生



★新曲「ラストノートしか知らない」先行配信中!

https://equallove.lnk.to/lastnoteshikashiranai





★11月29日(水)発売 =LOVE 15thシングル「ラストノートしか知らない」商品概要





■Type A

商品仕様:CD+DVD

価格:1,650円(税込)





《CD収録内容》

1.ラストノートしか知らない

2.「ドライブ デート 都内」

3. ラストノートしか知らない -Instrumental-

4. 「ドライブ デート 都内」 -Instrumental-





《DVD収録内容》

1.ラストノートしか知らない Music Video

2.ラストノートしか知らない メイキング映像





《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type B

商品仕様:CD+DVD

価格:1,650円(税込)





《CD収録内容》

1. ラストノートしか知らない

2. 狂想カタストロフィ

3. ラストノートしか知らない -Instrumental-

4. 狂想カタストロフィ -Instrumental-





《DVD収録内容》

イコノイジョイ大感謝祭 「=LOVE パジャマゲームパーティー」





《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type C

商品仕様:CD+DVD

価格:1,650円(税込)





《CD収録内容》

1. ラストノートしか知らない

2. カップリングC「タイトル未定」

3. ラストノートしか知らない -Instrumental-

4. カップリングC「タイトル未定」 -Instrumental-





《DVD収録内容》

イコノイジョイ大感謝祭 「=LOVE 秋祭り」





《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー







■Type D

商品仕様:CD+Blu-ray

価格:2,200円(税込)





《CD収録内容》

1. ラストノートしか知らない

2. 「ドライブ デート 都内」

3. ラストノートしか知らない -Instrumental-

4. 「ドライブ デート 都内」 -Instrumental-





《Blu-ray収録内容》

イコノイジョイ大感謝祭 「=LOVE 諸橋沙夏 ソロコンサート」





《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真10種のうち1枚ランダム / 諸橋沙夏アナザージャケット / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type E(通常盤)

商品仕様:CD

価格:1,100円(税込)





《CD収録内容》

1. ラストノートしか知らない

2. 「ドライブ デート 都内」

3. 狂想カタストロフィ」

4. カップリングC「タイトル未定」

5. ラストノートしか知らない -Instrumental-

6. 「ドライブ デート 都内」 -Instrumental-

7. 「狂想カタストロフィ」 -Instrumental-

8. カップリングC「タイトル未定」 -Instrumental-



◎=LOVE 15thシングル発売記念「ラストノートしか知らない」

※個別お話し会

11月29日(水)発売、=LOVE 15thシングル『ラストノートしか知らない』 forTUNE music限定個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象とした個別お話し会を開催!!





【個別お話し会開催日時】

2024年2月17日(土)

2024年2月18日(日)





【会場】

幕張メッセ





【時間】※全日程共通

開場時間/9:30 開始時間/10:00 終了時間/20:00



詳細はHPをチェック!

https://equal-love.jp/news/detail/7588





※オンライン個別お話し会

11月29日(水)発売、=LOVE 15thシングル『ラストノートしか知らない』forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会を開催!!





【オンライン個別お話し会開催日時】

2023年12月17日(日)

2023年12月24日(日)

2024年1月8日(月祝)

2024年1月20日(土)

2024年1月21日(日)

2024年1月28日(日)

2024年2月10日(土)

2024年3月9日(土)

2024年3月16日(土)





【時間】※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00



詳細はHPをチェック!

https://equal-love.jp/news/detail/7557





※ツーショット撮影会開催決定!!

11月29日(水)発売、=LOVE 15thシングル『ラストノートしか知らない』 forTUNE music限定ツーショット撮影会参加権利付初回仕様盤(2枚セット)をご購入いただいた方を対象としたツーショット撮影会を開催!!





【ツーショット撮影会開催日時】

2024年3月20日(水・祝)





【会場】

幕張メッセ





【時間】※全日程共通

開場時間/9:30 開始時間/10:00 終了時間/20:00





詳細はHPをチェック!

https://equal-love.jp/





★=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」

2月3日(土) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

3月2日(土) 東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

3月23日(土) 愛知県・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

4月13日(土) 東京都・有明アリーナ

4月14日(日) 東京都・有明アリーナ







★プロフィール



指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビュー。これまでに14作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」、14thシングル「ナツマトぺ」はオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。7月19日(水)に発売した14thシングル「ナツマトぺ」は、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を記録し見事1位を獲得。10月18日(水)、19日(木) の2日間、過去最大規模となるさいたまスーパーアリーナにて「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し大成功を収める。

「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。





オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式X https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/26-11:16)