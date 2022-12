[株式会社アニメイトホールディングス]

2023年1月11日(水)に発売が決定している、『fine「Ghostic Treat House」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3』からCDジャケット&試聴動画が本日公開となりました♪



「甘美な悪夢へようこそ」













試聴動画URL

https://youtu.be/oeKQKhI-b60







【CD情報】



[タイトル]:

fine「Ghostic Treat House」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3



[キャスト]:

【fine】

天祥院 英智 (CV:緑川 光)、日々樹 渉 (CV:江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV:村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV:橋本 晃太朗)



[収録予定]:

01. Ghostic Treat House

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:浅利 進吾



02. Surprising Thanks!! (fine ver.)

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:伊藤 和馬 (Arte Refact)



03. Ghostic Treat House (Instrumental)



[発売日]:2023年1月11日(水)



[価格]:1,430円(税込)



[店舗特典]:

【アニメイト】

●ジャケットデザイン使用 缶バッジ(76mm)

●【連動購入特典】

・season2 MV集Blu-ray Disc

対象商品:ESアイドルソングシリーズ season3 Vol.1~Vol.7

(※Vol.7の発売日以降に商品と合わせてお渡し予定です)

■収録予定内容

01.恋はプリマヴェーラ!/fine

02.FALLIN’ LOVE=IT’S WONDERLAND/Ra*bits

03.指先のアリアドネ/Crazy:B

04.Mystic Fragrance/Knights

05.EXCEED/Eden

06.月光奇譚/紅月

07.FORBIDDEN RAIN/UNDEAD

08.熱血☆流星忍法帖/流星隊

09.Finder Girl/Trickstar

10.Believe 4 leaves/ALKALOID

11.Swee2wink Love Letter/2wink

12.Brilliant Smile/Switch

13.Acanthe/Valkyrie

14.No name yet/Double Face

15.Feathers of Ark/fine

16.Deep Eclipse/Eden

※収録内容は変更となる可能性がございます



・season3 MV集Blu-ray Disc

対象商品:ESアイドルソングシリーズ season3 Vol.8~Vol.14

(※Vol.14の発売日以降に商品と合わせてお渡し予定です)

■収録予定内容:未定



※MV集に収録される映像は、YouTubeで公開されているゲームサイズの映像となります



【Amazon】【TSUTAYA(※一部店舗除く)/TSUTAYAオンライン】

【ローソンHMV】【楽天ブックス】【タワーレコード(※一部店舗除く)】

【ゲーマーズ全店(オンラインショップ&ES!!store含む)】

法人共通特典:イラストカード(ジャケットイラスト使用)



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



[商品コード]FFCG-0219・JAN:4580798263802



[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements



[販売元]フロンティアワークス





あんさんぶるスターズ!! DISC LINEUP 2022-2023 CD特設サイト(https://www.fwinc.co.jp/es-disc2022/)

『あんさんぶるスターズ!!』Disc Information(https://twitter.com/ES_Disc_info)

『あんさんぶるスターズ!!』公式サイト(https://ensemble-stars.jp/)

『あんさんぶるスターズ!!』公式ツイッター(https://twitter.com/ensemble_stars)





(C) 2014-2019 Happy Elements K.K



