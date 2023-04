[GMOインターネットグループ]

「サンリオキャラクター大賞2023」コラボ企画もスタート



GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、2023年4月11日(火)より、運営するクイズプラットフォーム「まいにちクイズボックス byGMO」のコネクテッドTV対応を開始します。

これにより、これまでPCやスマートフォンなどで楽しんでいただいていた「まいにちクイズボックス byGMO」がご自宅のコネクテッドTVでもお楽しみいただけるようになります。

また、「まいにちクイズボックス byGMO」では、サンリオのキャラクターを対象とした人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」のコラボキャンペーンを4月11日(火)11:00より開催いたします。















【コネクテッドTVとは】



コネクテッドTVとは、インターネットに接続したTVのことです。インターネットに接続することで、地上波や衛星放送などの放送コンテンツだけでなく、従来はPCやスマートフォンで楽しむことが主流であった定額制動画配信サービスやYouTubeなどのコンテンツもTV上にて楽しむことができます。

アメリカでは、2020年3月時点で76%の家庭がコネクテッドTVを保有しており利用率も伸長しています。(※1)日本においても、2022年時点で、全テレビ端末中のコネクテッドTVの割合が30%となっており、2025年には43%まで拡大すると予想されています。(※2)

さらに、広告市場においても注目を集めており、アメリカでは2021年のコネクテッドTV広告支出は172億ドルとなり、2026年には435.9億ドルに達すると予測されています。(※3)日本では、2021年は344億円規模でしたが、2025年には1,695億円に達すると予想され、今後のさらなる成長が期待されています。(※4)

日本でも、アメリカのように市場拡大が期待されるコネクテッドTV市場へ参入することで、より多くのユーザーとの接点を増やすことができ、広告収入の拡大も見込めると考えています。



【「まいにちクイズボックス byGMO」とは】(URL:https://kantan.game/line/lp/quiz)







「まいにちクイズボックス byGMO」とは、スマートフォンやPCで気軽にクイズを楽しんでいただけるクイズプラットフォームです。2022年12月に月間アクティブユーザーが220万人を突破し、現在多くのユーザーにご利用いただき、幼少期の教育の現場から高齢者向けの知的トレーニングまで、さまざまなシーンで活用いただいています。

コネクテッドTVの対応開始により、スマートフォン、PC、タブレット、コネクテッドTVとデバイスの選択肢が広がり、より多くのユーザーに楽しんで頂くことができます。また、家族や友人と一緒に楽しめることも魅力のひとつです。



GMOメディアは今後も、コンテンツの拡充やデバイス対応の充実に取り組み、ユーザーの皆様により充実したコンテンツの提供に努めてまいります。





【「サンリオキャラクター大賞2023」コラボクイズキャンペーン】



「まいにちクイズボックス byGMO」において、サンリオのキャラクターを対象とした人気投票企画「サンリオキャラクター大賞(https://ranking.sanrio.co.jp/)」のコラボキャンペーンを開催いたします。

キャンペーンでは、サンリオのキャラクターに関するクイズを全11問出題し、期間中に1日1回参加することができます。参加特典として、オリジナルのスマホ壁紙などさまざまなキャンペーン限定プレゼントをご用意しています。懐かしのキャラクターから、最近人気のキャラクターまでがクイズに登場し、サンリオファン必見のキャンペーンとなっています。



■キャンペーン概要







(※5)クイズスタンプとは、「まいにちクイズボックス byGMO」にてクイズに正解すると付与されるスタンプです。スタンプが12個集まると、LINEポイントが当たる抽選に参加できます。

